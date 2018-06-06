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Не мытьем, так Катаром, или Как Доха хочет расширить НАТО на Восток

17:4906.06.2018
(обновлено: 17:51 06.06.2018)
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© AFP 2018 / Nasser YounesАмериканский военный на фоне флагов США и КатараАмериканский военный на фоне флагов США и Катара
© AFP 2018 / Nasser Younes
Давненько НАТО ничего ценного не приобретало. А тут – такой претендент. И где надо – на востоке. Правда, не на том: от России далековато. Но есть кое-какие идеи.

Не мытьем, так Катаром, или Как Доха хочет расширить НАТО на Восток
У Ницше, "если долго смотришь в бездну – она начинает смотреть на тебя". И у НАТО, "если долго расширяться на восток – он начнет расширяться на тебя". И это не про Россию. Это про Ближний Восток. А точнее, про Катар. Его вице-премьер и госминистр обороны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя объявил о намерении эмирата вступить в Североатлантический альянс. Хотя ни севера тут, ни Атлантики. Но "мы – основной партнер НАТО, поэтому вправе добиваться полноценного членства", – сказал чиновник и, чтоб далеко не ходить, тут же сделал предложение, от которого Западу всегда трудно отказаться. "Мы можем разместить у себя подразделение или центр НАТО".  

Катарские военные. Архивное фото
© AFP 2018 / AL-Watan Doha/Karim Jaafar
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Собственно, они и так уже здесь. Военная база США, контингент Турции, с Британией эскадрилью создают. Но Дохе захотелось штампа в паспорте. По словам министра, альянс мог бы помочь в борьбе с терроризмом и стать гарантом безопасности и стабильности в регионе. На счет "борьбы с терроризмом" – это он, конечно, хватил. А вот что касается "гаранта" – это по адресу. Главное, чтобы НАТО считали даже большим гарантом, чем гаранта конституции.

И вообще, меняют же на Западе пол, значит, могут и географию пришить. В хорошем смысле этого слова. Чтобы Доху не "пришили" по-плохому, она и просится в блок. Во-первых, лучше блок, чем блокада. Во-вторых, соседи, что уже год держат Катар в осаде, теперь еще и войной ему грозят. Начнут ее, говорят, если купит он у России ЗРК С-400. А он купит. Ну, если ему в США не объяснят, что тот, кто искренне хочет в НАТО, должен не покупать у России ракеты, а бояться их. Иначе и не член это вовсе, а чужеродное тело.  

 А Турция – не пример для подражания. Она – исключение из правил. Хотя исключать ее за это никто не собирается. Турки, кстати, могут первыми поддержать Доху в ее устремлениях. Им как раз нужен напарник в регионе. 

Военные Саудовской Аравии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy, File
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А альянсу так уже не хватает свежей крови. И пусть потом Брюссель доказывает Эр-Рияду, что это не направлено против третьих стран. Просто у Катара для НАТО все есть. И даже то, чего нет у самого НАТО. Все-таки третий в мире по запасам газа. А еще нефть. Ему отдать два процента ВВП – делать нечего. Опять же давненько Запад ничего ценного себе не приобретал. Все "побрякушки" типа Черногории, что из последнего, или Прибалтики, что просто как плохо лежала, так и лежит. А тут ядра – чистый изумруд. От России далековато. Но если, допустим, использовать Катар в Сирии…  

 Тут, правда, еще вопрос, кто из них кого использовать будет. Это только выглядит так, что Катар в НАТО – как не пришей кобыле хвост. Но у них же обычное дело, когда хвост виляет собакой. Почему бы ему не сделать то же самое и с кобылой. Зато как красиво и доходчиво прозвучит ответ натовцев, когда у них спросят, какие мировые столицы они защищают. Доху и больше.  

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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