Американцы явно пытаются убить в Германии сразу двух зайцев. Обычное дело. Правда, ПРО по зайцам – это еще абсурдней, чем пушкой по воробьям. Тем паче если "а нам все равно".

Доказательство от ПРОтивного. Для чего Штатам нужна система THAAD в ФРГ Your browser does not support HTML5 audio

Вряд ли немцам это понравится, но в США их ценят ничуть не выше поляков или румын. В том смысле, что и их, если что, спросить забудут. Вашингтон, установив системы ПРО в Восточной Европе, по данным Reuters, планирует сделать это и в респектабельной Западной. Исключительно заботой о ее обороноспособности объясняют американцы желание и в ФРГ развернуть свой противоракетный комплекс THAAD. Источники в Пентагоне уточняют, что лучшего места, чем авиабаза Рамштайн, где базируется командование ВВС Соединенных Штатов в Европе и штаб ВВС НАТО, и не найти.

А кого же еще защищать – прежде всего, от иранской угрозы? Официально именно из-за нее янки опять решили расшириться. "Опять" – это потому что тем же они мотивировали появление этих элементов и в Польше с Румынией. Было это еще до подписания того самого атомного соглашения, из которого Трамп успешно вышел. Теперь понятно, для чего? Схема идеально отработана на Корейском полуострове. Пентагон полностью развернул на юге ПРО и ему уже не важно, договорится Трамп с Ким Чен Ыном или нет. THAAD уже никуда не денется. И Китай от этого THAAD тоже.

В Германии – та же история. Сделку с Ираном Штаты разорвали, что, по их убеждению, дает им право от Ирана обороняться. В том числе и таким нехитрым способом, как дополнительные противоракеты в Европе. "Это еще одно политическое послание нашим союзникам о том, что мы серьезно относимся к их защите", – гордо путают в США божий дар с яичницей, а защиту с нападением. Хотя с тем, что послание "политическое", не поспоришь. Ведь военного толку от этих батарей столько, сколько от их комнатных омонимов в летний период. Бесполезное нагромождение холодного металла.

Иран даже несмотря на американские рассказы про его боеголовки с дальностью в 2000 километров в эту сторону стрелять не собирается. По крайней мере, пока отсюда к нему что-нибудь не прилетит. Что касается России, то ей что ПРО, что контра – все едино. В смысле нипочем. Если кто-то еще не знает, почему, то послание Путина можно легко найти в интернете. Со слов "Послушайте сейчас". На самом деле, THAAD – это не только против Тегерана и даже не столько против Москвы. Но это точно против Берлина. Вот кому от этой напасти не отвертеться.

Вашингтон вместе с ПРО поставит и Меркель на место. На скромное место вассала, которого в рамках действующих договоров о военном базировании даже спрашивать не надо о том, что делать с его территорией. Максимум – уведомить. Поэтому в Пентагоне уже говорят, что Германия вряд ли станет возражать. Вообще, это крайне иезуитское решение – разместить ПРО под грифом "против Ирана" в стране, которая как раз и не против Ирана. А придется. Как придется ей и с Россией объясняться, поскольку Штаты тем самым испортят немцам еще и восстановление отношений с Москвой. А то они что-то уж слишком самостоятельными становятся.

Вот США и воткнут союзникам THAAD в спину, чтоб от рук не отбились. Это как заразить чем-нибудь неприличным и рассказать об этом всем. И вроде у немцев это появится не по их вине, но какой после этого им "Северный поток-2"? Только если такой, как Трамп любит. Мол, не будет трубы – не будет и ПРО. Короче говоря, это явная попытка американцев убить в Германии сразу двух зайцев. Обычное дело. Правда, ПРО по зайцам – это еще абсурдней, чем пушкой по воробьям. Тем паче если "а нам все равно".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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