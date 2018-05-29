Польский суд против декоммунизации: трезвость – норма политической жизни?

"Декоммунизированным" улицам польских городов возвращают "коммунистические" имена. Не всем и не везде. Тем не менее это знак: польская общественная память разумнее, чем может показаться по заявлениям "лидеров нации".

С тех пор, как весной 2016-го в Польше приняли "Закон о запрете пропаганды коммунизма…", польские воеводства как будто включились в гонку, кто кого "передекоммунизирует". Процесс пошел особенно рьяно вслед за принятыми в прошлом году поправками к закону – под удар борьбы с коммунизмом попали не только названия улиц, площадей и мостов, но и памятники советского периода.

Политическая трезвость еще не стала нормой польской жизни, однако нашлись разумные люди, сказавшие: стоп, крути педали назад. И их оказалось довольно много

В трех воеводствах – Мазовецком, Поморском и Силезском – состоялись суды, на которых решения воевод о переименовании "коммунистических" названий были оспорены и даже отменены. Самый примечательный случай – с Мазовецким воеводством, потому что в его составе находится Варшава. По постановлению суда двенадцати переименованным улицам польской столицы будут возвращены их прежние названия. Это касается даже "новоиспеченной" аллеи имени погибшего в авиакатастрофе экс-президента Леха Качиньского – она остается аллеей Народной армии.

Кстати, "Леху Качиньскому" как новому уличному топониму особенно не везет. "Его" улицу отменили не только в Варшаве, но и в Гданьске (Поморское воеводство), и в Катовице (воеводство Силезское) – там, правда, была целая площадь Марии и Леха Качиньских, но теперь она, как и прежде, площадь писателя Вильгельма Шевчика.

Суть всех этих судебных решений заключается в необоснованности претензий к тому или другому названию как символу коммунизма. Варшавский судья так прямо и сказал: каждый воевода должен "четко указать, почему названия улиц подпадают под закон о декоммунизации". Предположим, в некоторых случаях с "четкостью" затруднений не будет. Например, тогда, когда воеводы находят в рекомендованном списке Института национальной памяти Польши такие очевидно "неправильные" названия, как улица Красной армии или Героев Сталинграда, 9 Мая или Народного войска польского. Но объяснить, чем плох Францишек Зубжицкий – участник польского Сопротивления – или писатель Леон Кручковский, пусть даже и представитель соцреализма, всерьез непросто. Эти улицы Гданьска вошли в число семи других, исторические имена которых отстоял городской совет. Как отстоял он и улицу Домбровчаков. Домбровчаками называли военнослужащих интербригады имени генерала Яна Домбровского, а про него, между прочим, сложены строчки в польском государственном гимне. Ну действительно: гимн поем, а улицу переименовываем? Нелогично.

Побольше б логики и благодарной памяти – цены бы Польше не было!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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