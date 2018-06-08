РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Напрасные надежды: Лондон намерен превратить саммит G7 в атаку на Москву

13:0208.06.2018
(обновлено: 13:04 08.06.2018)
03470
© REUTERS / Yves HermanЛоготип саммита G7 на здании пресс-центра в Квебеке, Канада. 7 июня 2018Логотип саммита G7 на здании пресс-центра в Квебеке, Канада. 7 июня 2018
© REUTERS / Yves Herman
Британия мечтает о создании "экспертно-правоохранительно-политического спецназа" по выявлению "преступных действий России". Но, похоже, для остальных стран "семерки" эта идея уже не актуальна.

Глава британского МИД Борис Джонсон приоткрыл завесу тайны над планами Лондона превратить саммит "семерки" в Канаде в большую антироссийскую тусовку. Может, сам Джонсон и хотел оставить намерения в секрете до поры до времени, но пресса сработала четко, информационный портал BuzzFeed обнародовал подробности его общения с консерваторами. Так вот, согласно главному дипломату Соединенного Королевства, премьер Тереза Мэй собирается предложить участникам форума аж целый план по формированию группы быстрого реагирования по выявлению "преступных действий России", будь то кибератаки или убийства.

Сотрудники английской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
Системный сбой: Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
Ну, то есть эдакого экспертно-правоохранительно-политического спецназа с четкими установками и выдающимся профессиональным нюхом. Британские власти с незаурядным фанатизмом настаивают, что действия России носят, разумеется, сугубо преступный характер. Лондон в этом будет теперь в очередной раз убеждать и коллег по формату. Причем не просто добиваться их согласия с подобным утверждением, но и коллективных ответных действий. Как это когда-то бывало, например, в подростковых ватагах: один восклицает "айда, пацаны", и все несутся в указанном направлении.  

По большому счету, этого следовало ожидать. В "деле Скрипалей" возникла досадная для британского истеблишмента пауза. А тут еще и Скотленд-Ярд подкачал, ни слова не сказав о "русском следе" в отчете о расследовании этого то ли всамделишного, то ли абсолютно фейкового отравления. Истерика пошла на спад по причине отсутствия реальной фактуры. Доказательств, иными словами. Но средний, а лучше повышенный градус по западной "больнице" нужно поддерживать. И кто, если не Британия, может взвалить на себя эту "благородную", но тяжелую миссию? Вот Мэй и попытается взвалить. Но на этой скользкой тропинке ее могут ждать неприятные сюрпризы. К примеру, Италия. Новое правительство этой страны прямо заявило о том, что будет выступать за отмену санкций против России и рассмотрит вопрос о принадлежности Крыма. 

Или Япония, имеющая большие совместные планы с Москвой и не испытывающая особого восторга по поводу линии на демонизацию России. Францию, с оговорками, кстати, тоже можно записать в этот актив. Да, теоретически, и Германию. Правда, с очень большой натяжкой: с этой страной все гораздо сложней. Но, во всяком случае, искреннего разговора в формате "душа в душу" и полного взаимопонимания по поводу необходимости преследовать Россию всегда и везде на саммите "семерки" может и не получиться. Хотя дежурные фразы будут произнесены: куда ж без них.

Но, пожалуй, самое главное – пакостей можно ожидать и от Дональда Трампа. Он ведь, известное дело, угловатый весь такой, непредсказуемый. И никакой симпатии лично к Мэй не испытывает. Скорее наоборот. В преддверии саммита стало известно, что американский лидер и британский премьер не будут проводить двусторонние переговоры. Вот тебе и ключевые союзнички! Более того, источники в Белом доме утверждают, что Трамп раздражен тоном и бесконечными просьбами Мэй. "Не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", – цитируют его как всегда не особо корректные слова СМИ. Якобы Дональд Трамп даже сравнил Терезу Мэй со школьной учительницей и выразил недовольство тем, что Лондон хочет постоянно получать выгоду от отношений с США.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Политолог: перед саммитом в Квебеке Трамп повышает ставки
И в это легко поверить: Трамп буквально принуждает европейцев жить за свой счет во всех смыслах слова. А сейчас и вообще развязал с Европой торговую войну, введя ввозные пошлины на сталь и алюминий. В результате, как жестко заявил президент Франции, претендующий на роль неформального европейского лидера, участники саммита "семерки" могут подписать итоговое "соглашение шести стран" без американского президента. И это будет нонсенс.

В общем, политика Трампа, укладывающаяся в формулу "бей своих, чтобы чужие боялись", совсем этих "своих" не устраивает. И на саммите им всем будет, что обсудить помимо фантазий и вариаций Лондона на тему России. Если европейцы, канадцы и японцы, конечно, успеют вовлечь в дискуссию президента США. Тот решил сократить пребывание в Канаде и выдвинуться на встречу с Ким Чем Ыном в Сингапур заранее. Согласно последней версии, переговоры все-таки состоятся. А большое политическое шоу гарантированно продолжится.     

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена