Не знаешь, что сказать, говори: "Россия". На Украине "ищут" убийцу Бабченко

Российского гражданина Аркадия Бабченко убили в Киеве. Кого в этом обвинить? Перед Киевом такой вопрос не стоял.

Когда где-то что-то происходит, можно только успеть сосчитать до десяти, прежде чем в этом обвинят Россию. Пошел ли в Европе снег, упал ли кто без сознания в Британии, завершились ли где-то президентские выборы неожиданным результатом. Это все сделала Россия.

А иногда и до десяти считать не приходится. В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко. Гражданина России. И знаете, кто виноват? Не знаете, конечно, расследования еще не было, преступника не поймали. Но украинские чиновники уже подсказывают – это, конечно, Россия. Почему? Да потому что кто же еще.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, например, говоря об убийстве журналиста, "убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности". О мертвых либо хорошо, либо ничего, поэтому вопрос принципиальности оставим за скобками. А ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже прозрачно намекнул, что Москва использует "разные тактики для дестабилизации Украины".

Убийство журналиста едва ли может быть неполитическим событием. Но как-то слишком уж быстро и четко оно встроилось на Украине в общую антироссийскую политику – как будто для этого элемента паззла в картине было специальное место, и все было решено еще до убийства. Конечно, с таким опытом в обвинении России во всем подряд это должно быть для украинских чиновников так же естественно, как дыхание и прием пищи. Что-то пошло не так – это все происки Кремля.

А то, что журналистов убивают и сажают в тюрьму ни за что ни про что не в России, а на Украине – это тоже происки Кремля? Или все-таки какие-то системные проблемы самой Украины? Почему в украинской тюрьме – не убийцы Олеся Бузины и Павла Шеремета, а журналист Кирилл Вышинский?

И вообще, может, нам пора уже задавать вопросы: почему российские граждане, покинув страну, оказываются в смертельной опасности? Почему их травят каким-то якобы "Новичком", стреляют им спину – и сразу же обвиняют в этом Россию?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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