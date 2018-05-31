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Дружба Киева с Берлином тонет в "Северном потоке"

13:5331.05.2018
(обновлено: 13:54 31.05.2018)
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© РИА Новости / пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. 10 апреля 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Украина считает, что Германия ущемляет ее интересы "Северным потоком-2". Но Киев, вместе с тем, готов идти на компромисс – такой, который будет выгоден только ему и никому больше.

"Турецкий поток" и "Северный поток-2" направят российский газ в другую от Украины сторону, констатировали в Верховной раде.

Да, их для этого и строят – чтобы Европа получала газ вовремя и в том объеме, который Россия отправила, без вычета того, что украл ненадежный транзитер. А Москва не будет тратиться на посредника, от настроения которого могут зависеть отношения с серьезными странами.

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение: в ФРГ понимают, что у хозяев украинской ГТС "с головой – разлады"
Но Украина, которая считала, что без нее договориться невозможно, потому что она – центр Вселенной, недовольна таким развитием событий. Депутаты продолжают считать потенциальные убытки – десятки миллиардов кубометров в год. И, соответственно, плата за их прокачку. 

И продолжают возмущаться, как подвела их в этом вопросе Германия. Сначала согласилась на "Северный поток-2", а потом и вовсе велела Украине помолчать и не вмешиваться со своей критикой, когда взрослые разговаривают. В Киеве оскорбились: как это – не критиковать? Больше же ничего не умеем. Депутат Анна Гопко, например, считает, что Германия участием в этом проекте решает свои экономические задачи, отодвинув интересы Украины на второй план.

Удивительная наглость со стороны Берлина, я тоже так считаю. На первый план они, конечно, должны были выдвинуть интересы Киева и ничьи больше.

Впрочем, Украина, по мнению депутата, готова к компромиссам. Вернее, только к одному и только в украинском понимании этого слова. Согласится она только на полный запрет "Северного потока-2". Вот это я понимаю – компромисс, а не эти ваши уступки, поблажки, взаимовыгодные решения.

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
Мнение: по поводу "Северного потока-2" Украине надо пенять на себя
Но это, видимо, не конечный вариант. Во всяком случае, постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба выразил надежду на альянс с Германией и гарантии того, что какой-то объем газа все же пойдет по старому пути – в неотвратимости появления "Северного потока-2" он уже не сомневается. 

Впрочем, желание сохранить какие-то контракты Киев озвучивает тоже в ультимативной форме. И похоже, что если он и дальше будет понимать слово "компромисс" именно так, потоки газа легко обойдут Украину, оставив ее наедине со своими амбициями.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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