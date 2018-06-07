Жалкие пара дней: Расмуссен отмерил срок Украине в войне с Россией

У Москвы много друзей. И их становится все больше. Тайных и явных. Даже таких, кто сам об этом не догадывается. Такова, видимо, ее магия, притягательная сила. Один из таких закамуфлированных друзей – экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В этом уже почти нет никаких сомнений. Он не хочет войны России с Украиной – что, конечно, хорошо само по себе. Но не менее важны изложенные им причины. Предыдущая антироссийская риторика Расмуссена отныне может быть аннулирована. Это была дымовая завеса, конспирировавшая его истинные симпатии. Он заявил, что в случае реального военного конфликта российская армия смогла бы занять Украину в течение нескольких дней. Усилия Киева по повышению обороноспособности незалежной не увенчались серьезным успехом, хотя много чего вроде бы и сделано. А потому, приходит к глубокому умозаключению Расмуссен, избегать открытой войны в Европе нужно любой ценой.
Может быть, правда, есть в такой внезапной объективности и "шкурный интерес": Андерс Фог Расмуссен частенько гостит в Киеве, будучи советником Порошенко. И ему вряд ли хотелось бы стать свидетелем или участником войны Украины с Россией. А осколком ранит? А в плен возьмут? Издержки для него лично могут быть непомерны. Так же, кстати, как и для спецпредставителя Госдепа Курта Волкера, по долгу службы работающего на Украине. Тот ведь тоже недавно заявил, что Киев не сможет вернуть под свой контроль Крым и Донбасс. Но если предположить, что этими людьми все-таки руководят благородные и высокие мотивы, то их смело можно записывать в друзья не только России, но и всего прогрессивного человечества, включая, прежде всего, его европейскую часть. Во всяком случае, есть такое впечатление. Весь последний месяц Киев из кожи вон лезет, чтобы усугубить ситуацию в Донбассе. Обстрелы жилых кварталов, вылазки диверсионных групп, попытки наступлений ограниченными силами и занятия "серой зоны", видимо, по замыслу украинского руководства, должны "зарядить" и мотивировать ВСУ и другие силовые структуры к большому открытому конфликту. Чем больше жертв с украинской стороны – тем больше желание отомстить: логика тут проста.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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