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Какая скотина шлялась по Кузнецкому Мосту?

07:0001.06.2018
02300
© Ю. ГурьевРепродукция картины художника Ильи Репина В.Д. ПоленовРепродукция картины художника Ильи Репина В.Д. Поленов
© Ю. Гурьев
В середине XIX века генерал-губернатору Москвы князю Долгорукову подали от группы щепетильных особ бумагу с просьбой запретить гонять по городу коров: как это можно! Чего про нас англичане скажут!.. Долгоруков за ответом в карман не полез.

В этот день, … лет назад

Первого июня 1844 года родился замечательный живописец Василий Дмитриевич Поленов. 

Он появился на свет в Санкт-Петербурге, но его вполне можно назвать художником и певцом старой столицы. Кто не знает полотен Поленова: "Московский дворик", "Бабушкин сад", "Заросший пруд"?..

© РИА Новости
Репродукция картины "Московский дворик". Художник Василий Дмитриевич Поленов
Что может быть поэтичнее и "московитее", чем "Московский дворик"?! Художник написал картину в 1878 году из окна снимаемой им квартиры. Поленова поразил представший его глазам пейзаж с поросшим травой двором, бытовыми постройками, красивой белокаменной церковью, залитых июньским солнцем.

Поленов так описывал историю создания картины: "Я ходил искать квартиру. Увидал записку, зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его".

На заднем плане картины – старинная арбатская церковь Спаса, что в Песках. На переднем плане – типичная московская городская усадьба. Дети (особенно хорош светловолосый паренек – явный озорник), женщина с ведром, лошадь, запряженная в телегу. Слева – деревянный оштукатуренный дом с колоннами. Он изображен и на другой картине Поленова – "Бабушкин сад" (красивый сад с оттенком некоторой запущенности, что еще больше придает ему обаяния. Это вам не стриженые газоны, у которых нет ни души, ни своей "физиономии". Что-то казенное, фельдфебельское).

Москвичи не любили каменные дома – деревянные справедливо считали более полезными для здоровья. И потому нарушали грозные указы властей, запрещавших строить новые здания из дерева во избежание крупных пожаров. Домохозяева шли на хитрость: фундамент строился из камня, а сам дом – из дерева. Потом он штукатурился. На штукатурке делали руст, имитирующий каменную кладку.

© Василий Поленов
Василий Поленов "Золотая осень", 1893
Усадьбы занимали большую площадь, на которой располагались, помимо дома, флигели, сараи, конюшни. У многих были даже курятники и коровники. Недаром Москву называли большой деревней! Зато все свое, домашнее!

Писатель Иван Сергеевич Шмелев в романе "Лето Господне" рассказал интересную историю о московских коровах. В середине XIX века генерал-губернатору первопрестольной князю Владимиру Андреевичу Долгорукову подали от группы неких чересчур щепетильных особ бумагу с просьбой запретить гонять по городу коров: "Как это, говорят, можно… Москва – и такое безобразие! Чего про нас англичане скажут! Коровы у них, скажут, по Кузнецкому Мосту разгуливают и плюхают. И забодать, вишь, могут. Ну, чтобы воспретить. А наш князь Долгоруков самый русский, любит старину, и написал на их бумаге: "по Кузнецкому у меня и не такая еще скотина шляется", – и  не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился"…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik 

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