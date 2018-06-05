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Разъяренный саксофонист: Россия вывела Билла Клинтона из равновесия

14:0605.06.2018
(обновлено: 14:08 05.06.2018)
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© AFP 2018 / Timothy A. ClaryБывший президент США Билл КлинтонБывший президент США Билл Клинтон
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Бывший президент и муж бывшего кандидата на пост президента, конечно, не делает погоды в современной американской политике. Но о своем отношении к России Билл Клинтон заявил в очень "правильное" время и в очень "правильном" месте.

Российское "вмешательство" в американские выборы 2016 года "разозлило" экс-президента США Билла Клинтона. Такое откровенное признание сделал бывший глава государства французской прессе. По его словам, он чаще испытывает беспокойство, чем гнев. Однако вмешательство России в американские выборы его злит. Более того, Клинтон считает, что Москва пыталась повлиять на выборы в Европе, а именно во Франции, Германии и Нидерландах. Казалось бы, полузабытый обитатель Овального кабинета и знатный музыкант завел заезженную пластинку и всерьез к его заявлениям относиться не стоит. Может, и так: в Клинтоне скорее говорит обида за проигравшую выборы супругу, нежели здравый смысл. 

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее супруг экс-президент Билл Клинтон на съезде Демократической партии в Филадельфии
© AP Photo / Carolyn Kaster
Мнение: Клинтон обижен за свою жену, неудачного кандидата в президенты
Однако свою точку зрения, точнее, чувства, он выразил в очень "правильное" время и в очень "правильном" месте. Комиссия спецпрокурора Мюллера совершенно завязла в своем "расследовании" связей Трампа с Москвой. Никаких сколь-нибудь приличных доказательств "вмешательства" миру так и не предъявлено. Глобальная сенсация на грани окончательного провала. Но это отнюдь не означает, что давление на Россию во всех формах не будет продолжаться. По сути ведь ей вынесен неправосудный и абсурдный приговор: вмешивалась в выборы в США и Европе. То есть совершила страшное прегрешение – покусилась на святая святых западного мира: свободное демократическое волеизъявление граждан и формирование власти. 

Но коль доказательств нет, надо работать "на подкорку", убеждать обывателей в том, что дела обстоят именно так. Билл Клинтон в этом смысле высказался не только от себя лично. Но и от лица весьма могущественных американских кругов, заинтересованных по самым разным причинам в сохранении и расширении всех навешанных на Россию ярлыков и введенных санкций. Европа в этом контексте нужна Вашингтону как солидная группа поддержки, испытывающая аналогичное американскому чувство возмущения. Именно поэтому и звучат адресованные европейской аудитории слова о том, что Москва атаковала выборы в Старом Свете для того, чтобы "провести" своих кандидатов. 

Что же касается уже не места, а времени, то Клинтон и тут не прогадал. Торговая война США и ЕС – это уже реальность, а не туманные перспективы. Вашингтон при этом крайне заинтересован в установлении тотального экономического контроля на его жестких условиях над огромным и емким европейским рынком. Именно поэтому американская сторона прикладывает максимальные усилия для того, чтобы сорвать проект "Северный поток-2" и в целом минимизировать экономическое сотрудничество европейцев с Россией. Для США это тем более актуально на фоне все громче звучащих в Евросоюзе заявлений о необходимости восстановить полноценные отношения с Москвой и даже вернуться к формату "восьмерки". Этого допустить Вашингтон никак не может. 

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. 5 июня 2017
© AP Photo / Patrick Semansky
Американист: Клинтон может найти ответы на свои вопросы, заглянув в зеркало
Так что с виду очень личностное и эмоциональное высказывание Клинтона строго укладывается в стратегию Вашингтона вне зависимости от того, кто в данный исторический момент хозяйничает в Белом доме. Злость вызвана не мнимым вмешательством России в выборы на Западе, а ее усилением и независимыми действиями, как это принято говорить, на международной арене. Плюс к тому формированием новых межгосударственных форматов с участием Москвы, в которых США видят прямую угрозу своему доминированию.

Помнится, в середине 1990-х после весьма успешных для Вашингтона переговоров с Борисом Ельциным – тогда иначе и быть не могло – Билл Клинтон в нарушение протокола и элементарного этикета разразился заливистым смехом из-за какой-то фразы российского коллеги. Видимо, неправильно переведенной или неверно истолкованной. Начал даже фамильярно хлопать его по плечу, пока тот клялся в страстной и чуть ли не вечной после их встречи дружбе России и Америки. Прошло четверть века, и Клинтон вместе с изрядной частью уже нынешнего американского истеблишмента сменил милость на гнев. Значит, и правда в мире произошли необратимые изменения. Нельзя тут не вспомнить сакраментальное "Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав".   

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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