История "басманного философа", которому пророчили славу Брута

Чаадаев говорил о России: "Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку". Почему? А мы, дескать, стоим вне всемирной истории. Впрочем, у Чаадаева оригинальных идей было маловато. Но благодаря скандалу его помнят до сих пор. Как, скажем, Кончиту Вурст.

В этот день, … лет назад

Седьмого июня 1794 года родился "басманный философ" Петр Яковлевич Чаадаев. Его ждала блестящая карьера! Внук знаменитого обличителя князя Михаила Михайловича Щербатова. Московский университет, военная служба, многочисленные награды и отличия во время Отечественной войны и заграничных походов. Но… Карьеру сгубило восстание в 1820 году в лейб-гвардии Семеновском полку. Чаадаев, адъютант командира гвардейского корпуса, был послан с извещением о ЧП к Александру I, который находился на международном конгрессе в Троппау.

Надо добавить по секрету, что Чаадаев был чрезвычайно самолюбив и очень высоко, что называется, "нес" себя. Вместо того, чтобы опрометью скакать к императору, он неспешно ехал по Европе с частыми остановками, во время которых тщательно и подолгу охорашивался. Ну, действительно, прав Байрон: нельзя быть гениальным все 24 часа, не останется времени на бритье! И Пушкин говорил о том же:

Быть можно дельным человеком

И думать о красе ногтей…

И вот представьте картину: Троппау, конгресс. Наш император говорит о судьбах Европы, и тут ему, так, между прочим, объявляют новость о бунте в его гвардейском полку. Причем не русский курьер, а австрийский дипломат. Александр был, конечно, разгневан: и бунтом, но, наверно, еще более тем, что иностранец ему сообщает новости из России.

Вскоре после этого Чаадаев подал в отставку. Говорили, что де он не считал возможным продолжать службу после наказания друзей из восставшего полка. А может, потому, что сильно "упал" в глазах императора? И из-за своей медлительности, и, конечно, из-за гвардейского бунта. Еще в Древней Греции гонцу, принесшему плохую весть, отрубали голову…

Чаадаев поехал по заграницам. Состоял в масонской ложе, был связан с декабристами. Но обошлось. Осел в Москве, на Новой Басманной, где и принялся за свои "Философические письма".

Чаадаев, кстати, в то время стал одним из первых говорить об особом положении России: "Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого". Но при этом далее – чисто чаадаевский "выверт": "Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода". По Чаадаеву особое положение России в мире – это не благо, а великая трагедия. Далее: "Тусклое и мрачное существование, лишенное силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании… Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя"…

Дескать, Россия ничего не дала миру, мировой культуре, ничего не привнесла в исторический опыт человечества. Россия отпала от единого тела всемирной истории и "заблудилась на земле"…

Возникает резонный вопрос: а не заблудился ли сам Чаадаев в своих трех философических соснах? Как он сам-то вдруг выродился на свет и стал таким-растаким философом, если мы ничем не "затронуты"?.. Сам есть самородок басманный, так что ли?..

Не буду даже ничего опровергать. Достаточно вспомнить наших былинных героев. Причем замечу, между прочим, наши богатыри, тот же Илья Муромец, всегда действовал в открытом бою. Без ядов, кинжалов и других "прелестей" исподтишка… Теперь вспомните хотя бы всю эпопею с Нибелунгами. Да там на каждом шагу какие-то предательские убийства!.. Причем, все это из-за меркантильных, эгоистических выгод – "золото Рейна"! О том, чтобы защитить родную землю, там мало, что сказано…

А знаете, каковы последствия умствований Чаадаева? Я не беру здесь даже его антиисторичность и плохое знание отечественной истории – он вовсе не хотел быть исторически правдивым, его цель была совсем другой. Тут другое: его письма, написанные на французском, стали широко известны в Европе. И как раз в нужный момент! Европа никак не могла простить России, что они, европейцы, трепетали перед Бонапартом, а русские его просто-напросто "размазали". И что не какие-то там немцы, имперцы или британцы освободили Европу, а русские "варвары"! Что может быть гнуснее этой мысли для страны "поэтов и мечтателей"?..

А вот еще цитата о России и русских: "нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой… эти печальные тараканьи путешествия и называются "История России", государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей".

Это уже не Чаадаев, а Максим Горький – в очерке "Лев Толстой". Это уже большевистская пропаганда.

И напоследок еще одна цитата: "На Востоке немецкая культура была окружена бурными потоками. Когда-то Россию основали викинги и придали жизни государственные формы, позволяющие развиваться культуре. Роль вымирающей крови викингов взяли на себя немецкие ганзейские города, выходцы с Запада.

