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Смертельный шприц для болгарской коровы за самовольный "брексит"

15:2604.06.2018
(обновлено: 15:28 04.06.2018)
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© Fotolia / svetaziКорова с колокольчикомКорова с колокольчиком
© Fotolia / svetazi
Убить Пенку! Только так и не иначе надо поступить с болгарской коровой по законам Евросоюза. Корова Пенка незаконно пересекла границу Болгарии с Сербией, хотя прекрасно знала, что делать этого ни в коем случае нельзя.

Тысячи сочувствующих ставят свои подписи под петицией болгарского фермера в защиту его коровы Пенки. Корове грозит усыпление, в то время как она на сносях и по всем внешним и внутренним признакам абсолютно здорова. Пенкин владелец уже мечтал о теленке, когда вдруг выяснилось, что по законам Евросоюза (в который входит и он сам, и его корова с приплодом в чреве, и вся Болгария) Пенка скомпрометировала себя прямо до смерти. 

Она ушла из дома, отсутствовала три недели, а потом вернулась, но не одна. Оказалось, что Пенка ходила аж за 20 километров, аж в Сербию, и именно сербский фермер вернул ее болгарскому – в целости и сохранности. Теперь же ей не судьба быть "целой и сохранной": Пенку собираются усыпить. По юридической закорючке Евросоюза она незаконно пересекла границу, побывала в стране, на которую не распространяются евростандарты "здоровья и качества", в том числе ЕС не признает "нееэсовских" ветеринарных сертификатов. И неважно, что корова вернулась из Сербии с документом, этим самым сертификатом, что сербы подтвердили – она полностью здорова: для зоны ЕС это бессильная бумажка, корову будут усыплять

Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
© AFP 2018 / Oliver Bunic
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Ну что тут скажешь про еврозаконодателей? Бюрократы-живодеры, крючкотворы-душегубы! Вместо того, чтобы разобраться с болгарскими пограничниками, которые прозевали корову-нелегалку, они теперь, поди, не только Пенку усыпят, но и выжгут всю траву по маршруту ее движения, и спилят все лавочки, мимо которых она шла, и закроют рестораны, в которые она заходила попить.  

Но позвольте, а беременную корову-то хоть кто-нибудь спросил? Какие у нее могли быть мотивы? Может быть, она действовала по сверхуважительным причинам? Может быть, ее поступок – это всего лишь медицинский туризм, и она просто шла рожать в Сербию? Может быть, она слышала, что там роды принимают более умело и в лучших условиях, чем в родной Болгарии? Так за это в ЕС даже людей не наказывают, а уж они-то не хуже животных могут что-нибудь подцепить "по ходу", и их никто не убивает! С другой стороны, возможно, корова решила осуществить "индивидуальный брексит" – выйти из состава Евросоюза, и, кстати, теперь, когда по закону этого самого союза ее должны убить, она еще больше уверена, что действовала правильно, что болгарской корове негоже быть в этом "евроколхозе". Однако ее все-таки привели на веревочке в ЕС. Причем кто привел-то – простодушный серб! Э-эх, простак-мастак!..

Многострадальную корову не убивать нужно, ей сейчас нужна как минимум помощь психолога в реабилитационном центре. И, конечно, полная политическая реабилитация. 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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