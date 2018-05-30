"Сжечь Москву": украинский министр размечтался

Есть на Украине целое министерство инфраструктуры. Инфраструктуры считай что и нет, а министерство есть. И министр есть. Владимир Омелян. Чем занят? Мечтает, что бы еще уничтожить. Теперь – в России, Украина-то уже "освоена". Только руки коротки.

То, что убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве непременно припишут России, не вызывало никаких сомнений. Это произошло уже через считанные минуты после того, как о трагедии стало известно. А потом начался конкурс на звание самого резкого критика Москвы. В лидеры этого соревнования выбился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

На своей страничке в социальной сети на украинском и английском языках он опубликовал пост с призывом сжечь Москву.

В буквальном смысле. В азарте пан Омелян явно подзабыл, что такие обращения являются призывами к терроризму и за них можно предстать перед законом. Министра это явно не беспокоит, он не сдерживает полет своей фантазии. Называет Россию "империей зла" и предупреждает беспечных европейцев: пора одуматься, пока русские варвары не смели безмятежную Европу.

Историю пан Омелян тоже подзабыл. Неплохо было бы ему освежить в памяти школьный курс и вспомнить, кто в свое время спас Европу от татаро-монгольского нашествия, а еще от фашистских варваров. Впрочем, на Украине курс истории, наверное, совсем другой. Там этому не учат. Вероятно, поэтому многие пользователи соцсетей с удовольствием поддержали своего министра. Но нашлись и те, кто посоветовал ему не брызгать слюной, а если уж так чешутся руки написать что-нибудь, то пусть лучше отчитается о своей деятельности на министерском посту.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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