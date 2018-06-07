Никто до Джузеппе Конте не провозглашал отмену антироссийских санкций программным пунктом. Может, и не его это слова. Но любая вещь становится хитом благодаря исполнителю. И только если он верит в то, что исполняет.
Начать с чистого популиста, или Как Италия проснулась с новым премьером
Это была первая ночь Италии с новым премьером. Судя по всему, ей понравилось. Вчера еще никому не известный, сегодня Джузеппе Конте проснулся с рейтингом 46 процентов. Потому что, может, и не вся страна, но многие в ней, наконец, уснули спокойно. Они все-таки успели. Хотя по тому, как развивались события, еще неделю назад нельзя было предположить, что справятся. Мандат на правительство прыгал по рукам, как горящий уголек. Но 8 июня в Квебеке Италию на саммите "Большой семерки" представит полноценный премьер, у которого за плечами будет уже целый рабочий день.
Маловато. Тем паче что он, скорее всего, уйдет на сборы. Но чтобы понять, кто составит компанию сильным мира сего, хватило и 40 минут. 15 он потратил на выступление в сенате, 25 – на палату депутатов. Меньше, чем за час о нем узнали больше, чем за все его 52 года. Меньше чем за урок он превратился из профессора права в лидера одной из ведущих стран Европы. Пожалуй, так лихо еще никто не начинал. В среду вечером голосованием в парламенте Италия закончила со всеми формальностями. А уже в пятницу сама G7 соберется, словно в его честь. Потому что "G" – это еще и Джузеппе. Да и "К", если на то пошло, кроме того, что Квебек, еще и Конте.
Вряд ли после того, что он сказал накануне, его в Канаде ждет слишком теплый прием. Но совершенно точно, что его ждут. И это – главное. Трамп проверит крепость рукопожатия, а может, и объятья распахнет, почувствовав родственную душу – его ведь тоже никто не ожидал увидеть в числе избранных. Поэтому и Меркель уже второй раз после знакомства с самим Трампом натужно выдавит, что рада. Хотя известно, как она жалует популистов, и особенно тех, кто собирается лезть поперед "муттер" в пекло. Зато как их жалует Макрон! Он мило Джузеппе улыбнется и подумает, что "я бы с ним что-нибудь интернациональное замутил".
Но это не то, о чем он подумает. Потому что для Конте популизм – это звучит гордо. Почти по Достоевскому. К нему обратился, когда с трибуны парламента признал эту идеологию своей, правительственной. И это значит, что Италия начинает с чистого популиста. Но не только ей, всему их Западу нужен именно такой человек, который скажет о России все, что и они думают, но в чем боятся себе признаться. А ему что скрывать, что все дороги ведут в Рим. Да, в Третий Рим. Но и с ними надо что-то делать. Лучше эти дороги открыть, как он сказал, презентуя себя депутатам.
Это был настоящий дебют. Никто ни до него здесь, ни где-нибудь там, не провозглашал отмену антироссийских санкций программным пунктом. Не ради красного словца, а именно что императивом. "Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, что давят на гражданское общество России". Теперь говорят, что Конте всего лишь процитировал коалиционное соглашение "Движения 5 звезд" и партии "Лига". Мол, не его это слова, а Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини. Может и так. Но любая вещь становится хитом только благодаря исполнителю. И только если он верит в то, что исполняет.
Конте начал в лучших традициях итальянской эстрады. Эмоционально, размашисто, ярко. Теперь важно, чтобы не закончил в них же. Это когда аплодируют только на фестивале Сан-Ремо и на ретро-концертах в России.
Автор Михаил Шейнкман радио Sputnik
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