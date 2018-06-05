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Прямо по Курцу, или О том, кто в Европе быстрее других соображает

17:1105.06.2018
(обновлено: 17:13 05.06.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на церемонии официальной встречи у дворца Хофбург в Вене. 5 июня 2018Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на церемонии официальной встречи у дворца Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Путь Курца и курс Путина – это, конечно, не одно и то же. Но есть в этом что-то от слагаемых, которые стремятся к общей сумме: в политике – прагматизм, а в прагматизме – уважение.

В Евросоюзе их таких двое – молодых да ранних. Но по сравнению с ним даже сорокалетний Эммануэль Макрон – староват. Себастьяну Курцу 32 и он уже канцлер одной из ключевых стран Европы. По крайней мере, свою Австрию он считает именно такой. И сегодня – тем более. Это же к нему первому приехал Путин после инаугурации. А в международных отношениях это имеет значение. Особенно для тех, кто хочет отношений. А Курц хочет. Поэтому, став премьером в декабре 2017-го, в феврале он уже был в Кремле. 

Подготовка Международного пресс-центра к Саммиту Россия-ЕС
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Между прочим, тоже впервые в этом статусе выехал за пределы ЕС. Так что от Путина нынешний визит – это алаверды. Хотя, если не вдаваться в символизм, можно сказать, что он после переизбрания просто заново открывает для себя Евросоюз и логично поэтому, что в алфавитном порядке. Но русофобов даже такое объяснение не успокоит. На лице ужас, в душе страх, а в голове три точки – три тире – три точки. SOS. Они на всех углах только о том и кричали, что Путин пытается ослабить их единый евроорганизм изнутри. А он, получается, еще и в самую Вену попал. 

Хотя кровь в ней и без того бурлит. Потому что это именно в ней укрепляется новый европейский Курц. Пока через "ц". Но дело уже не в букве, а в духе. Он не рвется в авангард геополитики, не ищет расположения Трампа, не стремится конкурировать с Меркель и не глядит в Наполеоны. Ему хватает умеренности, чтобы не слыть радикалом; респектабельности, чтобы оставаться в системе, и воспитания, чтобы не причислили к маргиналам. Он самодостаточен. Хотя и не самоволен. Поэтому, что думает, то и говорит, но не все, что говорит – делает. 

Он обвиняет США в ненадежности, зовет в гости Лукашенко, требует прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС и отказывается выслать русских дипломатов из-за Скрипалей. Несмотря на усиленное американо-британское давление. Однако на отмене антироссийских санкций он по-прежнему лишь настаивает, а не отменяет их в одностороннем порядке. Но и в этом ведь тоже заключается искусство возможного – не только соскочить самому, а увлечь за собой других. Этим, надо полагать, его Австрия и займется с 1 июля, когда на полгода станет страной-председателем ЕС. 

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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С его появлением, правда, антироссийская прямолинейность Запада даже в Вене не перешла на пунктир. Но здесь она хотя бы обрела легкий изгиб. По крайней мере, брови канцлера, когда он  удивляется: кому эти санкции нужны? Путь Курца и курс Путина – это, конечно, не одно и то же. Но есть в этом что-то от перемены мест слагаемых, которые стремятся к общей сумме. Оба исповедуют в политике прагматизм, а в прагматизме – уважение. С него австрийский вундеркинд и начал, когда прибыл в Москву. 

Тем визитом, кстати, он опередил и время, и более опытных партнеров по ЕС. Приехал к Путину задолго до Меркель с Макроном. Может, потому он и быстрее, что моложе. А может, возраст и ни при чем. Он просто быстрее думает.  

Автор Михаил Шейнкман, радио Spuntik

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