Язык до Киева доведет. Только не русский

На Украине началось десятилетие украинского языка, а националистически настроенные граждане продолжили биться не за родной язык, а против русского. Правда, делают это почему-то по-русски.

"Как слышу русскую речь, так задушил бы". Таким эмоциями поделился в эфире украинского телевидения теннисист Сергей Стаховский. Причем поделился на русском языке. Когда журналист напомнил ему, что они сейчас говорят не на мове и попросил за это не душить, спортсмен оправдался, что не он по-русски начал, вставил фразу на украинском – и дальше беседа так и продолжилась на языке "агрессора".

Про удушение, правда, Стаховский вроде пошутил. Наверное, там, где Ленины летят с постаментов и их место занимают Бандеры, это и правда смешно. А спортсмену, вероятно, непросто понять, что оскорблять миллионы соотечественников, говорящих на русском, наверное, все-таки не стоило бы. Впрочем, украинское информационное пространство, и без того весьма причудливое, не стало из-за этого еще более пугающим – по сравнению с призывами чиновников сжечь Москву это вообще мелочи.

Интересно другое – человеку, который не может слышать русскую речь, приходится отказываться от нее титаническим усилием воли, да и то получается это только с переменным успехом.

И это в самом начале объявленного Петром Порошенко десятилетия украинского языка! Нехорошо. Хотя в том же Киеве по-прежнему очень многие говорят по-русски, и это регулярно выводит из себя Ларису Ницой, писательницу, известную главным образом тем, что она пишет жалобы в правительство и скандалит с теми, кто обращается к ней не по-украински. Спасибо, что пока никого не душит. Может быть, таких нервных граждан не становится все больше. Но с изменением языковой политики они стали выражать свое недовольство все громче.

Можно снести хоть все памятники, разрушить все советские здания, переименовать все города и даже целую страну, запретить слова "совет" и "союз" в принципе. Можно вырастить целое новое поколение, которое не будет знать другого языка, кроме украинского – получилось же у Бен-Йегуды возродить иврит, который к началу ХХ века был исключительно книжным.

Все это возможно. Но зачем? Зачем пытаться казаться кем-то другим и кричать по-русски о том, что русский язык нужно запретить? Ведь даже украинский президент помнит далеко не все слова "рiдної мови", во время публичных выступлений он вынужден спрашивать у помощников, как, например, по-украински будет "кошелек".

Вы можете изменить страну до неузнаваемости, разрушить все связи с соседями, можете попытаться забыть историю. Но когда вам понадобится вспомнить слово "гаманець", вы все равно остановитесь и задумаетесь над переводом с русского. Так может, пока еще есть что разрушать, остановиться и попытаться это сохранить? Как бы вы ни пытались, от общей истории и общей языковой семьи все равно уже никуда не деться.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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