Конте? Есть Конте. В Италии сформировано новое правительство

Политический кризис, который переживала Италия на протяжении последних трех месяцев, завершился. Теперь итальянский кризис начинается в ЕС.

Возможно, это итальянское правительство когда-нибудь заслуженно назовут пророссийским. Если к тому времени оно будет хоть чем-то отличаться от пророссийского же Евросоюза. Трамп, по крайней мере, делает все, чтобы тот, как минимум, перестал быть проамериканским. Но новый кабинет на Апеннинах еще до своего первого заседания показал наш характер. Его тоже слишком долго запрягали – рекордные 88 дней после выборов. А пустили – с места в карьер. Сегодня премьер с министрами принимают присягу.

Хотя за последние несколько суток картинка менялась быстрее, чем за окном сверхскоростного экспресса. Но этот, казалось, уже необратимо мчался в тупик. И по его ходу перед глазами итальянцев проносилась если и не вся их политическая жизнь, то вся ее современная действительность. Как началось 4 марта с торжества несистемных партий, так в систему все это никак и не приходило. Ди Майо, Сальвини, Конте, Маттарелла, мандат дал, мандат сдал, Савона, Коттарелли, опять мандат, снова взял, снова сдал. Кто, чего, куда, зачем? Даже в Италии перестали понимать, что происходит. И только Берлускони посмеивался в сторонке и потирал руки в ожидании своего часа.

Пока не дождется. Потому что все-таки Конте. Профессор права со второй за 10 дней попытки возглавил кабинет от имени и по поручению "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо и партии "Лига" Маттео Сальвини. А всего-то и надо было президенту, что объявить о создании технического правительства и выдать карт-бланш на него экс-чиновнику МВФ Карло Коттарелли. Техническое правительство в стране, чья властная конструкция заточена под премьера – это как безалкогольное пиво. Никакого смысла. Только привкус.

Но президент Маттарелла ведь и не хотел повышать градус противостояния с Брюсселем и Берлином. А оно было бы неминуемым, стань министром экономики и финансов непримиримый 81-летний борец с ЕС Паоло Савона. Чего только стоит его утверждение о том, что "евро – это немецкие кандалы для Италии" и стране нужен план "Б" для выхода из этой зоны. "Б" – это значит бегство. Поэтому глава государства ему и отказал. А вместе с ним и Конте. А вместе с Конте и Сальвини с Ди Майо, что Конте выдвинули.

Но все-таки Конте. Савоне, кстати, и во второй версии коалиционного правительства нашли дело. Даже дела. Хотя назначить его министром по делам Евросоюза – что поставить волка отвечать за связи с зайцами. От перемены мест Савона не меняется. Но формальности соблюдены. Маттарелла хотел, чтобы его не ставили на экономику, его и не поставили. А если Савоне доверили дела с ЕС, значит, они его все-таки интересуют. Иначе, нет дел – нет портфеля.

Хотя понятно, что главным действующим лицом в этом кабинете будет не он. И даже не его непосредственный начальник. Работодатели Конте скромно поставили себя на место вице-премьеров. При этом Ди Майо взял себе министерство по труду, экономразвитию и социалке, а Сальвини возглавил МВД. В принципе, того и хотели: вопреки диктату ЕС наладить благосостояние итальянцев и вопреки ему же – только их, а не мигрантов, легальных или нет – неважно. Иначе говоря, политический кризис, который переживала Италия на протяжении последних трех месяцев, завершился. Теперь итальянский кризис начинается в ЕС.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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