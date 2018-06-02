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Американская семья vs американская школа: кто в клинче?

10:0002.06.2018
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© Фото : Georgia Elementary and Middle SchoolA Georgia Elementary & Middle School в штате Вермонт, СШАA Georgia Elementary & Middle School в штате Вермонт, США
© Фото : Georgia Elementary and Middle School
Интеллектуальное развитие американской нации поставлено на тормоз. К такому выводу пришла американская родительница детей школьного возраста. Она же предложила верный, хотя и немодный сегодня в США выход из трудного положения.

Американские школы и колледжи не делают ничего, кроме как идеологически обрабатывают учеников: не поощряют их к поиску увлечений, подавляют мысль, в итоге у молодежи – катастрофическая нехватка интеллектуального развития и даже отсутствие простого любопытства. Все это печалит ведущую Fox News Лизу Кеннеди Монтгомери. Более того. На основе собственных родительских наблюдений она делает вывод о том, что американская молодежь, образованная-обработанная "школьным способом", вырастает не просто несамостоятельной, а прямо любит, когда ей указывают, "что делать и как думать". Все это, по мысли Лизы, напоминает культурный "садомазохистский эксперимент" в масштабах страны. 

Ученики начальной школы в США
CC BY 2.0 / Phil Roeder / Back to School
У школьника США новое право — заявить, что его "не тем" зачали
Про "садо-мазо" можно было вспомнить и чуть раньше, когда в эфире ABC News обсуждали девятый за этот год случай стрельбы в американской школе. 18 мая, Санта-Фе, штат Техас, 10 убитых, 13 раненых. Вице-губернатор штата тогда говорил, что в Техасе "учителям разрешено ношение оружия", что "следует вооружать учителей", что "нам нужны вооруженные учителя". Но вот тут непонятно: или учителя не ту идеологическую обработку проводят, если их фактически готовят к тому, что придется отстреливаться от своих же учеников. Или в американских школьниках еще не все "подавлено" – любопытство все-таки осталось. Как и представление о "культуре", которую тот же техасский вице-губернатор назвал "нашей культурой насилия". 

Культуре в привычном смысле от критически настроенных американцев в последнее время достается также немало. Коллега Лизы Монтгомери тоскует по тем денькам, когда "культура и СМИ были окном в сердца и умы". Теперь же источники информации – суть источники внушения и навязывания. И – приведем цитату журналистки – "такое ощущение, что нас чуть ли не наказывают за несогласие с определенными ведущими и платформами".     

Марихуана
© Fotolia / Opra
"Мечтать". Американцам промыли мозги легкими наркотиками
Но что же школьная молодежь, то ли "переобработанная", то ли недоразвитая? Ее портрет – инфантилизм во всеоружии (увы, часто и в прямом значении слова "вооружаться")? А вот это уже чисто родительский вопрос. Вместо всеобщей зацикленности на так называемых табуированных сюжетах, с детьми надо обсуждать то, что действительно существенно для взрослой жизни, считают разумные семейные граждане США. "Надо разговаривать на непростые темы – не только про секс, наркотики и рок-н-ролл, но и про политику, и про суверенитет личности". И в этом заботливые мамочки из Fox News правы, хоть и не оригинальны!..  

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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