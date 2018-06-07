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История "басманного философа", которому пророчили славу Брута

07:0007.06.2018
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© А. ВарфоломеевПортрет писателя, философа Петра Яковлевича Чаадаева. Копия Ракова с портрета художника Козима.Портрет писателя, философа Петра Яковлевича Чаадаева. Копия Ракова с портрета художника Козима.
© А. Варфоломеев
Чаадаев говорил о России: "Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку". Почему? А мы, дескать, стоим вне всемирной истории. Впрочем, у Чаадаева оригинальных идей было маловато. Но благодаря скандалу его помнят до сих пор. Как, скажем, Кончиту Вурст.

В этот день, … лет назад

Седьмого июня 1794 года родился "басманный философ" Петр Яковлевич Чаадаев. Его ждала блестящая карьера! Внук знаменитого обличителя князя Михаила Михайловича Щербатова. Московский университет, военная служба, многочисленные награды и отличия во время Отечественной войны и заграничных походов. Но… Карьеру сгубило восстание в 1820 году в лейб-гвардии Семеновском полку. Чаадаев, адъютант командира гвардейского корпуса, был послан с извещением о ЧП к Александру I, который находился на международном конгрессе в Троппау.

Надо добавить по секрету, что Чаадаев был чрезвычайно самолюбив и очень высоко, что называется, "нес" себя. Вместо того, чтобы опрометью скакать к императору, он неспешно ехал по Европе с частыми остановками, во время которых тщательно и подолгу охорашивался. Ну, действительно, прав Байрон: нельзя быть гениальным все 24 часа, не останется времени на бритье! И Пушкин говорил о том же:

Быть можно дельным человеком

И думать о красе ногтей…

© РИА Новости / Максим Филимонов
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Репродукция картины-копии "Портрет Александра I"
И вот представьте картину: Троппау, конгресс. Наш император говорит о судьбах Европы, и тут ему, так, между прочим, объявляют новость о бунте в его гвардейском полку. Причем не русский курьер, а австрийский дипломат. Александр был, конечно, разгневан: и бунтом, но, наверно, еще более тем, что иностранец ему сообщает новости из России.

Вскоре после этого Чаадаев подал в отставку. Говорили, что де он не считал возможным продолжать службу после наказания друзей из восставшего полка. А может, потому, что сильно "упал" в глазах императора? И из-за своей медлительности, и, конечно, из-за гвардейского бунта. Еще в Древней Греции гонцу, принесшему плохую весть, отрубали голову…

Чаадаев поехал по заграницам. Состоял в масонской ложе, был связан с декабристами. Но обошлось. Осел в Москве, на Новой Басманной, где и принялся за свои "Философические письма".

Чаадаев, кстати, в то время стал одним из первых говорить об особом положении России: "Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого". Но при этом далее – чисто чаадаевский "выверт": "Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода". По Чаадаеву особое положение России в мире – это не благо, а великая трагедия. Далее: "Тусклое и мрачное существование, лишенное силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании… Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя"… 

Дескать, Россия ничего не дала миру, мировой культуре, ничего не привнесла в исторический опыт человечества. Россия отпала от единого тела всемирной истории и "заблудилась на земле"… 

Возникает резонный вопрос: а не заблудился ли сам Чаадаев в своих трех философических соснах? Как он сам-то вдруг выродился на свет и стал таким-растаким философом, если мы ничем не "затронуты"?.. Сам есть самородок басманный, так что ли?..

© РИА Новости / Михаил Озерский
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Евгений Кибрик. "Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром"
Не буду даже ничего опровергать. Достаточно вспомнить наших былинных героев. Причем замечу, между прочим, наши богатыри, тот же Илья Муромец, всегда действовал в открытом бою. Без ядов, кинжалов и других "прелестей" исподтишка… Теперь вспомните хотя бы всю эпопею с Нибелунгами. Да там на каждом шагу какие-то предательские убийства!.. Причем, все это из-за меркантильных, эгоистических выгод – "золото Рейна"! О том, чтобы защитить родную землю, там мало, что сказано…

А знаете, каковы последствия умствований Чаадаева? Я не беру здесь даже его антиисторичность и плохое знание отечественной истории – он вовсе не хотел быть исторически правдивым, его цель была совсем другой. Тут другое: его письма, написанные на французском, стали широко известны в Европе. И как раз в нужный момент! Европа никак не могла простить России, что они, европейцы, трепетали перед Бонапартом, а русские его просто-напросто "размазали". И что не какие-то там немцы, имперцы или британцы освободили Европу, а русские "варвары"! Что может быть гнуснее этой мысли для страны "поэтов и мечтателей"?..

А вот еще цитата о России и русских: "нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой… эти печальные тараканьи путешествия и называются "История России", государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей".

Это уже не Чаадаев, а Максим Горький – в очерке "Лев Толстой". Это уже большевистская пропаганда.

И напоследок еще одна цитата: "На Востоке немецкая культура была окружена бурными потоками. Когда-то Россию основали викинги и придали жизни государственные формы, позволяющие развиваться культуре. Роль вымирающей крови викингов взяли на себя немецкие ганзейские города, выходцы с Запада.

