Системный сбой: Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей

Теперь перед Британией стоит непростая задача – ответить на вопрос: а накой вообще Москве сдался Скрипаль, если она сама добровольно выдала его на Запад? Иначе история с ЧП в Солсбери становится совсем абсурдной.

Опрошено 5 368 322 свидетеля, включая морских свинок и прочих домашних питомцев в Солсбери и всех населенных пунктах в радиусе 300 километров: и в Лондоне тоже. Проверены 132 435 транспортных средств, включая самокаты, велосипеды и туристические гужевые повозки. Проведено 26 312 обысков, включая заброшенные древние амбары и ласточкины гнезда. Просмотрено 497 645 часов записей, включая сельское домашнее видео. Проведено 21 768 экспертиз, включая анализы нижних слоев грунта и озонового слоя атмосферы. Похоже, примерно так может выглядеть очередной доклад правоохранителей по так называемому делу Скрипалей лет эдак через пять.

Но и нынешний отчет Скотленд-ярда впечатляет и отчасти обескураживает обилием внушительных цифр. Работают на славу. Буквально носом землю роют в поисках истины. Итак, что сделано на данный момент? А вот что. Проведено 176 обысков. Собрано почти 1 000 показаний свидетелей. Просмотрено 4 000 часов записей с камер видеонаблюдения. Изучены 14 000 автомобилей и 2 500 пешеходов. Изъяты 2 300 вещдоков. Проведены 190 лабораторных исследований. Проверено почти 400 адресов. Помимо 250 детективов этот титанический труд осуществляют представители чуть ли не десятка ведомств. Более 1 200 офицеров из 40 подразделений принимали участие в мероприятиях в рамках полицейского реагирования.

Также сообщается, что самый первый сотрудник полиции, откликнувшийся на сигнал, через две недели был выписан из клиники и успешно восстановился. Собственно, как и сами Скрипали. И это после контакта со смертельно опасным боевым веществом. В общем, масштаб расследования таков, что и мышь не проскочит. И комар не пролетит.

Но странная штука: в отчете Скотланд-ярда ни разу не упоминается Россия и вообще "русский след". Как же так, после такого колоссального массива усилий? Нет ли тут требующей отдельного расследования преступной тайной связи с Кремлем, который на корню купил всех британских экспертов и следователей? Ведь те явно не соблюдают должную линию и идут вразрез с политическим курсом официального Лондона, который мгновенно и многословно обвинил в отравлении Москву. И делал это весьма долго, напоминая назойливую муху, от которой не получается отмахнуться. Сейчас эта муха впала в некоторую спячку. Но она еще проснется. По большому счету, сотрудники Скотланд-ярда оказали Терезе Мэй, Борису Джонсону и прочим ревнителям идеи виновности России в наскоро склепанном деле Скрипалей медвежью услугу. Они обесценили их избыточно многочисленные заявления на эту тему. Не получилось из британских начальников Зевсов-громовержцев.

Но демагогами они проявили себя, конечно, знатными. Сейчас самая главная задача следствия – ответить на главный вопрос: а на кой вообще Москве сдался Скрипаль, если она сама добровольно выдала его на Запад? Причем ответить надо будет более чем убедительно и более чем исчерпывающе, а это большая проблема. Впрочем, британская верхушка в нарушение всех мыслимых и немыслимых правил это уже сделала, присвоив себе функцию высшего суда. Так что специалистам в решающий момент лучше будет помолчать со своими выводами. И ограничиться исключительно сводками о текущем положении дел с обильными техническими подробностями.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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