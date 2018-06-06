Стая без зубов. Украинские "морские волки" смущены возможностями РФ

Украинские пограничники признали, что в Азовском море они практически бессильны – с Россией тягаться не получится. Интересно, а если им добавить еще два катера, получится?

Иногда для того, чтобы признать очевидное, нужно время и какое-то событие, которое заставит посмотреть правде в глаза. Украина, которая так гордится своими вооруженными силами, подкрепленными еще и поставками американского оружия (часто для бодрости духа хватало даже обещания поставок), по части пограничного контроля оказалась не так уж и сильна.

Причем сами пограничники рассказали о том, что с Россией в Азовском море им тягаться сложно . Ну и не тягались бы. Задача пограничника – охранять границы, а не "противостоять" соседям. Тем не менее им не нравится, что российские коллеги "демонстрируют силу". С другой стороны, куда ее денешь, силу-то, если она есть? А после того, как Украина задержала российское судно "Норд" вместе с моряками, Россия имеет полное моральное право демонстрировать на море свои возможности.

Пока же крымские пограничники отработали методы борьбы с морскими угрозами, в частности, с пиратством. Интересно, вот это украинская сторона и восприняла как устрашающее проявление силы? Это они, видимо, не знают, что в Госдуме после захвата "Норда" предлагали вообще не пропускать украинские суда через Керченский пролив. Нет пиратов – нет и угроз. Так что вместо того, чтобы жаловаться на досмотры судов, радовались бы, что вообще пускают.

Однако в ответ на действия России по защите своей акватории Киев готовит свой план действий в Азовском море. Депутаты от партии "УКРОП" предлагают обсудить ситуацию в Совбезе и "взять под охрану" воды Азовского моря и Керченского пролива. Прекрасная идея. Особенно патрулирование прибрежной зоны Крыма, которая остается украинской только в сознании украинских же политиков. Даже из Европы видно, что Россия надежно защитила Крым – об этом писали, например, немецкие СМИ.

Так что лучше украинским пограничникам оставаться на своих границах. Они и сами говорят, что их катера, и так недостаточно мощные, уже морально устарели. А ведь раньше украинское судостроение, некоторые проекты которого сейчас уже готовятся пройти точку невозврата, работало на весь Советский Союз.

Cейчас, за неимением нормальной техники, в ВМС Украины подумывают использовать тактику "волчьей стаи" – это когда, например, шесть маленьких катеров набрасываются на одного большого противника. Но, видимо, стая пока не набирается. Помимо "Джавелинов" Украина просит у США и катера. Вроде два уже пообещали. Но транспортировка – за свой счет.

Теперь осталось только у кого-нибудь попросить денег на доставку катеров – и дело в шляпе.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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