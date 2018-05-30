"Уж ты бы лучше помолчала бы". Германия устала от Украины

"Ну сколько уже можно", кажется, вздохнул президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, когда попросил Украину перестать критиковать "Северный поток-2". Хватит! Решила Германия, что ей нужен этот газопровод, значит, он будет. Он ей выгоден, а свои деньги она считать умеет. Так что достаточно этих причитаний из Киева, тем более что Берлин всячески старается сделать так, чтобы Украине было не очень обидно.
А Киеву все не нравится! Он продолжает устраивать панику и говорить, что все плохо, что этот проект погубит Европу, Москва всех завоюет, наступает практически конец света. Пожалуй, таких упаднических настроений в незалежной не было даже в связи со строительством Крымского моста. Наверное, потому что от новой инфраструктуры на чужой территории им ни горячо ни холодно, а вот газ, который пойдет в обход, обернется ощутимыми финансовыми потерями.
А кто в этом виноват? Разве поставщик отказался бы добровольно от хорошего транзитера и начал бы дорогостоящий проект "просто так"? Именно Украина своим поведением сначала создала необходимость строительства "Северного потока- 2", а теперь критикует тех, кто хочет бесперебойно получать газ.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.