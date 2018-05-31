Дружба Киева с Берлином тонет в "Северном потоке"

"Турецкий поток" и "Северный поток-2" направят российский газ в другую от Украины сторону, констатировали в Верховной раде.
Да, их для этого и строят – чтобы Европа получала газ вовремя и в том объеме, который Россия отправила, без вычета того, что украл ненадежный транзитер. А Москва не будет тратиться на посредника, от настроения которого могут зависеть отношения с серьезными странами.
И продолжают возмущаться, как подвела их в этом вопросе Германия. Сначала согласилась на "Северный поток-2", а потом и вовсе велела Украине помолчать и не вмешиваться со своей критикой, когда взрослые разговаривают. В Киеве оскорбились: как это – не критиковать? Больше же ничего не умеем. Депутат Анна Гопко, например, считает, что Германия участием в этом проекте решает свои экономические задачи, отодвинув интересы Украины на второй план.
Удивительная наглость со стороны Берлина, я тоже так считаю. На первый план они, конечно, должны были выдвинуть интересы Киева и ничьи больше.
Впрочем, Украина, по мнению депутата, готова к компромиссам. Вернее, только к одному и только в украинском понимании этого слова. Согласится она только на полный запрет "Северного потока-2". Вот это я понимаю – компромисс, а не эти ваши уступки, поблажки, взаимовыгодные решения.
Впрочем, желание сохранить какие-то контракты Киев озвучивает тоже в ультимативной форме. И похоже, что если он и дальше будет понимать слово "компромисс" именно так, потоки газа легко обойдут Украину, оставив ее наедине со своими амбициями.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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