Натовские учения на Балтике и в Прибалтике – ужас какие грозные. Но есть пара факторов, которые делают участников маневров похожими на старенького вахтера, которому только газеты с кроссвордом не хватает.

"Сабли" как грабли. Почему НАТО надо переименовать учения в Прибалтике Your browser does not support HTML5 audio

Наверное, не все прибалтийские учения НАТО заслуживают того, чтобы о них упоминали. Иначе упоминать надо будет только о них. С регулярностью прогноза погоды. Плохой погоды, поскольку они ее не делают, а только портят. В том числе и своими прогнозами. Но эти маневры – особый повод. Зашевелилось у них там все, задребезжало, заскрипело, залязгало и двинулось сразу и везде так, будто вот оно, худшее, уже началось.

Местное население просят не беспокоиться, если натолкнется на группу солдат или танки. А оно натолкнется. В Литве, например, натовцам законодательно разрешили высаживаться везде, где они захотят, и безо всякого предупреждения. Причем дома и приусадебные участки отдельно не оговариваются. Так что местным не только беспокоиться, но и находиться здесь не стоит. Лучше куда-нибудь уехать, пока их учатся защищать. А что вы хотите – очередные "крупнейшие". С некоторых пор они все свои учения по сдерживанию России награждают превосходной степенью.

Но сейчас ведь и правда – с размахом. По всей Прибалтике и Польше одновременно на театре военных действий ставят "боевую готовность" номер один. А если по Чехову, то навешивают на декорации новую порцию условных ружей. Генсек альянса Столтенберг на днях сказал, что ему на всякий случай третьей мировой нужно как минимум тысяч 30 штыков, чтобы типа не позволить русским молниеносно развить свой успех. Тут же до этого слегка не дотягивают. Но все равно: 18 тысяч из 19 стран на суше – это у них "Удар сабли", 5 тысяч из 15 государств на море – это "Балтопс". Близость к Калининградской области – непосредственная.

И так – две недели. Хотя так у них – всю жизнь. То "удар", то "укол", то "прыжок", то "оскал", то "еж", то "волк", то "сабля", то "копье". В общем, красиво. В каком бы сочетании эти слова ни звучали. И только с названием "Балтопс" они, похоже, даже не заморачивались. Как сократили в 1971 году "Балтийские операции", так с тех пор и проводят их под этой "шапкой". Впрочем, как раз теперь и их сокращать не стали. Пригнали в Клайпеду более сорока боевых судов. Небывалая флотилия. Лишь пять из них, однако, не старше 20 лет. Возраст остальных близок к пенсионному, учитывая, как быстро уходит от них военно-технический прогресс.

Иначе говоря, все они из разряда – "их дешевле куда-нибудь сплавить, чем переплавить на что-то полезное". А тут они вроде при деле. Несут вахту. Как классический вахтер. Толку мало, зато видимость охраны создает. Их бы еще для "боекомплекта" кроссвордом вооружить. А то из всей группировки только восемь кораблей имеют какой-то наступательный потенциал. Но им тоже не помешает ответить на вопрос: береговые ракетные комплексы, размещенные в Калининградской области в мае 2018 года. А там – что "Бал", что "Бастион": достанут и по горизонтали, и по вертикали.

Так что за буйки не заплывать. Иначе "Балтопс" впору будет переименовать в "Балт. Упс". Ну и чтобы им совсем все было ясно: у нас же не только Александр – Невский. Владимир тоже с берегов Невы. Так что лучше бы им все-таки поменять мечи на орала, чем "сабли" на грабли.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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