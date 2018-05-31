Ким Киму рознь, или Как Дональд Трамп провел "выдающуюся" встречу

Тем не менее, в его президентской жизни, пожалуй, еще не было более приятных минут. Он впервые встретился с собеседником, превосходящим его по всем статьям, и ему это нравилось. Хотя, куда ему, Трампу, с его твитом против 100 миллионов подписчиков Ким Кардашьян в Instagram. Это даже больше, чем у него избирателей. Да у нее все больше, чем у всех, с кем он конкурсы красоты проводил. И пусть лицом к лицу лица не увидать, но и не надо. И так есть на что посмотреть. Его улыбка на их совместном фото выглядит так, словно сейчас оттуда вылетела не птичка, а бес и сразу в ребро.
Глядя же на ее напряженный вид и не скажешь, что она отлично провела время. Может, и у нее это было впервые. Только ей это не понравилось. Она впервые снималась бесплатно. Но пришла же не за этим. А поговорить о реформах пенитенциарной системы. "Ну, что ж, – подумал он, когда соглашался дать аудиенцию, еще не зная, что это не то, о чем он подумал, – это же самый подходящий напарник для разговора именно о пенитенциарной системе. С ее-то ре… формами".
Но взял себя в руки, а потом – смартфон и твитнул с удовольствием. "Сегодня у меня была великолепная встреча с Ким Кардашьян, поговорили о тюремных реформах и вынесении приговоров", – едва удержался он, чтобы не назвать свидание во всех смыслах "выдающимся". Этот эпитет, видимо, он приберег для другого Кима. Тоже ведь в каком-то смысле bomb. Ему главное запомнить, что у того Ким – это не имя, а фамилия. Поэтому лучше все-таки обойтись без уменьшительно-ласкательных вариантов. Еще не так поймет.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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