Давненько НАТО ничего ценного не приобретало. А тут – такой претендент. И где надо – на востоке. Правда, не на том: от России далековато. Но есть кое-какие идеи.

Не мытьем, так Катаром, или Как Доха хочет расширить НАТО на Восток Your browser does not support HTML5 audio

У Ницше, "если долго смотришь в бездну – она начинает смотреть на тебя". И у НАТО, "если долго расширяться на восток – он начнет расширяться на тебя". И это не про Россию. Это про Ближний Восток. А точнее, про Катар. Его вице-премьер и госминистр обороны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя объявил о намерении эмирата вступить в Североатлантический альянс. Хотя ни севера тут, ни Атлантики. Но "мы – основной партнер НАТО, поэтому вправе добиваться полноценного членства", – сказал чиновник и, чтоб далеко не ходить, тут же сделал предложение, от которого Западу всегда трудно отказаться. "Мы можем разместить у себя подразделение или центр НАТО".

Собственно, они и так уже здесь. Военная база США, контингент Турции, с Британией эскадрилью создают. Но Дохе захотелось штампа в паспорте. По словам министра, альянс мог бы помочь в борьбе с терроризмом и стать гарантом безопасности и стабильности в регионе. На счет "борьбы с терроризмом" – это он, конечно, хватил. А вот что касается "гаранта" – это по адресу. Главное, чтобы НАТО считали даже большим гарантом, чем гаранта конституции.

И вообще, меняют же на Западе пол, значит, могут и географию пришить. В хорошем смысле этого слова. Чтобы Доху не "пришили" по-плохому, она и просится в блок. Во-первых, лучше блок, чем блокада. Во-вторых, соседи, что уже год держат Катар в осаде, теперь еще и войной ему грозят. Начнут ее, говорят, если купит он у России ЗРК С-400. А он купит. Ну, если ему в США не объяснят, что тот, кто искренне хочет в НАТО, должен не покупать у России ракеты, а бояться их. Иначе и не член это вовсе, а чужеродное тело.

А Турция – не пример для подражания. Она – исключение из правил. Хотя исключать ее за это никто не собирается. Турки, кстати, могут первыми поддержать Доху в ее устремлениях. Им как раз нужен напарник в регионе.

А альянсу так уже не хватает свежей крови. И пусть потом Брюссель доказывает Эр-Рияду, что это не направлено против третьих стран. Просто у Катара для НАТО все есть. И даже то, чего нет у самого НАТО. Все-таки третий в мире по запасам газа. А еще нефть. Ему отдать два процента ВВП – делать нечего. Опять же давненько Запад ничего ценного себе не приобретал. Все "побрякушки" типа Черногории, что из последнего, или Прибалтики, что просто как плохо лежала, так и лежит. А тут ядра – чистый изумруд. От России далековато. Но если, допустим, использовать Катар в Сирии…

Тут, правда, еще вопрос, кто из них кого использовать будет. Это только выглядит так, что Катар в НАТО – как не пришей кобыле хвост. Но у них же обычное дело, когда хвост виляет собакой. Почему бы ему не сделать то же самое и с кобылой. Зато как красиво и доходчиво прозвучит ответ натовцев, когда у них спросят, какие мировые столицы они защищают. Доху и больше.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.