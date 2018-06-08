Напрасные надежды: Лондон намерен превратить саммит G7 в атаку на Москву

Британия мечтает о создании "экспертно-правоохранительно-политического спецназа" по выявлению "преступных действий России". Но, похоже, для остальных стран "семерки" эта идея уже не актуальна.

Глава британского МИД Борис Джонсон приоткрыл завесу тайны над планами Лондона превратить саммит "семерки" в Канаде в большую антироссийскую тусовку. Может, сам Джонсон и хотел оставить намерения в секрете до поры до времени, но пресса сработала четко, информационный портал BuzzFeed обнародовал подробности его общения с консерваторами. Так вот, согласно главному дипломату Соединенного Королевства, премьер Тереза Мэй собирается предложить участникам форума аж целый план по формированию группы быстрого реагирования по выявлению "преступных действий России", будь то кибератаки или убийства.

Ну, то есть эдакого экспертно-правоохранительно-политического спецназа с четкими установками и выдающимся профессиональным нюхом. Британские власти с незаурядным фанатизмом настаивают, что действия России носят, разумеется, сугубо преступный характер. Лондон в этом будет теперь в очередной раз убеждать и коллег по формату. Причем не просто добиваться их согласия с подобным утверждением, но и коллективных ответных действий. Как это когда-то бывало, например, в подростковых ватагах: один восклицает "айда, пацаны", и все несутся в указанном направлении.

По большому счету, этого следовало ожидать. В "деле Скрипалей" возникла досадная для британского истеблишмента пауза. А тут еще и Скотленд-Ярд подкачал, ни слова не сказав о "русском следе" в отчете о расследовании этого то ли всамделишного, то ли абсолютно фейкового отравления. Истерика пошла на спад по причине отсутствия реальной фактуры. Доказательств, иными словами. Но средний, а лучше повышенный градус по западной "больнице" нужно поддерживать. И кто, если не Британия, может взвалить на себя эту "благородную", но тяжелую миссию? Вот Мэй и попытается взвалить. Но на этой скользкой тропинке ее могут ждать неприятные сюрпризы. К примеру, Италия. Новое правительство этой страны прямо заявило о том, что будет выступать за отмену санкций против России и рассмотрит вопрос о принадлежности Крыма.

Или Япония, имеющая большие совместные планы с Москвой и не испытывающая особого восторга по поводу линии на демонизацию России. Францию, с оговорками, кстати, тоже можно записать в этот актив. Да, теоретически, и Германию. Правда, с очень большой натяжкой: с этой страной все гораздо сложней. Но, во всяком случае, искреннего разговора в формате "душа в душу" и полного взаимопонимания по поводу необходимости преследовать Россию всегда и везде на саммите "семерки" может и не получиться. Хотя дежурные фразы будут произнесены: куда ж без них.

Но, пожалуй, самое главное – пакостей можно ожидать и от Дональда Трампа. Он ведь, известное дело, угловатый весь такой, непредсказуемый. И никакой симпатии лично к Мэй не испытывает. Скорее наоборот. В преддверии саммита стало известно, что американский лидер и британский премьер не будут проводить двусторонние переговоры. Вот тебе и ключевые союзнички! Более того, источники в Белом доме утверждают, что Трамп раздражен тоном и бесконечными просьбами Мэй. "Не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", – цитируют его как всегда не особо корректные слова СМИ. Якобы Дональд Трамп даже сравнил Терезу Мэй со школьной учительницей и выразил недовольство тем, что Лондон хочет постоянно получать выгоду от отношений с США.

И в это легко поверить: Трамп буквально принуждает европейцев жить за свой счет во всех смыслах слова. А сейчас и вообще развязал с Европой торговую войну, введя ввозные пошлины на сталь и алюминий. В результате, как жестко заявил президент Франции, претендующий на роль неформального европейского лидера, участники саммита "семерки" могут подписать итоговое "соглашение шести стран" без американского президента . И это будет нонсенс.

В общем, политика Трампа, укладывающаяся в формулу "бей своих, чтобы чужие боялись", совсем этих "своих" не устраивает. И на саммите им всем будет, что обсудить помимо фантазий и вариаций Лондона на тему России. Если европейцы, канадцы и японцы, конечно, успеют вовлечь в дискуссию президента США. Тот решил сократить пребывание в Канаде и выдвинуться на встречу с Ким Чем Ыном в Сингапур заранее. Согласно последней версии, переговоры все-таки состоятся. А большое политическое шоу гарантированно продолжится.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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