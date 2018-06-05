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Что позволено бизнесмену… Куда ведут США игры президента Трампа с пошлинами

11:4905.06.2018
(обновлено: 11:51 05.06.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время встречи c руководителями стальной и алюминиевой отрасли в кабинете министров Белого дома. 1 марта 2018Президент Дональд Трамп во время встречи c руководителями стальной и алюминиевой отрасли в кабинете министров Белого дома. 1 марта 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Не перегибает ли Трамп палку, пытаясь поддержать американский рынок труда? Победа в торговой войне может легко обернуться сокрушительным поражением, если не просчитать все варианты. И тогда тряхнет не только Штаты.

Он ведет себя как миллиардер, а не как президент, говорят его критики. Это крупный предприниматель может взбрыкнуть, если ему что-то не нравится – его личное дело. Другое дело –  президент страны с крупнейшей в мире экономикой. Его опрометчивые шаги могут обернуться большими проблемами для нации. Бизнесмен Дональд Трамп много раз оказывался у разбитого корыта. Создавал, терял, снова создавал. Штаты вряд ли к такому экстриму готовы. Даже если это выполнение предвыборных обещаний. К тому же, по отзывам специалистов, Трамп привык действовать спонтанно, следуя своей интуиции. Которая, к слову, не раз его подводила. 

Флаги США и ЕС
© AFP 2018 / John Thys
Экономист: последствия торговой войны США и ЕС могут быть катастрофическими
Взять, к примеру, его решения по ввозным пошлинам на алюминий и сталь. Один из ведущих американских деловых порталов, Business Insider, проанализировал возможные последствия от "далеко идущих планов" Трампа. По мнению опрошенных изданием экономистов, торговая война, устроенная американским президентом, в перспективе обернется потерей, а не ростом рабочих мест.  Для литейщиков США – да, пошлины только на руку. На их продукцию вырастет спрос, надо будет нанять новых сотрудников, наращивая производство. И стоимость подскочит. Однако тем, для кого алюминий и сталь – сырье, придется несладко. Их конечный продукт подорожает, а чтобы не заламывать цены, придется сокращать издержки. И тогда первое, о чем они подумают – это о сокращении штатов. А при том, что смежных производств масса, в результате на одного нанятого литейщика придется 20 уволенных в других сегментах. И это только в США. 

Но и другие страны не останутся в стороне, ведь затронуты интересы транснациональных компаний, которым тоже придется избавляться от издержек. Кстати, Китай – на очереди. Несмотря на то, что Вашингтон и Пекин вроде бы разошлись мирно, Трамп решил все-таки взять верх, по сути перечеркнув все прежние договоренности. Вновь спонтанность и интуиция? Так ли они хороши сейчас при хрупкости экономического мира? Заградительные пошлины неизбежно негативно скажутся на европейской и азиатской экономике и вызовут другие потрясения по принципу домино. Это уже прогноз Джорджа Сороса, сделанный на основе, в том числе, нынешней протекционистской политики Трампа. 

Сталелитейный завод ArcelorMittal в Генте, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Экономист: США рассчитывали, что европейцы "проглотят" решение по пошлинам
В результате нового кризиса мир, полагают международные эксперты, может полностью и принципиально измениться. Как тут не вспомнить крах Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Тогда предшественник Трампа Барак Обама решил в упряжке со всеми пойти на спасение глобальной экономики. Но Трамп – не Обама. Поговорка, что в стеклянном доме не кидаются камнями, уж точно не про нынешнего президента США. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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