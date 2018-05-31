"Она совсем одна", – едва не проронив свою скупую мужскую слезу, прошептал ей вслед Обама. Она уходила. Но только для того, чтобы вернуться. И совсем не ради Обамы.
Ангелы "хранитель", или "Спасибо Трампу за нашу счастливую Меркель"
Это звучит так по-нашему. Тоже смотришь в книгу – и видишь фигу. Причем это именно тот случай, когда на это и расчет. Когда книга про фигу. И чем внимательней вчитываешься, тем отчетливей понимаешь, что ее Ангела Меркель и хотела показать Дональду Трампу. В смысле, "вот тебе, а не попрание ценностей". Хотя, почему "хотела". Она и сейчас хочет. И даже сильнее, чем тогда, когда признавалась в этом Бараку Обаме. Потому что тогда она даже не представляла, что ее ждет. Лишь догадывалась.
И в приватном разговоре с ним она честно (а с ним она иначе и не могла, поскольку нет смысла скрывать, если АНБ и так все про нее знает) сказала, что была вынуждена пойти на четвертый срок исключительно для того, чтобы противостоять Трампу. "Ощущала обязанность сделать это для защиты либерального международного порядка". Эту историю поведал в своей новой книге "Мир, как он есть" бывший советник экс-президента США по национальной безопасности Бен Родс. Выдержки из его мемуаров приводит сегодняшняя The New York Times.
В принципе, ничего нового. Все и так догадывались, что канцлерин переизбралась вопреки. Правда, были уверены, что вопреки своей политике, а не Трампу. Но теперь и немцы знают, кому они обязаны. Они-то полагали, что она решила остаться из-за них. Оказалось, из-за нового хозяина Белого дома. Он стал для нее и стимулом, и мотиватором. Так что, как говорится, "спасибо товарищу Трампу за нашу счастливую Меркель". Хотя, как пишет Родс, на последней встрече с Обамой она такой совсем не выглядела. И при расставании, утверждает автор, даже всплакнула. "Она совсем одна", – тоже едва не проронив свою скупую мужскую слезу, прошептал ей вслед Обама.
Иначе говоря, думали, что Ангела – "хранительница". А она Ангела – "мученица". В том плане, что мучается сама и мучает других. Понятно, что совсем не она – лирический герой Бена Родса. Это он все больше о своем. И времени, и патроне. Ну и, само собой, о моральном превосходстве этого своего патрона над нынешним президентом США. Там же есть еще, например, и воспоминания о том, как японский премьер Синдзо Абэ извинялся перед еще действующим Бараком Обамой за то, что в нарушении протокола поторопился поздравить его сменщика до инаугурации. И Обама его простил. А вот простит ли его Трамп за то, что он извинялся?
Но есть вопросы и к Меркель. И самый главный из них: а стоило ли? Может, все-таки надо было на покой – и Трамп с ним, с этим либеральным миропорядком, от которого все равно ошметки остаются? Сделка с Ираном разорвана, торговая война Евросоюзу объявлена, не сегодня-завтра США введут отложенные пошлины на сталь и алюминий. Бизнес стонет, ЕС трещит, авторитет падает. Сама-то Меркель что думает: она точно не зря осталась? Наверное, не думает – уверена, что не зря. Трамп вынудил ее пойти на крайние меры. Но не на крайний же срок. То есть если он переизберется – и ей придется остаться снова. А как ей еще его победить? Только пересидеть.
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