Однако под несущим цивилизацию верхним слоем в России постоянно дремало стремление к безграничному расширению, неугомонная воля к уничтожению всех форм жизни, которые воспринимались как преграды. Смешанная с монгольской кровь вскипала при всех потрясениях русской жизни, даже будучи сильно разбавленной, и увлекала людей на поступки, которые отдельному человеку кажутся непонятными".

Это – из книги "Миф XX века" одного из главных идеологов нацизма Альфреда Розенберга, кстати, уроженца Российской империи – остзейца, остзейского немца. Его в 1946 году повесили по приговору Нюрнбергского трибунала…

Я не стал бы утомлять столь длинными цитатами, если бы не одно "но"… Большинство мифов о России созданы русскими же "мыслителями" (сравните слова Горького и Розенберга – почти под копирку!). А в Европе уже тысячу лет живет-поживает идеологема: русские – варвары, без европейцев им никуда не деться.

"Басманный философ" пописывал, а в Европе его писания восприняли как сигнал к действию: русскую "монгольскую" кровь необходимо победить, вновь закупорить "джинна" в бутылку – и выбросить куда-нибудь в болота или тундру, в топкие дали Васюганской равнины. А Россию до Урала уж позвольте, нам, европейцам, осваивать – ведь географически это Европа. Значит, и политически она таковой должна быть с соответствующей принадлежностью. И так тысячу лет!

И для всей этой агрессии всегда находился железобетонный идеологический базис в трудах всяких древних или новейших "басманных философов". В начале было слово…

Чаадаев, конечно, после этого и клялся, и отрекался. Развернул свои умствования почти на 180 градусов. Не в этом суть! Это уже ничего не меняет.

Я уже как-то писал об этом, но напомню еще раз: Екатерина II долгое время была большой поклонницей Вольтера и других философов-энциклопедистов. Но когда началась Великая французская революция, императрица приказала приостановить печатание собрания сочинений Вольтера, а выпущенные тома уничтожить. Он прекрасно поняла: революция – это следствие, а причина – это вольтеры, дидероты и руссо.

© РИА Новости / Шарандо Перейти в фотобанк Лев Николаевич Толстой и Максим Горький в Ясной Поляне. 1900 год

И то, что русские – это варвары с "монгольской" кровью, находящиеся вне истории, это тоже из трудов. Причем первое слово было европейским, когда шла борьба католицизма с православием. А уж потом и "басманные философы" с горькими подкинули всяких словес для подтверждения состряпанной в Европе "варварской" теории (хотя, о чем я?!. Это – аксиома).

Кстати, русские современники Чаадаева вполне понимали все кривду и несостоятельность его философических "вывертов". Вот, например, Денис Васильевич Давыдов в "Современной песне" о "басманном философе" пишет:

Все, что есть, – все пыль и прах!

Все, что процветает, –

С корнем вон! – ареопаг

Так определяет.

И жужжит он, полн грозой,

Царства низвергая…

А России – боже мой! –

Таска… да какая!

И весь размежеван свет

Без войны и драки!

И России уже нет,

И в Москве поляки!

Но назло врагам она

Все живет и дышит,

И могуча, и грозна,

И здоровьем пышет…

Впрочем, наследники у Чаадаева всегда найдутся. Причем, заметьте, обычно такие люди дальше критики не идут, почти никаких конструктивных идей по переустройству и совершенствованию не предлагают. Почему? Мне кажется, что, прежде всего, потому, что это все люди не практические, не занятые конкретным делом и не решающие какие-то грандиозные задачи. Ни Иван Калита, ни Хабаров, ни Строгановы, ни Демидовы, ни Суворов, ни Столыпин никаких "философических писем" не писали, потому что у них на это не было времени (а иные и вовсе плохо знали грамоту). Они были заняты тяжелой, повседневной и часто скучнейшей работой.

Перефразируя слова одного из персонажей знаменитого романа Юлиана Семенова, можно сказать: чаадаевым можно фантазировать, у них нет конкретной работы.

Причем чаадаевы – это в основном пасквилянты. С чисто исторической точки зрения его знания об истории России находятся на уровне сказочного французского мельника, у которого было три сына, и у одного из них потом появился кот в сапогах… Но урон от этих псевдоумствований немалый. Это доказала (и показала!) вся последующая наша история. Всякая революция начинается с философических вывертов и завиральных идей. Разве Вольтер и Руссо такими представляли себе итоги Великой французской революции? Разве русские либералы XIX века грезили о диктатуре пролетариата и сталинском режиме? Нет, конечно! Но именно они посеяли ветер. А пожинали-то бурю уже совсем другие! И русская аксиома всем прекрасно известна: тот, кто на Руси призывает к топору, обязательно прольет реки крови, а потом и сам сложит голову на плахе…

А Чаадаев тихо и мирно упокоился в Донском монастыре. Его надгробная плита в аккурат рядом с Малым собором. На ней иногда можно увидеть цветы. Эх, лютики-цветочки!..

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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