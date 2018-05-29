"Касторка и йод". Скрипали выжили, хотя врачи этого не ожидали

Скрипали не должны были выжить – все указывало именно на это. Учитывая, что таким взглядом на ситуацию с британской аудиторией поделились сами врачи, которые отравленных россиян и спасли, дело принимает интересный оборот.
Допустим, в Британии принято ставить диагнозы по сводкам новостей и менять их при виде полиции. Даже если так, интересно дальнейшее развитие событий. Пусть врачи внезапно осознали, что перед ними – жертвы боевого вещества. И что? Сразу достали военно-полевую сумку с антидотами на разные случаи и быстро ввели то, что нужно. Как определили, что нужно? Да так же, как и диагноз поставили – по политической повестке.
Хотя были и помощники – там рядом та самая лаборатория в Портон-Даун, специалисты которой помогли сделать анализы и посоветовали, как лечить. Возможно, под этим подразумевалось, что они принесли антидот и сказали, внутривенно его вводить или внутримышечно. Или же придумали комбинацию из лекарств, которые были доступны в больнице. Но тогда получается, что смертельный яд не так уж смертелен.
Глава отделения интенсивной терапии заявил, что никто не верил в выздоровление Скрипалей, но благодаря помощи экспертов, отличной работе команды врачей и фантастической заботе медсестер это все же случилось.
Ну ничего, это мы еще посмотрим, успокаивают общественность в больнице – говорят, отдаленный эффект этого отравления неизвестен. Так что же получается: внезапно, когда это будет политически обосновано, симптомы могут вернуться? И есть опасения, что тогда Скрипалям может повезти уже меньше?
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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