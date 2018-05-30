"Уж ты бы лучше помолчала бы". Германия устала от Украины

В Германии не могут больше слышать бесконечную критику Украины по поводу "Северного потока-2". Киеву бы быть поосторожнее, ведь заранее ясно, что выберет Берлин, когда его ставят перед выбором между газом и украинскими политическими истериками.

"Ну сколько уже можно", кажется, вздохнул президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, когда попросил Украину перестать критиковать "Северный поток-2". Хватит! Решила Германия, что ей нужен этот газопровод, значит, он будет. Он ей выгоден, а свои деньги она считать умеет. Так что достаточно этих причитаний из Киева, тем более что Берлин всячески старается сделать так, чтобы Украине было не очень обидно.

Мало того, что Германия продолжает ее поддерживать в политических вопросах, она еще и напрямую пытается смягчить удар от появления "Северного потока- 2": торгуется с Россией, чтобы обеспечить Украине гарантированный транзит газа даже при наличии нового газопровода.

А Киеву все не нравится! Он продолжает устраивать панику и говорить, что все плохо, что этот проект погубит Европу, Москва всех завоюет, наступает практически конец света. Пожалуй, таких упаднических настроений в незалежной не было даже в связи со строительством Крымского моста. Наверное, потому что от новой инфраструктуры на чужой территории им ни горячо ни холодно, а вот газ, который пойдет в обход, обернется ощутимыми финансовыми потерями.

А кто в этом виноват? Разве поставщик отказался бы добровольно от хорошего транзитера и начал бы дорогостоящий проект "просто так"? Именно Украина своим поведением сначала создала необходимость строительства "Северного потока- 2", а теперь критикует тех, кто хочет бесперебойно получать газ.

Вообще, слишком много всего Украина критикует, кто-то должен был ее остановить. Тем более, одновременно с этим она надеется на то, что Германия продолжит поддержку: станет участником некоего трехстороннего соглашения, а то и вовсе создаст с Киевом прочный альянс . В общем, судя по заявлениям Штайнмайера, терпение европейского партнера на пределе, и Украине пора уже решать: шашечки или ехать.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.