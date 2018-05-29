Раньше как-то обходились. И Сирию бомбили, и Ирак утюжили, и КНДР попугивали, и у границ с Россией кружили. А теперь, видно, задачи расширились. В смысле, географически. В общем, понадобилось подкрепление. Но где ж его взять?

В бой зовут одних стариков. ВВС США возвращают в строй пенсионеров Your browser does not support HTML5 audio

Первым делом, первым делом – самолеты. Ну а дедушки? И дедушки на борт. Пентагон планирует вернуть в строй пилотов-пенсионеров. Как минимум 1000 отставников в истребительную авиацию и еще 500 пилотов бомбардировщиков, штурмовиков, а также диспетчеров по управлению дронами. Это потому, что ВВС США испытывают сильнейший кадровый дефицит. Не на высоте, понимаешь, оказалась их укомплектованность.

Хотя и не первый год. Еще в 2016-ом реальный летный состав американского военно-воздушного флота ощутимо отстал от штатного расписания. Но как-то обходились. И Сирию бомбили, и Ирак утюжили, и КНДР попугивали, и у границ с Россией кружили. Хватало даже на собственное звено вероятного противника – эскадрилью под названием "Агрессор" для отработки на ней воздушного боя. Видимо, без особого успеха. А может, задачи расширились. В смысле, географически. В общем, понадобилось подкрепление. Но где его взять, если молодежь не особо стремится в небо. Ей для побед и торжества американского оружия и симуляторов вполне хватает.

Вот и решило командование обратиться к списанным, но проверенным людям. Прежде всего, к тем, кому до 50. Но и те, кому за, получат шанс тряхнуть стариной. Если она у них еще в рабочем состоянии и от этой тряски не оторвется. На самом деле, подумали в министерстве обороны, чем черт не шутит. Пусть они б/у, пусть секонд хэнд, но, может, и у них тоскуют эти хэнды по штурвалу. А вдруг и в их жилах течет кровь Рэмбо. Само собой, первая кровь. А что, если и они – "горячие головы". Причем это – скорее, потому что тоже пародия на боевик.

Хотя, в принципе, такая тенденция сейчас и в Белом доме наблюдается. Его хозяин же вернул во власть престарелых "ястребов", в том числе и "ястребов" в погонах. Шеф Пентагона Джеймс Мэттис, глава аппарата Джон Келли – тоже ведь до трамповского призыва были просто генералами в отставке. А теперь опять полноценные боевые единицы. Но одно дело – кабинеты, и совсем другое – кабина. Давление, перегрузки, новые скорости. В ней даже с учетом "пятого поколения" и прочей технологии "стелс" человеческий фактор все еще имеет первостепенное значение.

Иной раз именно реакция летчика играет в воздухе определяющую роль. А она с годами притупляется. Медицинский факт. Это как в боксе. Вовремя не ушел – унесут. А небо – тот же ринг. Возвращаться – плохая примета. Опыт хорошо, ненависть к врагу – прекрасно. Но этого недостаточно. Иначе тот же Маккейн до сих пор бы летал. А так его несет лишь на земле. Старый конь, конечно, борозды не портит. Но здесь-то нужен Пегас.

Впрочем, в реальном соприкосновении с вероятным противником у американских пилотов-пенсионеров есть одно неоспоримое преимущество перед молодежью. Продолжительность жизни, которая будет проноситься у них перед глазами, когда они тоже увидят через лобовое стекло русского аса. А значит, они гораздо дольше смогут выдержать это соседство. Прежде чем все равно пустятся наутек. С одной лишь мыслью: кой черт вернул меня на эту галеру?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik