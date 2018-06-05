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Эстония снаряжается в поход – отбирать сибирские земли

12:2705.06.2018
(обновлено: 12:28 05.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкТоомас Хендрик ИльвесТоомас Хендрик Ильвес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Эстонии, как и положено типичному прибалтийскому политику, очень боится нападения России. Но никак не может его дождаться, поэтому решил пойти ва-банк.

"У людей просто крышу сносит". Так в Санкт-Петербурге прокомментировали угрозы бывшего эстонского президента в адрес России. Тоомас Хендрик Ильвес, напомню, пообещал России, что она потеряет Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге, если нападет на его страну. Оставим за скобками, что Москва ни на кого, в том числе на Таллин, нападать не собирается: очевидно, что этого никогда не произойдет. Просто если прибалтийские политики прекратят говорить об "угрозе со стороны России", у них почти не останется тем для разговоров и публичных заявлений. А господин Ильвес, как и положено типичному прибалтийскому политику, строит свою систему взглядов на страданиях по "советской оккупации". А еще – это уже его личная особенность – на категорическом  отказе говорить на русском языке с почти третью граждан своей страны.  Так что для него отобрать Томск – это, видимо, голубая мечта, на пути которой не должен встать тот факт, что Россия все никак не нападает.

Экс-президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: для прибалтийских политиков русофобия – это политический капитал
Но интересно, знают ли об этих планах по отъему российских территорий в НАТО? Ведь не своими же силами Эстония собралась идти в победоносный поход. Не иначе, по плану Ильвеса в Сибирь должны будут пойти натовские военные – видимо, так и поедут по специально расширенным для их танков европейским дорогам через Эстонию напрямую в Томск, по пути между делом взяв Северную столицу. Так политик представляет себе все это мероприятие?   

Конечно, легко махать шашкой, когда знаешь, что лично тебе, если вдруг что, воевать не придется. Еще легче, когда глубоко в душе понимаешь, что воевать с Россией не придется вообще, и все эти речи к реальности не имеют никакого отношения. Наверное, прибалтийским политикам  тяжело – всю жизнь ждешь, когда, наконец, нападет Москва, а она даже не собирается. Вот и приходится самим вносить краски в будничную действительность.

Автор Мария Балябина, радио Spuntik

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