Добежал до туалета – сэкономил 140 евро: в Амстердаме теперь так

Прекратите мочиться в общественных местах! Таким мог бы стать второй слоган программы против антисоциальных туристов. Она стартовала в Амстердаме и называется "Наслаждайся и уважай".

Наибольшую опасность представляют мужчины в возрасте от 18-ти до 34-х лет. Особенно если это голландские и британские туристы в Амстердаме. Они склонны к антисоциальному поведению. А самым частым проявлением их "антисоциальности" является мочеиспускание в общественных местах.

К такому выводу пришли эксперты госагенства Amsterdam Marketing. В результате в одном из терпимейших и любимейших городов мира запустили недешевую программу "Наслаждайся и уважай". Ее задача – мягко, но твердо урезонивать туристов указанного пола и возраста.

Судя по описанию прегрешений, в топе "наслаждений" – посещение баров и холостяцких вечеринок. А требование "уважения" означает исключение последствий этих наслаждений. Последствия же таковы (указывает исследование): мужчины от 18 до 34-х пьют, шумят и справляют нужду на людях. Затем опять пьют, шумят и… далее по кругу, до тех пор, пока шуршит в кармане. И вот за это самое место, за карман, городские головы Амстердама и решили ухватить мужчин "опасного возраста".

Начали с конца. Запретить пить и шуметь пока не очень получается. Но если назначить высокий штраф за освобождение мочевого пузыря в общественном месте, то человек, может быть, и задумается, на какие шиши ему продолжать пить и шуметь. Так что все логично.

Цена вопроса "терпеть и добежать до туалета" или "облегчиться, не сходя с места" такова: 140 евро. Рекламный ролик на тему "Наслаждайся и уважай" прямо показывает: в металлической будочке – бесплатно, на обочине тротуара – 140 евро. "Тротуар и будочка" поставлены в ротацию. Смотришь ролик, наслаждаешься открыточными видами Амстердама, и вдруг раз – "тротуар и будочка" в красных рамках с "ценником" на тротуаре: 140 евро.

Один из разработчиков программы "Наслаждайся и уважай" подчеркивает, что говорить "с этими людьми" – имеются в виду мужчины "опасного возраста" – надо "безо всякой суеты", потому что "они больше всего заинтересованы в деньгах". Но по этой логике было бы уместно не штрафовать, а доплачивать тому, кто первым добежал до туалета. Правда, есть подозрение, что если за справление нужды в положенном месте будут премировать, туристический поток в Амстердам резко возрастет, а такая задача не ставится. Напротив, город стремится снизить этот поток. И коль скоро в один день сделать это невозможно, то хотя бы приструнить туристов. Пусть не всех и не сразу, а только мужчин выборочного возраста и за самый частый вид их антисоциального поведения.

Кстати, Амстердам не одинок в своем требовании сурово наказывать "писающих мальчиков". В Германии, например, эта практика распространена во многих городах, но система штрафования мягче и разнообразнее. Например, суммы сильно разнятся в зависимости от того, сделал мужчина "это" в парковый куст или на стену городского дома: от двухзначных до трехзначных чисел. В Ганновере, говорят, штраф доходит до 5 000 евро. Ну это, наверное, все-таки за "по-большому"…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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