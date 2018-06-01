Триллер "Убить Бабченко": Украина готовит сиквел

Киев, похоже, счел инсценировку убийства Аркадия Бабченко блестящей постановкой, хотя оваций спектакль не сорвал. Тем не менее, труппа актеров СБУ пополнилась – их уже тридцать.

Театр уже не одного актера. Скандальное представление с "убийством" журналиста Аркадия Бабченко в Киеве посмотрели все. Понравилось только авторам и Петру Порошенко, который аплодировал стоя, остальные зрители возмутились и хрестоматийно воскликнули "Не верю!". Но постановщикам оказалось достаточно резонанса и одобрения главного "продюсера", – президента Украины – чтобы задуматься о продолжении и сиквелах. Чем иначе можно объяснить заявление генпрокурора незалежной Юрия Луценко о том, что в стране есть еще 30 "потенциальных жертв российских спецслужб". И всем этим людям – имен, конечно, не называют – предоставят охрану, как и Бабченко. Список мнимых целей (или это шортлист кастинга на главную драматическую роль?) уже у креативной группы – в СБУ. Больше информации о творческих планах Киева пока нет, только вот такой тизер.

Но и его достаточно, чтобы понять: Украина решила, что шоу должно продолжаться. Какова же целевая аудитория? Даже лояльные западные СМИ и политики раскритиковали идею инсценировки убийства и ее воплощение. Только ленивый не заявил о том, что после действий СБУ и Бабченко подорвано доверие и к Украине, и к украинской прессе, и ко всему, что заявляет или делает официальный Киев. И теперь каждый раз, когда оттуда будет доноситься крик "Волки!", – то есть Россия – мировая общественность станет сомневаться.

Триллер "Убийство Бабченко"" с таким треском провалился в прокате, что авторам стоит как следует выждать, прежде чем продолжать историю. Но они считают, что на волне хайпа надо анонсировать сиквел, и делают заявление про 30 новых "бабченко". Задумка ясна: Киев, таким образом, хочет оправдать и объяснить свои действия: мол, смотрите, как много тех, на кого охотится Москва! Их надо защищать всеми доступными способами, иначе их всех ликвидируют! Однако эффект как раз обратный, веры Киеву нет. И вряд ли она скоро будет восстановлена.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!