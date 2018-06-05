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Зачем прибалтам Чемпионат мира в России: умное замечание по глупой идее

15:3105.06.2018
(обновлено: 15:51 05.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Горького в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу 2018Отдыхающие в Парке Горького в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава ФИФА уверен, что организация Чемпионата мира в России будет безукоризненной. Не всех это радует. В Прибалтике волнуются: люди поедут и могут попасть под коварное обаяние русских. И что делать?..

Когда намечается какое-то мероприятие, на которое тебе не достался билет или просто не позвали, можно, конечно, сокрушаться и ронять слезы в раковину или увлажнять подушки. Но для здоровой, договорившейся с органами чувств и мыслей психики лучше идти другим путем. Например, сослаться на то, что мероприятие это тебе не интересно. Ты бы не пошел даже бесплатно, потому что оно пошлое, расточительное, скучное, глупое и вообще порядочным людям там не место. 

Панорама города Рейкьявик
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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На носу Чемпионат мира по футболу, который омрачен суровой реальностью – пройдет он в тоталитарной стране, которая изо всех сил будет пыжиться, чтобы показать миру свою накрашенную морду во всей красе. Мол, смотрите, какие мы нестрашные, какие мы симпатичные. Нас, прибалтов, конечно, этим не обманешь. Но таких умных, как мы, в мире не так и много. 

Весь этот намечающийся венский бал вызывает раздражение. Тем более, нас на него не позвали. Злит, что всякие там неграничащие или и вовсе отдаленные от кремлевской страны люди могут попасть под коварное обаяние русских. Эти, если захотят – понравиться могут. Попробуй потом тех, кто там побывал, вернуть на честные рельсы антипропаганды. Им уже не расскажешь о ржавых балалайках, пьяных матрешках и нищих медведях. 

Озабочен этим и литовский МИД. Его глава Линас Линкявичюс умный вещь сказал, только ты не обижайся: "Это глупая идея – провести ЧМ в России. Это не очень хорошо, поскольку в этой стране все связано с политикой… Спорт и культуру в России делают центром внимания, что очень хорошо для пропаганды". 

Это умное высказывание про глупую идею за считанные дни до начала чемпионата, безусловно, к месту. А то ожидания болельщиков на пределе и многие в нетерпении стали зачем-то думать о каком-то, извините, футболе, а не о борьбе добра и зла. Им надо напоминать, что нормального футбола в России не было, нет и не будет, а если и будет, то это ненормально. Глупо, пошло и вообще – порядочным людям там не место. Само же высказывание господина министра о том, что там все связано с политикой, политическим окрестить нельзя. Он же не о политике думает, а о спорте и культуре. Правда. Переживает министр, что спорту и культуре придется выходить на авансцену и гибридно кривляться. 

Подготовка к жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Казалось бы, настоящему непатриоту России есть от чего пригорюниться. Хоть отпуск бери и телевизор месяц не включай. Но нет, кремлевские прихвостни, так просто нас не победить. Наоборот, мы необычайно воодушевлены. Мы сами с нетерпением ждем горячие сводки о двойных унитазах, сломанных дверях, пьяных болельщиках и какой-нибудь организационной мегалажи в виде нераскрытого кольца. Уверены, что-нибудь где-нибудь обязательно произойдет. А если не произойдет, то в интернете напишем, что произошло, просто Кремль скрывает, потому что всего боится. Тексты готовы, гаджеты подзаряжены. Мы готовы сделать все, чтобы наши ожидания стали вашими проблемами. Вы ждете праздника? А придет он к нам. 

P.S.:  В конце концов, даже если все будет в порядке на сто процентов – будем ждать провала российских футболистов. Они в этом никогда не подводили, надеюсь, и в этот раз не подведут. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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