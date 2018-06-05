Прямо по Курцу, или О том, кто в Европе быстрее других соображает

В Евросоюзе их таких двое – молодых да ранних. Но по сравнению с ним даже сорокалетний Эммануэль Макрон – староват. Себастьяну Курцу 32 и он уже канцлер одной из ключевых стран Европы. По крайней мере, свою Австрию он считает именно такой. И сегодня – тем более. Это же к нему первому приехал Путин после инаугурации. А в международных отношениях это имеет значение. Особенно для тех, кто хочет отношений. А Курц хочет. Поэтому, став премьером в декабре 2017-го, в феврале он уже был в Кремле.
Хотя кровь в ней и без того бурлит. Потому что это именно в ней укрепляется новый европейский Курц. Пока через "ц". Но дело уже не в букве, а в духе. Он не рвется в авангард геополитики, не ищет расположения Трампа, не стремится конкурировать с Меркель и не глядит в Наполеоны. Ему хватает умеренности, чтобы не слыть радикалом; респектабельности, чтобы оставаться в системе, и воспитания, чтобы не причислили к маргиналам. Он самодостаточен. Хотя и не самоволен. Поэтому, что думает, то и говорит, но не все, что говорит – делает.
Он обвиняет США в ненадежности, зовет в гости Лукашенко, требует прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС и отказывается выслать русских дипломатов из-за Скрипалей. Несмотря на усиленное американо-британское давление. Однако на отмене антироссийских санкций он по-прежнему лишь настаивает, а не отменяет их в одностороннем порядке. Но и в этом ведь тоже заключается искусство возможного – не только соскочить самому, а увлечь за собой других. Этим, надо полагать, его Австрия и займется с 1 июля, когда на полгода станет страной-председателем ЕС.
Тем визитом, кстати, он опередил и время, и более опытных партнеров по ЕС. Приехал к Путину задолго до Меркель с Макроном. Может, потому он и быстрее, что моложе. А может, возраст и ни при чем. Он просто быстрее думает.
Автор Михаил Шейнкман, радио Spuntik
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