Кто-то теряет, а кто-то находит. Что происходит на юге Украины

Украина теряет свою государственность, отмечают в Киеве. Говорят, преступники раскачивают ситуацию. Интересно, кто они и откуда взялись? Чужие там, вроде, не ходят.

"Мы ее теряем", в лучших традициях сериалов о скорой помощи причитал по поводу прилегающей к Крыму территории постпред президента Украины на Крымском полуострове Борис Бабин. Должность у человека странная, заявления тоже нестандартные. Говорит, в некоторых районах, которые граничат с Крымом, например, в Геническом (Херсонская область), теряются "признаки государственного управления". По его мнению, там "появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги". Кто же это такие?

Рыбаки-"мотыльщики" , которые не могут поделить акваторию с местными властями, и которые недавно пришли к Генической администрации с надувными лодками и затянули гимн Украины? Или мэр Геническа, который призывал провести акцию против выборов президента России в Крыму и праздновал "годовщину со Дня начала Крымского сопротивления" (сопротивляется Крым, по его мнению, России и стремится вернуться обратно на Украину)? И футбольные турниры там проходят против "репрессий в Крыму", и все вроде вполне укладывается в рамки украинской политики – о каком раскачивании говорит Бабин?

Вероятно, "лодку раскачивают" водители автобусов, которые поссорились с так называемым "Меджлисом крымско-татарского народа"* – напомню, что эта экстремистская организация в России запрещена. А на Украине она вполне себе функционирует. Глава этой группировки Ленур Ислямов собирается взять под полный контроль транспортный бизнес в районе железнодорожного вокзала в Новоалексеевке. Многие местные жители, для которых такие перевозки – единственный заработок, конечно, против. Но, говорят, что тех, кто не подчинится Ислямову по-хорошему, он заставит с помощью своих ручных радикалов.

Гонимые водители даже обратились к Петру Порошенко, чтобы он прекратил произвол "меджлиса*". Дело было в марте, ответа и даже особой огласки в украинских СМИ нет. Так что, очевидно, радикалы из "меджлиса*" для Киева по-прежнему свои, а те, кто группировкой недоволен – это, по логике вещей, те самые преступники, которые раскачивают ситуацию.

Ведь такие люди, как Ислямов, властям обычно нужны – с их помощью можно транслировать безумные идеи и проверять, как на это реагируют и в стране, и за ее пределами. Если что-то пойдет не так, от радикалов всегда можно откреститься. Если, конечно, они не выйдут из-под контроля. А Ислямов, кажется, пытается – уже грозит Майданом.

В апреле он в довольно жесткой форме потребовал от Петра Порошенко статуса "крымско-татарской национально-территориальной автономии". Срок дал до 18 мая. Время уже вышло, революции не случилось, все осталось по-прежнему. Значит, радикал пока все-таки ручной. Но это, вероятно, значит и то, что в Херсонской области ему дадут свободу действий.

Учитывая, что Украина за последние несколько лет скатилась обратно в лихие 90-е, Ислямов, известный своей любовью к провокациям и диверсиям, с конкурентами будет расправляться безжалостно. Задавив несчастных маршруточников и взяв все перевозки в свои руки, он не просто обогатится, но и существенно прибавит себе влиятельности. Он станет монополистом, тем, без кого нельзя будет преодолеть путь между Херсонской областью и Крымом. И он будет решать, кто и на каких условиях этот путь сможет пройти. Со временем, при умелом подходе к сотрудничеству с местными олигархами можно и расширить географию влияния.

Впрочем, если местный олигархат окажется против, вероятно, исход конфликта будет зависеть от того, чьи радикалы радикальнее – кто кого физически победит в этой схватке и кто у кого сможет "отжать" транспортный коридор и все поступающие от него доходы. Любой из этих сценариев Киев сможет обернуть в свою пользу и в любом случае отправить на границу с Россией побольше силовиков – украинские чиновники давно уже этого хотят. А повод найти для Украины – не проблема.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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