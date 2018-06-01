Если расследование за четыре года не дало результатов, возможно, что-то идет не так. В Нидерландах и Малайзии считают, что с однозначным обвинением России в крушении "Боинга" MH17 явно поторопились. А что это значит для Украины?

Причины страшной трагедии в небе над Донбассом – крушения малайзийского "Боинга" – расследуют уже почти четыре года, а дело за это время, кажется, так и не сдвинулось с мертвой точки. Хотя Украина и США, даже не выждав хоть какое-то приличное время, сразу после катастрофы заявили, что виновата Россия.

Потом они пытались подтвердить свои слова результатами работы международных экспертов. Но вышло как-то неубедительно. Например, на прошлой неделе международная следственная группа заявила, что "Бук", из которого сбили лайнер, принадлежал 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Логическая цепочка, которая к этому привела, понятна только тем самым экспертам.

Впрочем, отсутствие результатов, внушающих доверие, не нравится тем, кто действительно заинтересован в расследовании – это, прежде всего, Малайзия и Нидерланды: в самолете были, в основном, граждане этих стран.

И вот уже министр транспорта Малайзии Энтони Лок считает, что в последнем докладе что-то не так – "нельзя просто взять и указать пальцем на Россию".

А глава МИД Нидерландов Стеф Блок готов рассматривать и другие версии и не исключил, что вину можно возложить на Украину – она не обеспечила безопасность в собственном небе и разрешила самолету лететь над зоной боевых действий.

Вообще-то, неплохо было бы с самого начала рассмотреть все возможные варианты и учесть все условия произошедшего, а уже потом делать выводы.

Однако отношение к словам Киева изменилось только недавно. Одного только слова украинских властей уже не хватает для того, чтобы обвинить Россию. Может, потому, что эти слова совсем ничего не стоят?

А тут еще как раз этот розыгрыш с ненастоящей смертью Бабченко. Киев-то, конечно, пытается представить это как свою победу над кем-то или над чем-то, но выглядит это несерьезно.

Может, и заявления о том, что Россия сбила малайзийский "Боинг" – тоже из этой серии? Как и о том, что Россия – агрессор, который напал на Донбасс.

Конечно, позиция Запада меняется постепенно, одной глупой инсценировкой четыре года "расследования" не перечеркнуть. Но ведь это и не первый раз, когда Киев оказался ненадежным партнером. При желании Запад много чего может припомнить – от ворованного газа до постоянного лицемерия и попрошайничества.

В общем, дошутились – теперь все по-настоящему, в том числе и расследование катастрофы малайзийского "Боинга".