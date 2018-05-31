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Киевское шапито: кетчуп вместо крови и подсадные клоуны

12:1231.05.2018
(обновлено: 12:13 31.05.2018)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко и журналист Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018Президент Украины Петр Порошенко и журналист Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Розыгрыш удался: весь мир поверил, что Аркадия Бабченко убили. Да и как было не поверить. Целый премьер-министр Украины красиво заскорбел по убиенному. И что, они считают, кто-то после этого им будет хоть в чем-то верить?

Как просто вершить политику в век высоких технологий! Шерлоку Холмсу пришлось проявить немалую изобретательность и физическую силу, чтобы его считали погибшим. Аркадию Бабченко достаточно было намазаться кетчупом, сфотографироваться (хорошо, что не селфи), а когда фото попало в интернет, все уже как-то само собой пошло: соболезнования, злорадство, призывы разобраться и наказать виновных, обвинения России.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Но я считаю, постановка была не до конца продумана – режиссеру нужно еще немного подучиться. Интрига недостаточно раскручена, катарсиса не получилось – совершенно живой Бабченко показался публике уже на следующий день.

Куда эффектнее было бы, если бы он встал из гроба прямо на похоронах. Куда практичнее – если бы обман обнаружился где-то через полгода, когда благотворительные фонды насобирали бы кучу денег для поддержки несчастной семьи, а Россия выплатила бы некоторый объем пособия по утрате кормильца – гражданин-то все-таки российский.

Неудивительно было бы и воскрешение после введения очередной порции антироссийских санкций – ведь люди, которые, по идее, должны были знать о том, что это понарошку, сразу же кинулись обвинять Москву. Ну и в чем Москва виновата – что у вас сценарий слабоват? Хотя  в известность   поставили явно не всех, и, например, премьер-министр Украины, похоже, был уверен, что стрелял лично Путин.  

Причем эти санкции после воскрешения не сняли бы: не принято так, раз решили, что Россия виновата, значит виновата. Рассыпались обвинения – тоже Россия виновата. А может, этого Бабченко вообще назвали бы поддельным агентом Кремля.

Ведь и заказчик-украинец был, по заверениям Киева, завербован Кремлем. Потому что иначе и быть не может. Там сейчас все, кто не Порошенко, все – вражеские агенты.

Брифинг с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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В общем, или со сценарием, действительно, не дотянули, или цели были другие. Например, отвлечь от чего-то важного. На заседании Совбеза ООН  так и получилось, говорили не об убитых в Донбассе, а о живом Бабченко. В СБУ-то, конечно, говорят, что просто ловили заказчика на живца. Он якобы поверил фотографии и передал 30 тысяч долларов исполнителю, который по делу проходит как свидетель.

Что ж, теперь те, кто хочет кого-то убить, в качестве доказательства будут требовать не фото в кетчупе, а отрезанную голову, чтобы наверняка. Кстати, а не пришло ли время воскрешать убитого в Киеве Дениса Вороненкова? Вдруг там используют только безвредные пули, и все выживают? Ведь после такого театра абсурда вообще верить во что-то, о чем заявляют в Киеве,  становится как-то боязно. Может, и президент у них понарошку? Но нет, войну на Донбассе он вроде ведет настоящую и там действительно умирают. К сожалению.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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