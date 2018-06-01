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"Стальные" янки, или Как Трамп показал Евросоюзу "железную" хватку

17:0701.06.2018
(обновлено: 18:07 01.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Этот День защиты детей европейцы запомнят надолго. Потому что их сделали, как детей. "Это – торговая война", – шумят европейцы. "Нет, – успокаивают их из-за океана, – вот если рискнете ответить, тогда война".

"Евросоюз должен объединиться перед лицом этой угрозы". "Эти действия противоречат нашим ценностям". "Это нарушение международного права". Прозрели. Наконец-то вся их гневная риторика и неистовый пафос пришлись ко двору и пригодились по делу. Всего-то и надо было в уже готовых шаблонах заменить слово "Россия" на США. И сразу все встало на свои места. Потому что это вам не мифическая угроза и так забитой Прибалтике. Это уже реальная атака на вас самих. "Бей своих, если чужие не боятся", решил Дональд Трамп и врезал им, как говорится, по первое число. 

Флаги США и ЕС
© AFP 2018 / John Thys
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Собственно, с первого июня и врезал. Этот День защиты детей европейцы запомнят надолго. Потому что их сделали, как детей. Меркель рвет и мечет. Макрон грозит сатисфакцией. Мэй собирается с мыслями. И даже Трюдо, чью Канаду это тоже касается, отменяет встречу с Трампом. Странно, что они только теперь спохватились. Он же еще в марте ввел для всех эти 25 процентов на сталь и 10 – на алюминий. Для них, правда, с отсрочкой до наступления лета. Или они всерьез думали, что лето не наступит, а он, как обычно, поговорит и успокоится. Тогда надо было самим помалкивать. 

Но они же его лишь раздраконивали. Они ему: "это протекционизм". А он им в ответ: "и что же?". Они говорили: "а как же свободная торговля?". А он говорил: "свободны!". Они пытались атаковать: "а ты в слове "ВТО" делаешь три ошибки – пишешь "США"". "Это – перевод на мой язык", – парировал он. "Но мы же – свои", – давили они на жалость. "Свои дома сидят, тут чужие шастают", – цитировал он Матроскина. "Но как же наша евроатлантическая солидарность", – взывали они к святая святых. "А куда вы от нее денетесь", – посмеивался он, перечитывая доклад Пентагона о количестве американских военных баз и контингентов в Европе. 

В общем, не сошлись. Поэтому пошлина – она как санкции. Вашингтон же, когда их вводит, приговаривает: это чтобы заплатили высокую цену. Вот ЕС и заплатит. Не только за сталь с алюминием. За то, что не повышает взносы на оборону. За то, что защищается от экономической интервенции США. За то, что упрямо отстаивает соглашение с Ираном. Хотя нет, за это он еще заплатит отдельно. "Это – торговая война", – констатируют европейцы. "Нет, – успокаивают их из-за океана, – вот если рискнете ответить, тогда война". 

Цех завода немецкого производителя стали Salzgitter AG в Зальцгиттере
© REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo
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Но министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс, например, считает, что не рискнут. Европейско-американские отношения, как он сказал, "все равно останутся на тех же фундаментальных основах". Пошлина, кстати, по-английски – toll. А toll – это еще и "звонить". В общем, пора Европе взять в toll. Это прежде Трамп угрожал. А сейчас действует. И это же его не первый, а после Парижского соглашения и иранской сделки третий звонок. Значит, настоящее представление только начинается. Он демонстрирует партнерам "железную" хватку. И если сталевары гордо заявляют, что "наша сила – в плавках", то здесь в плавках, похоже, "стальные" янки. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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