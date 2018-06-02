Тюрьма ЦРУ в Литве: тайное стало явным

Европейский суд по правам человека заявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ. И в ней находились лица, которые в США подозревались в терроризме. Более того, ЕСПЧ обязал Вильнюс выплатить 130 тысяч евро палестинцу, который незаконно содержался в этом заведении. Его имя Зайн аль-Абидин Мухаммад Хусейн, больше известный как Абу Зубайда. Суд также заявил, что Литва сознательно нарушила положения Европейской конвенции о правах человека, поскольку местные власти были в курсе того, что происходило в цэрэушной тюрьме. Как известно, эта конвенция запрещает пытки, гарантирует право на свободу и юридическую защиту. Американские силовики, как хорошо известно, в своей работе часто даже не "заморачиваются" на такие пустяки.
Любопытно, что нынешние литовские власти – начиная с президента и вниз по иерархической лестнице – всячески уворачивались от прямых ответов на вопрос о наличии или отсутствии этой тюрьмы в середине нулевых. Более четкую позицию ранее занимал Валдас Адамкус, бывший в то время главой государства. Он ушел в глухую "несознанку" и "отрицалово". Хотя информации становилось все больше и больше. Включая публикацию Wikileaks секретной информации из правительственных структур США, подтверждающей самые плохие догадки. И недавнее расследование американского парламента о пытках, применяемых ЦРУ. Кстати, на настоящий момент есть исчерпывающие данные о том, где именно содержались подозреваемые американцами в терроризме граждане других государств. В паре десятков километров от литовской столицы, в комплексе бывшей конно-спортивной базы, где сегодня размещена учебная база Департамента госбезопасности Литвы. Видимо, литовские силовики нынче напитываются в этом месте, так сказать, настоящего американского духа свободы, символизирующего западные ценности.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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