Тюрьма ЦРУ в Литве: тайное стало явным

Сколько Литва ни отнекивалась, а оказалась в центре скандала. Выяснилось, что в этой "свободной европейской" стране на полную катушку работала тюрьма ЦРУ. И пытки тоже там были. Теперь придется платить по счетам. ЕСПЧ требует.

Европейский суд по правам человека заявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ. И в ней находились лица, которые в США подозревались в терроризме. Более того, ЕСПЧ обязал Вильнюс выплатить 130 тысяч евро палестинцу, который незаконно содержался в этом заведении. Его имя Зайн аль-Абидин Мухаммад Хусейн, больше известный как Абу Зубайда. Суд также заявил, что Литва сознательно нарушила положения Европейской конвенции о правах человека, поскольку местные власти были в курсе того, что происходило в цэрэушной тюрьме. Как известно, эта конвенция запрещает пытки, гарантирует право на свободу и юридическую защиту. Американские силовики, как хорошо известно, в своей работе часто даже не "заморачиваются" на такие пустяки.

Но и это не все. В Страсбурге подчеркивают, что Вильнюс не провел расследования в связи с жалобами палестинца на нарушения его базовых прав. То есть, проигнорировал очень важный сигнал жертвы беззакония и насилия. В Вашингтоне его подозревали в причастности к терактам 11 сентября. Однако на первых-то порах содержался он в Европе, если к таковой можно причислить Литву. Формально причислить, конечно, можно. А по сути? И обращались с подозреваемым в литовском "филиале" ЦРУ согласно американским, а никаким не европейским стандартам, правилам и традициям. То есть без малейшего уважения к правам и человеческой личности в связи с тяжестью подозрений.

Любопытно, что нынешние литовские власти – начиная с президента и вниз по иерархической лестнице – всячески уворачивались от прямых ответов на вопрос о наличии или отсутствии этой тюрьмы в середине нулевых. Более четкую позицию ранее занимал Валдас Адамкус, бывший в то время главой государства. Он ушел в глухую "несознанку" и "отрицалово". Хотя информации становилось все больше и больше. Включая публикацию Wikileaks секретной информации из правительственных структур США, подтверждающей самые плохие догадки. И недавнее расследование американского парламента о пытках, применяемых ЦРУ. Кстати, на настоящий момент есть исчерпывающие данные о том, где именно содержались подозреваемые американцами в терроризме граждане других государств. В паре десятков километров от литовской столицы, в комплексе бывшей конно-спортивной базы, где сегодня размещена учебная база Департамента госбезопасности Литвы. Видимо, литовские силовики нынче напитываются в этом месте, так сказать, настоящего американского духа свободы, символизирующего западные ценности.

Сейчас сложно сказать, что именно вынудило Вильнюс разместить на территории Литвы это заведение. Либо американцы просто в уведомительном порядке велели так сделать, а литовские подопечные взяли под козырек. Либо стране посулили какие-то барыши и гешефты. Либо поступило предложение, от которого в силу самых разных причин нельзя было отказаться. Но в любом случае государство Литва, громче всех трубящее о своей принадлежности к Европе со всеми ее ценностями, высветилось в этой постыдной истории, как бы это помягче сказать, не с лучшей стороны. Впрочем, есть и плюсы. Наступил очередной момент истины. США воспринимали и воспринимают Прибалтику исключительно как подконтрольную географическую территорию, как полигон для своих самых сомнительных проектов и инициатив. Никаким уважением с их стороны тут даже не пахнет. А власти региона, напротив, действуют в стиле: "чего еще изволите"? Впрочем, Литва не одна такая. Есть подозрения, что секретные тюрьмы ЦРУ существовали в Румынии и Польше. И что-то подсказывает: они не лишены оснований.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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