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Опять Иран берется за уран, или Как Трамп добился цепной реакции

17:2305.06.2018
(обновлено: 17:27 05.06.2018)
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© AFP 2018 / Behrouz MehriИсфаханский центр по обогащению урана в ИранеИсфаханский центр по обогащению урана в Иране
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
В ответ на все их 12 требований Иран покажет Штатам центрифугу. Он же предупреждал, что вернется к ядерным разработкам, существовавшим до соглашения, если США из него выйдут. США вышли. Он возвращается. И это, видимо, то, чего Трамп и добивался.

Дональд Трамп, вероятно, проспал это известие из Тегерана. Иначе он бы тут же твитнул что-нибудь в своем стиле. Предположим, "Плохая, очень хорошая плохая новость. Я – лучший президент США". Или попросил бы своих более толковых помощников от его имени все разложить по полочкам. Хотя что тут мудрить. Новости-то две в одной. А значит, так и сказать: "У меня две новости: хорошая и плохая. Плохая: Иран делает атомную бомбу. Хорошая: это я заставил его признаться. И я заставлю его это прекратить". 

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене
© AFP 2018 / Joe Klamar
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За исключением последнего утверждения, что служит ему фигурой речи на все случаи жизни, остальное теперь можно подать и так. Это же на самом деле Трамп заставил Тегеран взяться за старое. И это на самом деле аятолла Али Хаменеи дал команду немедленно приступить к увеличению мощностей по обогащению урана и признаться в этом МАГАТЭ. Сказано – сделано. Хотя пока все-таки не сделано, но как сказано. В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что могут довести долю изотопа 235U до 20% в течение "максимум двух-трех дней". А 20%, как говорят некоторые западные аналитики, это и есть первый шаг к созданию атомного оружия. 

Иными словами, в ответ на все их 12 требований Иран покажет Штатам центрифугу. Тем самым, собственно, никого и не обманет. Он же неоднократно предупреждал, что вернется к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания соглашения, если США из него выйдут. США вышли. Он возвращается. И это – все-таки плохая примета. Но это, видимо, то, чего Трамп и добивался. Цепная реакция. Теперь, по крайней мере, и его упрямые союзники не смогут настаивать на сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий в прежней редакции. 

Тегеран ведь, получается, тоже его нарушит. Не важно, что не первым. Главное, что и Британия, и Франция с Германией просили его потерпеть. Советовали не уподобляться Трампу и держать себя в рамках. Уговаривали, что все образуется. А он не выдержал. И уже словно и не было этих без малого трех лет относительного спокойствия. И трех лет, между прочим, хорошего бизнеса. А все потому, что Вашингтон, усиливая режим санкций, не оставил вариантов. Если мешают обогащать Иран, то Иран начинает обогащать уран. Логика. 

Иранский флаг в Персидском заливе
© REUTERS / Raheb Homavandi/File Photo
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А для Трампа – не ситуация, а американская мечта: Тегеран опять в изгоях, европейцы разрывают с ним все контракты. Народ нищает, хиреет, смелеет и, в конце концов, свергает. Не может сам – помогут каким-нибудь новым "шоком" и ему подобным "трепетом". И все. И уже никому в США даже в голову не придет, что Иран и Ирак – это не одно и то же. Потому что после американского вторжения разницы может не остаться никакой. Но пока она есть, Вашингтону не стоит рассчитывать на такую же легкую прогулку, что 15 лет назад. По крайней мере, если так пойдет, то в отличие от Саддама у Ирана действительно найдется, что положить в "пробирку Пауэлла". 

Автор Михаил Шейнкман, радио Spuntik 

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