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Трубы горят: Украина решила застолбить транзит газа из России

15:1729.05.2018
(обновлено: 15:40 29.05.2018)
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© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкГазовая компрессорная станция УкртрансгазГазовая компрессорная станция Укртрансгаз
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Киев нынче как "зависший" навигатор – заладил одно и то же: "Маршрут построен, не удалось проложить новый маршрут". Однако гаджет все же не мешает водителю самому выбирать дорогу. В случае с Россией, Украиной и газом все иначе.

Украина – это такая страна, которая не дает возможности обойти ее ни вниманием, ни топливом. Вопрос транзита российского голубого топлива стал там насущнее, чем угроза дефолта, внешний долг, бедность граждан, коррупция и, кажется, даже потеря Крыма и война на Донбассе. У Киева "трубы горят", ведь договор о транзите истекает уже через полтора года, а коварная Россия и лицемерная Германия намерены соорудить "Северный поток-2". И в незалежной захотели свой вектор газа на будущее зафиксировать документально, заверить подписями и печатями. Хоть бы обошлось без клятв на крови. Причем на этот раз предлагают сообразить на троих и заключить договор между Москвой, Киевом и Берлином. Такую идею озвучил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. 

Трубы для газопровода Северный поток 2
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт предположил, при каком условии возможно газовое соглашение с Киевом
Он вновь посетовал, что прямой трубопровод из России в Германию обернется для Украины колоссальными убытками и потерей рычага влияния. Что, кстати, несомненно: шантажировать Москву тогда не получится, да и объемы прокачки упадут. И не забыл постпред, конечно же, замотивировать Восточную Европу: якобы "Северный поток-2" повлияет и на этот регион через немецкую экономику, так что, мол, не расслабляйтесь и активно противьтесь проекту. 

Уже выраженной готовности "Газпрома" к переговорам с "Нафтогазом" о продолжении транзита после окончания текущего контракта Киеву, видимо, недостаточно. Украинским политикам нужны многосторонние договоренности. Эксперты, между тем, полагают, что общепризнанное соглашение в том или ином виде нужно всем: это поможет избежать разных трактовок, судебных тяжб и взаимных обвинений. Камень преткновения здесь – сроки, цена и объемы. 

А уже менее чем через год в незалежной – президентские выборы, и Петру Порошенко надо идти на них не только с туристическим безвизом Украина-ЕС, но и с чем-то более существенным. Так что для политика это вопрос еще и личный, и принципиальный. А пока ЕС готов опекать Киев и блюсти его интересы вместе с собственными, Украина продолжит пытаться "рулить" проектом и запрещать "водителю" – России – искать маршруты объезда.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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