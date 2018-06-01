Все сначала. Расследование катастрофы MH17 может пойти по иному пути

Причины страшной трагедии в небе над Донбассом – крушения малайзийского "Боинга" – расследуют уже почти четыре года, а дело за это время, кажется, так и не сдвинулось с мертвой точки. Хотя Украина и США, даже не выждав хоть какое-то приличное время, сразу после катастрофы заявили, что виновата Россия.
Впрочем, отсутствие результатов, внушающих доверие, не нравится тем, кто действительно заинтересован в расследовании – это, прежде всего, Малайзия и Нидерланды: в самолете были, в основном, граждане этих стран.
И вот уже министр транспорта Малайзии Энтони Лок считает, что в последнем докладе что-то не так – "нельзя просто взять и указать пальцем на Россию".
А глава МИД Нидерландов Стеф Блок готов рассматривать и другие версии и не исключил, что вину можно возложить на Украину – она не обеспечила безопасность в собственном небе и разрешила самолету лететь над зоной боевых действий.
Вообще-то, неплохо было бы с самого начала рассмотреть все возможные варианты и учесть все условия произошедшего, а уже потом делать выводы.
Однако отношение к словам Киева изменилось только недавно. Одного только слова украинских властей уже не хватает для того, чтобы обвинить Россию. Может, потому, что эти слова совсем ничего не стоят?
А тут еще как раз этот розыгрыш с ненастоящей смертью Бабченко. Киев-то, конечно, пытается представить это как свою победу над кем-то или над чем-то, но выглядит это несерьезно.
Может, и заявления о том, что Россия сбила малайзийский "Боинг" – тоже из этой серии? Как и о том, что Россия – агрессор, который напал на Донбасс.
В общем, дошутились – теперь все по-настоящему, в том числе и расследование катастрофы малайзийского "Боинга".
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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