"Стальные" янки, или Как Трамп показал Евросоюзу "железную" хватку

"Евросоюз должен объединиться перед лицом этой угрозы". "Эти действия противоречат нашим ценностям". "Это нарушение международного права". Прозрели. Наконец-то вся их гневная риторика и неистовый пафос пришлись ко двору и пригодились по делу. Всего-то и надо было в уже готовых шаблонах заменить слово "Россия" на США. И сразу все встало на свои места. Потому что это вам не мифическая угроза и так забитой Прибалтике. Это уже реальная атака на вас самих. "Бей своих, если чужие не боятся", решил Дональд Трамп и врезал им, как говорится, по первое число.
Но они же его лишь раздраконивали. Они ему: "это протекционизм". А он им в ответ: "и что же?". Они говорили: "а как же свободная торговля?". А он говорил: "свободны!". Они пытались атаковать: "а ты в слове "ВТО" делаешь три ошибки – пишешь "США"". "Это – перевод на мой язык", – парировал он. "Но мы же – свои", – давили они на жалость. "Свои дома сидят, тут чужие шастают", – цитировал он Матроскина. "Но как же наша евроатлантическая солидарность", – взывали они к святая святых. "А куда вы от нее денетесь", – посмеивался он, перечитывая доклад Пентагона о количестве американских военных баз и контингентов в Европе.
В общем, не сошлись. Поэтому пошлина – она как санкции. Вашингтон же, когда их вводит, приговаривает: это чтобы заплатили высокую цену. Вот ЕС и заплатит. Не только за сталь с алюминием. За то, что не повышает взносы на оборону. За то, что защищается от экономической интервенции США. За то, что упрямо отстаивает соглашение с Ираном. Хотя нет, за это он еще заплатит отдельно. "Это – торговая война", – констатируют европейцы. "Нет, – успокаивают их из-за океана, – вот если рискнете ответить, тогда война".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!