Однако под несущим цивилизацию верхним слоем в России постоянно дремало стремление к безграничному расширению, неугомонная воля к уничтожению всех форм жизни, которые воспринимались как преграды. Смешанная с монгольской кровь вскипала при всех потрясениях русской жизни, даже будучи сильно разбавленной, и увлекала людей на поступки, которые отдельному человеку кажутся непонятными". 

Это – из книги "Миф XX века" одного из главных идеологов нацизма Альфреда Розенберга, кстати, уроженца Российской империи – остзейца, остзейского немца. Его в 1946 году повесили по приговору Нюрнбергского трибунала…

Я не стал бы утомлять столь длинными цитатами, если бы не одно "но"… Большинство мифов о России созданы русскими же "мыслителями" (сравните слова Горького и Розенберга – почти под копирку!). А в Европе уже тысячу лет живет-поживает идеологема: русские – варвары, без европейцев им никуда не деться.

"Басманный философ" пописывал, а в Европе его писания восприняли как сигнал к действию: русскую "монгольскую" кровь необходимо победить, вновь закупорить "джинна" в бутылку – и выбросить куда-нибудь в болота или тундру, в топкие дали Васюганской равнины. А Россию до Урала уж позвольте, нам, европейцам, осваивать – ведь географически  это Европа. Значит, и политически она таковой должна быть с соответствующей принадлежностью. И так тысячу лет!

И для всей этой агрессии всегда находился железобетонный идеологический базис в трудах всяких древних или новейших "басманных философов". В начале было слово…

Чаадаев, конечно, после этого и клялся, и отрекался. Развернул свои умствования почти на 180 градусов. Не в этом суть! Это уже ничего не меняет. 

Я уже как-то писал об этом, но напомню еще раз: Екатерина II долгое время была большой поклонницей Вольтера и других философов-энциклопедистов. Но когда началась Великая французская революция, императрица приказала приостановить печатание собрания сочинений Вольтера, а выпущенные тома уничтожить. Он прекрасно поняла: революция – это следствие, а причина – это вольтеры, дидероты и руссо.

© РИА Новости / Шарандо
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Лев Николаевич Толстой и Максим Горький в Ясной Поляне. 1900 год
И то, что русские – это варвары с "монгольской" кровью, находящиеся вне истории, это тоже из трудов. Причем первое слово было европейским, когда шла борьба католицизма с православием. А уж потом и "басманные философы" с горькими подкинули всяких словес для подтверждения состряпанной в Европе "варварской" теории (хотя, о чем я?!. Это – аксиома).

Кстати, русские современники Чаадаева вполне понимали все кривду и несостоятельность его философических "вывертов". Вот, например, Денис Васильевич Давыдов в "Современной песне" о "басманном философе" пишет:

Все, что есть, – все пыль и прах!

Все, что процветает, –

С  корнем вон! – ареопаг 

Так определяет. 

И жужжит он, полн грозой, 

Царства низвергая… 

А России – боже мой! – 

Таска… да какая! 

И весь размежеван свет 

Без войны и драки! 

И России уже нет, 

И в Москве поляки! 

Но назло врагам она 

Все живет и дышит, 

И могуча, и грозна, 

И здоровьем пышет…

Впрочем, наследники у Чаадаева всегда найдутся. Причем, заметьте, обычно такие люди дальше критики не идут, почти никаких конструктивных идей по переустройству и совершенствованию не предлагают. Почему? Мне кажется, что, прежде всего, потому, что это все люди не практические, не занятые конкретным делом и не решающие какие-то грандиозные задачи. Ни Иван Калита, ни Хабаров, ни Строгановы, ни Демидовы, ни Суворов, ни Столыпин никаких "философических писем" не писали, потому что у них на это не было времени (а иные и вовсе плохо знали грамоту). Они были заняты тяжелой, повседневной и часто скучнейшей работой.

Перефразируя слова одного из персонажей знаменитого романа Юлиана Семенова, можно сказать: чаадаевым можно фантазировать, у них нет конкретной работы. 

© РИА Новости / Анастасия Вдовенко
Донской монастырь
Причем чаадаевы – это в основном пасквилянты. С чисто исторической точки зрения его знания об истории России находятся на уровне сказочного французского мельника, у которого было три сына, и у одного из них потом появился кот в сапогах… Но урон от этих псевдоумствований немалый. Это доказала (и показала!) вся последующая наша история. Всякая революция начинается с философических вывертов и завиральных идей. Разве Вольтер и Руссо такими представляли себе итоги Великой французской революции? Разве русские либералы XIX века грезили о диктатуре пролетариата и сталинском режиме? Нет, конечно! Но именно они посеяли ветер. А пожинали-то бурю уже совсем другие! И русская аксиома всем прекрасно известна: тот, кто на Руси призывает к топору, обязательно прольет реки крови, а потом и сам сложит голову на плахе…

А Чаадаев тихо и мирно упокоился в Донском монастыре. Его надгробная плита в аккурат рядом с Малым собором. На ней иногда можно увидеть цветы. Эх, лютики-цветочки!..

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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