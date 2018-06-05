Зачем прибалтам Чемпионат мира в России: умное замечание по глупой идее

Когда намечается какое-то мероприятие, на которое тебе не достался билет или просто не позвали, можно, конечно, сокрушаться и ронять слезы в раковину или увлажнять подушки. Но для здоровой, договорившейся с органами чувств и мыслей психики лучше идти другим путем. Например, сослаться на то, что мероприятие это тебе не интересно. Ты бы не пошел даже бесплатно, потому что оно пошлое, расточительное, скучное, глупое и вообще порядочным людям там не место.
Весь этот намечающийся венский бал вызывает раздражение. Тем более, нас на него не позвали. Злит, что всякие там неграничащие или и вовсе отдаленные от кремлевской страны люди могут попасть под коварное обаяние русских. Эти, если захотят – понравиться могут. Попробуй потом тех, кто там побывал, вернуть на честные рельсы антипропаганды. Им уже не расскажешь о ржавых балалайках, пьяных матрешках и нищих медведях.
Озабочен этим и литовский МИД. Его глава Линас Линкявичюс умный вещь сказал, только ты не обижайся: "Это глупая идея – провести ЧМ в России. Это не очень хорошо, поскольку в этой стране все связано с политикой… Спорт и культуру в России делают центром внимания, что очень хорошо для пропаганды".
Это умное высказывание про глупую идею за считанные дни до начала чемпионата, безусловно, к месту. А то ожидания болельщиков на пределе и многие в нетерпении стали зачем-то думать о каком-то, извините, футболе, а не о борьбе добра и зла. Им надо напоминать, что нормального футбола в России не было, нет и не будет, а если и будет, то это ненормально. Глупо, пошло и вообще – порядочным людям там не место. Само же высказывание господина министра о том, что там все связано с политикой, политическим окрестить нельзя. Он же не о политике думает, а о спорте и культуре. Правда. Переживает министр, что спорту и культуре придется выходить на авансцену и гибридно кривляться.
P.S.: В конце концов, даже если все будет в порядке на сто процентов – будем ждать провала российских футболистов. Они в этом никогда не подводили, надеюсь, и в этот раз не подведут.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика
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