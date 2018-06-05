Опять Иран берется за уран, или Как Трамп добился цепной реакции

Дональд Трамп, вероятно, проспал это известие из Тегерана. Иначе он бы тут же твитнул что-нибудь в своем стиле. Предположим, "Плохая, очень хорошая плохая новость. Я – лучший президент США". Или попросил бы своих более толковых помощников от его имени все разложить по полочкам. Хотя что тут мудрить. Новости-то две в одной. А значит, так и сказать: "У меня две новости: хорошая и плохая. Плохая: Иран делает атомную бомбу. Хорошая: это я заставил его признаться. И я заставлю его это прекратить".
Иными словами, в ответ на все их 12 требований Иран покажет Штатам центрифугу. Тем самым, собственно, никого и не обманет. Он же неоднократно предупреждал, что вернется к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания соглашения, если США из него выйдут. США вышли. Он возвращается. И это – все-таки плохая примета. Но это, видимо, то, чего Трамп и добивался. Цепная реакция. Теперь, по крайней мере, и его упрямые союзники не смогут настаивать на сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий в прежней редакции.
Тегеран ведь, получается, тоже его нарушит. Не важно, что не первым. Главное, что и Британия, и Франция с Германией просили его потерпеть. Советовали не уподобляться Трампу и держать себя в рамках. Уговаривали, что все образуется. А он не выдержал. И уже словно и не было этих без малого трех лет относительного спокойствия. И трех лет, между прочим, хорошего бизнеса. А все потому, что Вашингтон, усиливая режим санкций, не оставил вариантов. Если мешают обогащать Иран, то Иран начинает обогащать уран. Логика.
Автор Михаил Шейнкман, радио Spuntik
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