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"Касторка и йод". Скрипали выжили, хотя врачи этого не ожидали

11:2329.05.2018
(обновлено: 11:29 29.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУказатель окружной больницы СолсбериУказатель окружной больницы Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Врачи, которые спасали Скрипалей, не верили, что получится. Впрочем, и чудесное выздоровление – это еще не конец истории. Медики оставляют интригу.

Скрипали не должны были выжить – все указывало именно на это. Учитывая, что таким взглядом на ситуацию с британской аудиторией поделились сами врачи, которые отравленных россиян и спасли, дело принимает интересный оборот

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018
© REUTERS / Dylan Martinez
Мнение: Лондон попытается спрятать "белые нитки" в "деле Скрипалей"
Четвертого марта в больницу британского города Солсбери привезли мужчину и женщину, которых нашли на лавочке без сознания. Доктора их осмотрели и пришли к логичному, как им казалось, выводу – передозировка наркотиками. И начали спасать теми методами, к каким обычно и прибегают в таких ситуациях. Но тут, как рассказывают врачи, пришли представители полиции и сообщили, кто эти пациенты. А также подчеркнули: дело странное, обстоятельства подозрительные. Медики прозрели и изменили диагноз – внезапно симптомы передоза оказались последствиями отравления нервно-паралитическим веществом.

Допустим, в Британии принято ставить диагнозы по сводкам новостей и менять их при виде полиции. Даже если так, интересно дальнейшее развитие событий. Пусть врачи внезапно осознали, что перед ними – жертвы боевого вещества. И что? Сразу достали военно-полевую сумку с антидотами на разные случаи и быстро ввели то, что нужно. Как определили, что нужно? Да так же, как и диагноз поставили – по политической повестке.

Хотя были и помощники – там рядом та самая лаборатория в Портон-Даун, специалисты которой помогли сделать анализы и посоветовали, как лечить. Возможно, под этим подразумевалось, что они принесли антидот и сказали, внутривенно его вводить или внутримышечно. Или же придумали комбинацию из лекарств, которые были доступны в больнице. Но тогда получается, что смертельный яд не так уж смертелен.

Глава отделения интенсивной терапии заявил, что никто не верил в выздоровление Скрипалей, но благодаря помощи экспертов, отличной работе команды врачей и фантастической заботе медсестер это все же случилось.

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018
© REUTERS / Dylan Martinez
Спасибо, что живая: Юлия Скрипаль сказала все. Что сказали ей
Юлия Скрипаль же считает (или ей предложили так считать), что просто повезло. Нормальный такой нервнопаралитический газ, после которого может просто повезти.

Ну ничего, это мы еще посмотрим, успокаивают общественность в больнице – говорят, отдаленный эффект этого отравления неизвестен. Так что же получается: внезапно, когда это будет политически обосновано, симптомы могут вернуться? И есть опасения, что тогда Скрипалям может повезти уже меньше? 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Nikol Kolin
так мы и теперь не верим, разве их хлорпикрином траванули, что в россии используют для проверки противогазов
11:49
29.05.2018
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