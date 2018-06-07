Колени подкашиваются. В США фантазируют на тему саммита с КНДР

Адвокат Дональда Трампа утверждает, что глава КНДР Ким Чен Ын "на коленях" просил провести с ним встречу. Не выдержало доброе сердце, согласились. Но выдержит ли терпение Кима?

Когда человек добился богатства, славы, а теперь и власти, он, наверное, считает себя королем мира. И ко всему происходящему относится легко – лично он уже всего достиг, можно и пожить в свое удовольствие. И поуправлять страной заодно.

Дональд Трамп, кажется, именно с таким чувством и ведет серьезные дела. Легко выходит из сделок, заключенных с невероятным трудом. Непринужденно унижает традиционных партнеров и стряхивает перхоть с их пиджаков. Испытывает терпение того, кого сам же продолжает называть одной из самых серьезных угроз для мира.

Переговоры с главой КНДР Ким Чем Ыном, которые очевидно назрели, то назначались, то отменялись, то снова назначались. То ли это какая-то неразбериха с документооборотом в Белом доме, то ли сам президент, действительно, избрал такую тактику: а посмотрим, что будет, если сделаем так.

Теперь, когда встречу все же запланировали на 12 июня, то есть уже совсем скоро, с неожиданным заявлением выступил адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Говорит, северокорейский лидер, буквально стоя на коленях, упрашивал провести этот саммит. Ну и не выдержало доброе сердце американской администрации, благодушно согласились. Несмотря на то, что, как сказал Джулиани, Пхеньян оскорбил американского вице-президента и советника по нацбезопасности и обещал победить в ядерной войне.

Причем адвокат уверен, что коленопреклоненная позиция – именно та, в которую и следует поставить Ким Чен Ына.

Прекрасный настрой на переговоры, не правда ли? Конструктивный. Сразу видно, что Вашингтон намерен провести взвешенную дискуссию, подобраться к решению важнейших проблем. Пока собеседник стоит на коленях.

В американской картине мира это в порядке вещей. Истребить индейцев, которые жили на континенте до американцев, устроить несколько войн на Ближнем Востоке, разнести Югославию – это нормально, если считаешь себя исключительным.

А если Ким Чен Ын, который, кажется, не из тех, кто встает на колени, не согласится разговаривать в такой позиции, в Белом доме всегда могут сказать: ну вы видите, это он сам, а мы-то были готовы.

Двигаясь такими темпами, США, которые хотят запрыгнуть в набирающий скорость поезд корейского урегулирования, могут и поскользнуться. И упасть с подножки.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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