Добежал до туалета – сэкономил 140 евро: в Амстердаме теперь так

Наибольшую опасность представляют мужчины в возрасте от 18-ти до 34-х лет. Особенно если это голландские и британские туристы в Амстердаме. Они склонны к антисоциальному поведению. А самым частым проявлением их "антисоциальности" является мочеиспускание в общественных местах.
Судя по описанию прегрешений, в топе "наслаждений" – посещение баров и холостяцких вечеринок. А требование "уважения" означает исключение последствий этих наслаждений. Последствия же таковы (указывает исследование): мужчины от 18 до 34-х пьют, шумят и справляют нужду на людях. Затем опять пьют, шумят и… далее по кругу, до тех пор, пока шуршит в кармане. И вот за это самое место, за карман, городские головы Амстердама и решили ухватить мужчин "опасного возраста".
Начали с конца. Запретить пить и шуметь пока не очень получается. Но если назначить высокий штраф за освобождение мочевого пузыря в общественном месте, то человек, может быть, и задумается, на какие шиши ему продолжать пить и шуметь. Так что все логично.
Цена вопроса "терпеть и добежать до туалета" или "облегчиться, не сходя с места" такова: 140 евро. Рекламный ролик на тему "Наслаждайся и уважай" прямо показывает: в металлической будочке – бесплатно, на обочине тротуара – 140 евро. "Тротуар и будочка" поставлены в ротацию. Смотришь ролик, наслаждаешься открыточными видами Амстердама, и вдруг раз – "тротуар и будочка" в красных рамках с "ценником" на тротуаре: 140 евро.
Кстати, Амстердам не одинок в своем требовании сурово наказывать "писающих мальчиков". В Германии, например, эта практика распространена во многих городах, но система штрафования мягче и разнообразнее. Например, суммы сильно разнятся в зависимости от того, сделал мужчина "это" в парковый куст или на стену городского дома: от двухзначных до трехзначных чисел. В Ганновере, говорят, штраф доходит до 5 000 евро. Ну это, наверное, все-таки за "по-большому"…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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