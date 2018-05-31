Когда ему сказали: "к вам Ким", он сильно удивился. А когда увидел – и вовсе дар речи потерял. Хотя он же себе ее так и представлял. В смысле, их встречу.

Ким Киму рознь, или Как Дональд Трамп провел "выдающуюся" встречу Your browser does not support HTML5 audio

Столько было разговоров. И вот, наконец, они встретились. Ему не пришлось ждать 12-го июня и лететь в Сингапур. Все случилось здесь и сейчас. Вашингтон. Белый дом. Овальный кабинет. Только он и Ким. И это ему не мерещится. Но для верности – а кто его за это осудит – ему все же так хотелось ущипнуть. И не себя. Потому что вблизи фигура его визави казалась еще масштабней. Две противоположности. Две мировые величины. Две звезды. Две светлых повести. И это все о ней одной.

Когда ему сказали: "к вам Ким", он сильно удивился. А когда увидел, и вовсе дар речи потерял. Хотя он же себе ее так и представлял. В смысле, их встречу. Запросто – без всяких предисловий. Потому что оба этого желали. Но как желал этого он. Как он мечтал сделать это так, а потом так и еще раз так. Но нет. Только в воображении. Потому что уже возраст, положение и Канье Уэст называет его "бро".

Тем не менее, в его президентской жизни, пожалуй, еще не было более приятных минут. Он впервые встретился с собеседником, превосходящим его по всем статьям, и ему это нравилось. Хотя, куда ему, Трампу, с его твитом против 100 миллионов подписчиков Ким Кардашьян в Instagram. Это даже больше, чем у него избирателей. Да у нее все больше, чем у всех, с кем он конкурсы красоты проводил. И пусть лицом к лицу лица не увидать, но и не надо. И так есть на что посмотреть. Его улыбка на их совместном фото выглядит так, словно сейчас оттуда вылетела не птичка, а бес и сразу в ребро.

Глядя же на ее напряженный вид и не скажешь, что она отлично провела время. Может, и у нее это было впервые. Только ей это не понравилось. Она впервые снималась бесплатно. Но пришла же не за этим. А поговорить о реформах пенитенциарной системы. "Ну, что ж, – подумал он, когда соглашался дать аудиенцию, еще не зная, что это не то, о чем он подумал, – это же самый подходящий напарник для разговора именно о пенитенциарной системе. С ее-то ре… формами".

А когда она объясняла, почему ее очень заботит судьба 62-летней Элис-Мари Джонсон, которая уже 22 года отбывает пожизненный срок за хранение наркотиков, у него в голове играл Том Джонс. И между строк про "sexbomb, you’re a sexbomb" предательски мешала сосредоточиться обидная мыслишка: "хотела бы, чтоб помиловал, пришла бы в чем-нибудь более убедительном, а не в наглухо, словно в монастырь, закрытом черном одеянии".

Но взял себя в руки, а потом – смартфон и твитнул с удовольствием. "Сегодня у меня была великолепная встреча с Ким Кардашьян, поговорили о тюремных реформах и вынесении приговоров", – едва удержался он, чтобы не назвать свидание во всех смыслах "выдающимся". Этот эпитет, видимо, он приберег для другого Кима. Тоже ведь в каком-то смысле bomb. Ему главное запомнить, что у того Ким – это не имя, а фамилия. Поэтому лучше все-таки обойтись без уменьшительно-ласкательных вариантов. Еще не так поймет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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