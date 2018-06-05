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Стоит комод, на комоде – бегемот. Самый нелепый памятник империи

07:0005.06.2018
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© РИА Новости / Рудольф КучеровПерейти в фотобанкУстановка памятника Александру III около Мраморного дворцаУстановка памятника Александру III около Мраморного дворца
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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Вроде бы возводили памятник основателю Транссиба. А что получилось? Не конь, а черт знает что, как выразился Розанов. А на коне страшила Гаргантюа, видимо, вышедший из кошмаров Паоло Трубецкого.

В этот день, … лет назад

Пятого июня 1909 года в Петербурге был открыт памятник императору Александру III. Первоначально он был установлен на Знаменской площади у Николаевского (ныне Московского) вокзала и посвящался "Державному основателю Великого Сибирского пути", то есть Транссибирской магистрали – Транссиба, строительство которого инициировал Александр III.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Реставрация интерьеров парадных залов Мраморного дворца
Его сын Николай II отдал предпочтение скульптурному проекту Паоло Трубецкого. Он родился в Италии, был внебрачным сыном князя Петра Петровича Трубецкого и американки. Князь на момент рождения сына был двоеженцем – он еще не развелся с первой, русской женой. Император Александр II запретил ему возвращаться в Россию, дабы, как было сказано, "не допустить в родимое отечество дух разврата".

А следствием любвеобильности отца стало то, что его сын Паоло жил бастардом на три страны: Россию, Италию и США. Впрочем, князь все-таки позднее добился признания в империи своего сына законным – с титулом и правами наследования. 

Не знаю уж, насколько Николай II вник в творческий замысел Паоло Трубецкого, но памятник вышел явно неоднозначным. После его открытия одни петербуржцы недоумевали и говорили, что монумент порочит память почившего в бозе императора Александра III. Другие откровенно веселились и называли памятник чуть ли не сатирой, карикатурой в бронзе.

В народе гуляла забавная стихотворная загадка:

Стоит  комод,

На комоде – бегемот,

На бегемоте шапочка,

какого дурака это папочка?

В.В. Розанов в своей статье "Paolo Trubezkoi и его памятник Александру III" так описывает впечатление от творения: "Конь уперся… Голова упрямая и глупая. Чуть что волосы не торчат ежом. Конь не понимает, куда его понукают. Да и не хочет никуда идти. Конь – ужасный либерал: головой ни взад, ни вперед, ни в бок. "Дайте реформу, без этого не шевельнусь". – "Будет тебе реформа!"…  А хвоста нет, хвост отъеден у этой умницы. Между хвостом – или, лучше сказать, "недостатком хвоста" – и злой, оскаленной головой помещено громадное туловище с бочищами, с ножищами, с брюшищем, каких решительно ни у одной лошади нет, и Трубецкой… явно рисовал не лошадь, а черт знает что!…

…"Ничего не поделаешь, – говорит Всадник, – никуда не едет; одни либералишки, с которыми каши не сваришь"… Благородный,  полугрустный, точно обращенный внутрь себя, взгляд Императора удивительно передает его фигуру, его "стиль", как я его помню; и удивительным образом это уловлено и передано в таком грубом, жестком материале, как бронза. Произошло это оттого, что взгляд Александра III был художественным центром его фигуры и, должно быть, до того выражал его душу, – ту "единую душу", которая сказывалась и в жестах, в манерах, в постановке шеи и груди"…

© РИА Новости / РИА Новости
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Александр III
Тут стоит отметить, что при жизни Александр III отличался недюжинной физической силой и исполинским ростом (193 см). Руками он ломал монеты и гнул подковы. С годами он, естественно, потяжелел, но выглядел величественно, по воспоминаниям многих современников.

Розанов жестко, однако верно передал свои ощущения от монумента Трубецкого, уловил внутренний диссонанс скульптора, который "выплеснулся" в его творение. Все-таки тут, на мой взгляд, еще не зажила рана – отметина, "печать" бастарда. Трубецкой был обижен и своим положением незаконнорожденного, и критикой своего творения. Говорили, что он даже в сердцах сказал: "О, я не интересуюсь политикой, я просто изобразил одно животное на другом"… В этих словах, видимо, есть что-то, унаследованное от матери: "милое" американское амикошонство, снисходительное похлопывание по плечу (посмотрите на Трампа) и техасский юмор (вспомните Буша-младшего).

К тому же Трубецкого, на мой взгляд, вряд ли можно назвать монументалистом. Если внимательно приглядеться к его скульптурам, возникает ощущение, что вполне можно еще что-нибудь добавить. В его пластических формах чувствуется какая-то нарочитая незавершенность, а, значит, бесконечность. Прекрасно! Но, как оказалось, не всегда. А позировал Трубецкому в качестве модели императора фельдъегерь… Это почти то же самое, что писать солнечный морской пейзаж, взяв в качестве натуры лужу на разбитой осенней дороге…

Но вернемся к критикам творения Трубецкого. Некоторые пошли дальше "комода" и "бегемота". "Душа Тряпичкин", литератор А.С. Рославлев написал на памятник совсем уж похабную эпиграмму:

Третья дикая игрушка

Для российского холопа:

Был царь-колокол, царь-пушка,

А теперь еще царь-ж…па.

Впрочем, Рославлев еще известен и тем, что в стишке "Иуда" реабилитировал евангельского предателя Иуду Искариота. С такого станется…

После революции памятник не уничтожили: видно, большевики посчитали, что это действительно сатира на царя. Лишь на мраморном постаменте выдолбили четверостишие Демьяна Бедного "Пугало":

Мой сын и мой отец при жизни казнены,

А я пожал удел посмертного бесславья:

Торчу здесь пугалом чугунным для страны,

Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

© РИА Новости / Анна Восканян
Станция метро "Площадь Восстания", где раньше стояла Знаменская церковь
К 10-летию Октября памятник был заключен в металлическую клетку и стал частью агитационной композиции. А к 20-й годовщине его вообще убрали. Дескать, мешает реконструкции площади (она тогда уже называлась площадью Восстания).

Памятник отдали Русскому музею. Но и там ему не было покоя: то установят в Михайловском саду, то перенесут во внутренний двор музея, то поставят перед входом в Мраморный дворец, то предложат вернуть его на "законное" место. Однако уже современные петербургские депутаты отвергли эту инициативу…

Какая-то смешная и одновременно грустная история получилась с этим памятником Александру III. В данном случае не нужно даже было искать никакого повода ко всем метаморфозам, случившимся с ним, потому что причин было и так предостаточно….

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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