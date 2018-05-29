Польский суд против декоммунизации: трезвость – норма политической жизни?

С тех пор, как весной 2016-го в Польше приняли "Закон о запрете пропаганды коммунизма…", польские воеводства как будто включились в гонку, кто кого "передекоммунизирует". Процесс пошел особенно рьяно вслед за принятыми в прошлом году поправками к закону – под удар борьбы с коммунизмом попали не только названия улиц, площадей и мостов, но и памятники советского периода.
В трех воеводствах – Мазовецком, Поморском и Силезском – состоялись суды, на которых решения воевод о переименовании "коммунистических" названий были оспорены и даже отменены. Самый примечательный случай – с Мазовецким воеводством, потому что в его составе находится Варшава. По постановлению суда двенадцати переименованным улицам польской столицы будут возвращены их прежние названия. Это касается даже "новоиспеченной" аллеи имени погибшего в авиакатастрофе экс-президента Леха Качиньского – она остается аллеей Народной армии.
Кстати, "Леху Качиньскому" как новому уличному топониму особенно не везет. "Его" улицу отменили не только в Варшаве, но и в Гданьске (Поморское воеводство), и в Катовице (воеводство Силезское) – там, правда, была целая площадь Марии и Леха Качиньских, но теперь она, как и прежде, площадь писателя Вильгельма Шевчика.
Побольше б логики и благодарной памяти – цены бы Польше не было!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!