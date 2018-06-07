История "басманного философа", которому пророчили славу Брута

В этот день, … лет назад
Седьмого июня 1794 года родился "басманный философ" Петр Яковлевич Чаадаев. Его ждала блестящая карьера! Внук знаменитого обличителя князя Михаила Михайловича Щербатова. Московский университет, военная служба, многочисленные награды и отличия во время Отечественной войны и заграничных походов. Но… Карьеру сгубило восстание в 1820 году в лейб-гвардии Семеновском полку. Чаадаев, адъютант командира гвардейского корпуса, был послан с извещением о ЧП к Александру I, который находился на международном конгрессе в Троппау.
Надо добавить по секрету, что Чаадаев был чрезвычайно самолюбив и очень высоко, что называется, "нес" себя. Вместо того, чтобы опрометью скакать к императору, он неспешно ехал по Европе с частыми остановками, во время которых тщательно и подолгу охорашивался. Ну, действительно, прав Байрон: нельзя быть гениальным все 24 часа, не останется времени на бритье! И Пушкин говорил о том же:
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей…
Вскоре после этого Чаадаев подал в отставку. Говорили, что де он не считал возможным продолжать службу после наказания друзей из восставшего полка. А может, потому, что сильно "упал" в глазах императора? И из-за своей медлительности, и, конечно, из-за гвардейского бунта. Еще в Древней Греции гонцу, принесшему плохую весть, отрубали голову…
Чаадаев поехал по заграницам. Состоял в масонской ложе, был связан с декабристами. Но обошлось. Осел в Москве, на Новой Басманной, где и принялся за свои "Философические письма".
Чаадаев, кстати, в то время стал одним из первых говорить об особом положении России: "Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого". Но при этом далее – чисто чаадаевский "выверт": "Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода". По Чаадаеву особое положение России в мире – это не благо, а великая трагедия. Далее: "Тусклое и мрачное существование, лишенное силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании… Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя"…
Дескать, Россия ничего не дала миру, мировой культуре, ничего не привнесла в исторический опыт человечества. Россия отпала от единого тела всемирной истории и "заблудилась на земле"…
Возникает резонный вопрос: а не заблудился ли сам Чаадаев в своих трех философических соснах? Как он сам-то вдруг выродился на свет и стал таким-растаким философом, если мы ничем не "затронуты"?.. Сам есть самородок басманный, так что ли?..
А знаете, каковы последствия умствований Чаадаева? Я не беру здесь даже его антиисторичность и плохое знание отечественной истории – он вовсе не хотел быть исторически правдивым, его цель была совсем другой. Тут другое: его письма, написанные на французском, стали широко известны в Европе. И как раз в нужный момент! Европа никак не могла простить России, что они, европейцы, трепетали перед Бонапартом, а русские его просто-напросто "размазали". И что не какие-то там немцы, имперцы или британцы освободили Европу, а русские "варвары"! Что может быть гнуснее этой мысли для страны "поэтов и мечтателей"?..
А вот еще цитата о России и русских: "нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой… эти печальные тараканьи путешествия и называются "История России", государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей".
Это уже не Чаадаев, а Максим Горький – в очерке "Лев Толстой". Это уже большевистская пропаганда.
И напоследок еще одна цитата: "На Востоке немецкая культура была окружена бурными потоками. Когда-то Россию основали викинги и придали жизни государственные формы, позволяющие развиваться культуре. Роль вымирающей крови викингов взяли на себя немецкие ганзейские города, выходцы с Запада.
Однако под несущим цивилизацию верхним слоем в России постоянно дремало стремление к безграничному расширению, неугомонная воля к уничтожению всех форм жизни, которые воспринимались как преграды. Смешанная с монгольской кровь вскипала при всех потрясениях русской жизни, даже будучи сильно разбавленной, и увлекала людей на поступки, которые отдельному человеку кажутся непонятными".
Это – из книги "Миф XX века" одного из главных идеологов нацизма Альфреда Розенберга, кстати, уроженца Российской империи – остзейца, остзейского немца. Его в 1946 году повесили по приговору Нюрнбергского трибунала…
Я не стал бы утомлять столь длинными цитатами, если бы не одно "но"… Большинство мифов о России созданы русскими же "мыслителями" (сравните слова Горького и Розенберга – почти под копирку!). А в Европе уже тысячу лет живет-поживает идеологема: русские – варвары, без европейцев им никуда не деться.
"Басманный философ" пописывал, а в Европе его писания восприняли как сигнал к действию: русскую "монгольскую" кровь необходимо победить, вновь закупорить "джинна" в бутылку – и выбросить куда-нибудь в болота или тундру, в топкие дали Васюганской равнины. А Россию до Урала уж позвольте, нам, европейцам, осваивать – ведь географически это Европа. Значит, и политически она таковой должна быть с соответствующей принадлежностью. И так тысячу лет!
И для всей этой агрессии всегда находился железобетонный идеологический базис в трудах всяких древних или новейших "басманных философов". В начале было слово…
Чаадаев, конечно, после этого и клялся, и отрекался. Развернул свои умствования почти на 180 градусов. Не в этом суть! Это уже ничего не меняет.
Я уже как-то писал об этом, но напомню еще раз: Екатерина II долгое время была большой поклонницей Вольтера и других философов-энциклопедистов. Но когда началась Великая французская революция, императрица приказала приостановить печатание собрания сочинений Вольтера, а выпущенные тома уничтожить. Он прекрасно поняла: революция – это следствие, а причина – это вольтеры, дидероты и руссо.
Кстати, русские современники Чаадаева вполне понимали все кривду и несостоятельность его философических "вывертов". Вот, например, Денис Васильевич Давыдов в "Современной песне" о "басманном философе" пишет:
Все, что есть, – все пыль и прах!
Все, что процветает, –
С корнем вон! – ареопаг
Так определяет.
И жужжит он, полн грозой,
Царства низвергая…
А России – боже мой! –
Таска… да какая!
И весь размежеван свет
Без войны и драки!
И России уже нет,
И в Москве поляки!
Но назло врагам она
Все живет и дышит,
И могуча, и грозна,
И здоровьем пышет…
Впрочем, наследники у Чаадаева всегда найдутся. Причем, заметьте, обычно такие люди дальше критики не идут, почти никаких конструктивных идей по переустройству и совершенствованию не предлагают. Почему? Мне кажется, что, прежде всего, потому, что это все люди не практические, не занятые конкретным делом и не решающие какие-то грандиозные задачи. Ни Иван Калита, ни Хабаров, ни Строгановы, ни Демидовы, ни Суворов, ни Столыпин никаких "философических писем" не писали, потому что у них на это не было времени (а иные и вовсе плохо знали грамоту). Они были заняты тяжелой, повседневной и часто скучнейшей работой.
Перефразируя слова одного из персонажей знаменитого романа Юлиана Семенова, можно сказать: чаадаевым можно фантазировать, у них нет конкретной работы.
А Чаадаев тихо и мирно упокоился в Донском монастыре. Его надгробная плита в аккурат рядом с Малым собором. На ней иногда можно увидеть цветы. Эх, лютики-цветочки!..
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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