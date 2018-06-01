Какая скотина шлялась по Кузнецкому Мосту?

В этот день, … лет назад
Первого июня 1844 года родился замечательный живописец Василий Дмитриевич Поленов.
Он появился на свет в Санкт-Петербурге, но его вполне можно назвать художником и певцом старой столицы. Кто не знает полотен Поленова: "Московский дворик", "Бабушкин сад", "Заросший пруд"?..
Поленов так описывал историю создания картины: "Я ходил искать квартиру. Увидал записку, зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его".
На заднем плане картины – старинная арбатская церковь Спаса, что в Песках. На переднем плане – типичная московская городская усадьба. Дети (особенно хорош светловолосый паренек – явный озорник), женщина с ведром, лошадь, запряженная в телегу. Слева – деревянный оштукатуренный дом с колоннами. Он изображен и на другой картине Поленова – "Бабушкин сад" (красивый сад с оттенком некоторой запущенности, что еще больше придает ему обаяния. Это вам не стриженые газоны, у которых нет ни души, ни своей "физиономии". Что-то казенное, фельдфебельское).
Москвичи не любили каменные дома – деревянные справедливо считали более полезными для здоровья. И потому нарушали грозные указы властей, запрещавших строить новые здания из дерева во избежание крупных пожаров. Домохозяева шли на хитрость: фундамент строился из камня, а сам дом – из дерева. Потом он штукатурился. На штукатурке делали руст, имитирующий каменную кладку.
Писатель Иван Сергеевич Шмелев в романе "Лето Господне" рассказал интересную историю о московских коровах. В середине XIX века генерал-губернатору первопрестольной князю Владимиру Андреевичу Долгорукову подали от группы неких чересчур щепетильных особ бумагу с просьбой запретить гонять по городу коров: "Как это, говорят, можно… Москва – и такое безобразие! Чего про нас англичане скажут! Коровы у них, скажут, по Кузнецкому Мосту разгуливают и плюхают. И забодать, вишь, могут. Ну, чтобы воспретить. А наш князь Долгоруков самый русский, любит старину, и написал на их бумаге: "по Кузнецкому у меня и не такая еще скотина шляется", – и не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился"…
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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