РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Добежал до туалета – сэкономил 140 евро: в Амстердаме теперь так

14:0003.06.2018
(обновлено: 15:12 03.06.2018)
019081
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГорода мира. АмстердамГорода мира. Амстердам
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Прекратите мочиться в общественных местах! Таким мог бы стать второй слоган программы против антисоциальных туристов. Она стартовала в Амстердаме и называется "Наслаждайся и уважай".

Наибольшую опасность представляют мужчины в возрасте от 18-ти до 34-х лет. Особенно если это голландские и британские туристы в Амстердаме. Они склонны к антисоциальному поведению. А самым частым проявлением их "антисоциальности" является мочеиспускание в общественных местах. 

Американские туристы на улице Гаваны, Куба
© AFP 2018 / Yamil Lage
Помни о смерти. Госдеп учит американцев планировать зарубежные поездки
К такому выводу пришли эксперты госагенства Amsterdam Marketing. В результате в одном из терпимейших и любимейших городов мира запустили недешевую программу "Наслаждайся и уважай". Ее задача – мягко, но твердо урезонивать туристов указанного пола и возраста. 

Судя по описанию прегрешений, в топе "наслаждений" – посещение баров и холостяцких вечеринок. А требование "уважения" означает исключение последствий этих наслаждений. Последствия же таковы (указывает исследование): мужчины от 18 до 34-х пьют, шумят и справляют нужду на людях. Затем опять пьют, шумят и… далее по кругу, до тех пор, пока шуршит в кармане. И вот за это самое место, за карман, городские головы Амстердама и решили ухватить мужчин "опасного возраста". 

Начали с конца. Запретить пить и шуметь пока не очень получается. Но если назначить высокий штраф за освобождение мочевого пузыря в общественном месте, то человек, может быть, и задумается, на какие шиши ему продолжать пить и шуметь. Так что все логично.

Цена вопроса "терпеть и добежать до туалета" или "облегчиться, не сходя с места" такова: 140 евро. Рекламный ролик на тему "Наслаждайся и уважай" прямо показывает: в металлической будочке – бесплатно, на обочине тротуара – 140 евро. "Тротуар и будочка" поставлены в ротацию. Смотришь ролик, наслаждаешься открыточными видами Амстердама, и вдруг раз – "тротуар и будочка" в красных рамках с "ценником" на тротуаре: 140 евро

Карта мира
© Flickr / Alexander Kaiser
"Будут вас кусать, бить и обижать": американцам советуют избегать России
Один из разработчиков программы "Наслаждайся и уважай" подчеркивает, что говорить "с этими людьми" – имеются в виду мужчины "опасного возраста" – надо "безо всякой суеты", потому что "они больше всего заинтересованы в деньгах". Но по этой логике было бы уместно не штрафовать, а доплачивать тому, кто первым добежал до туалета. Правда, есть подозрение, что если за справление нужды в положенном месте будут премировать, туристический поток в Амстердам резко возрастет, а такая задача не ставится. Напротив, город стремится снизить этот поток. И коль скоро в один день сделать это невозможно, то хотя бы приструнить туристов. Пусть не всех и не сразу, а только мужчин выборочного возраста и за самый частый вид их антисоциального поведения. 

Кстати, Амстердам не одинок в своем требовании сурово наказывать "писающих мальчиков". В Германии, например, эта практика распространена во многих городах, но система штрафования мягче и разнообразнее.  Например, суммы сильно разнятся в зависимости от того, сделал мужчина "это" в парковый куст или на стену городского дома: от двухзначных до трехзначных чисел. В Ганновере, говорят, штраф доходит до 5 000 евро. Ну это, наверное, все-таки за "по-большому"… 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена