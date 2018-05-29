Вообще-то и до того все уже поняли, что Урсуле некогда заниматься развитием армии. Она занималась ее перевоспитанием. В армии появились курсы сексуального образования, начали шить форму для беременных военнослужащих, разрешили служить трансгендерам. Но если бы только это.
Нет веры бундесверу. Министра обороны ФРГ обвинили в приписках
На пятом году командования Урсулы фон дер Ляйен федеральная счетная палата фактически уличила главу немецкой армии в приписках. Судя по итогам ревизии, восторженные отзывы дер Ляйен о силе и возможностях бундесвера нужно делить как минимум на два. В том плане, что бундес еще есть, а вот вера в него уже отсутствует. Состояние военных дел – полный швах. Причем персональную ответственность за это аудиторы возлагают именно на, как ее окрестили в народе, "генерала в юбке". Она, по их сведениям, утаивала военные проблемы и слишком уж расписывала положительную динамику.
Как пишет Bild, заявления министра о готовности кораблей и самолетов не соответствовали действительности. В прошлом году, например, ни одна подлодка не была пригодна к эксплуатации. В относительном боевом порядке находились меньше половины фрегатов, танков и боевых вертолетов. Что касается корветов, которые фон дер Ляйен чуть ли не гордостью своей называла, то они практически безоружны. И все это уже гораздо серьезней, чем дефицит бронежилетов, палаток и наборов зимней одежды. Немецкие СМИ писали об этом еще несколько месяцев назад.
Хотя и до того все уже поняли, что Урсуле некогда заниматься армией. Она занималась ее перевоспитанием по своему образу и подобию. В результате немецкая армия, веками заточенная на брутальность, приобрела женские черты. Ей ввели курсы сексуального образования, начали шить форму для военных беременных, разрешили служить трансгендерам. Ляйен довела нетрадиционную ориентацию в строю до 7 процентов. Это примерно 17 тысяч солдат и офицеров. И это, пожалуй, единственная цифра, которой можно верить. Поскольку министр приукрасила не только серые армейские будни во все цвета радуги, но и печальную армейскую статистику.
И эта женщина требовала от Запада разговаривать с Россией с позиции силы. Любопытно, она-то каким боком планировала это делать. И ладно если бы обманывала только немцев. Так еще же и свою лучшую подругу. Иначе с чего бы это Ангела Меркель так расхрабрилась, когда призвала Европу больше не рассчитывать на американскую защиту, а брать свою судьбу в свои руки. Теперь и она знает, что ее Германии взять-то особо нечего. А тот, кто не содержит свою армию, должен терпеть чужую.
Кстати, в отличие от своей высокопоставленной товарки Урсула никогда не позволяла себе шпильки в адрес США. Клялась им в боевой верности и следом за Трампом настаивала на увеличении военного бюджета ФРГ до двух процентов ВВП. Хотя, судя по ревизии, она даже тем, что немцы тратили на оборону, толком распорядиться не смогла. Ну, или не захотела. Это уже не к счетной палате. А скорее к контрразведке. Ведь в 2013-ом году фон дер Ляйен возглавила девятую армию мира. Теперь же ее номер "шестой". И уже без всякой приписки. Потому что максимум, на что хватает этих вооруженных сил сейчас, так это быть на побегушках.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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