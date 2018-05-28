Варшава рвет шаблон. Она готова плясать за свои, но под чужую дудку. Польша не то что может предоставить американцам площадку для военной базы, но готова даже заплатить за нее.
Деньги – на базу. Польша хочет купить себе военное присутствие США
Танковая бригада США, что в начале мая как бы для учений высадилась в Европе для переброски в Польшу, вероятно, останется в этой стране очень надолго. Ее власти так и вовсе хотят, чтобы навсегда. Страшно им, потому что рядом с Россией. А всего-то стоило Дональду Трампу не принять у себя Анджея Дуду. Президент Польши неделю гостил в Штатах, но так и не дождался приглашения в Белый дом. Ну а если "бугор" не позвал, то нужно сделать все, чтобы расположить "бугра". И к себе, и у себя.
Как сообщает Politico, Варшава не то что может предоставить американцам площадку для военной базы, но готова даже заплатить за нее. До двух миллиардов долларов. Для "создания совместных военных объектов и более гибкого перемещения американских войск", ссылаются СМИ на документ польского Минобороны. Принимающая сторона намерена "разделить бремя расходов и сделать решение более рентабельным" для Вашингтона. То есть, берет на себя размещение, проживание, инфраструктуру, школы, госпиталь, спортзалы. Иными словами, и ключ, и квартиры, и деньги лежат.
Обычно как бы наоборот. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Но Варшава рвет шаблон. Она готова плясать за свои, но под чужую дудку, а не под Дуду. Потому что он – президент Польши, а не какой-нибудь Украины. Это пусть Порошенко платит 400 тысяч у.е. (как говорят) за аудиенцию в Белом доме. А верному союзнику США в Европе это не подобает. Он в состоянии отстегнуть и в пять раз больше. Потому что знает, чем Трампа купить. "Создание военной базы отвечает интересам не только польской стороны, но и соответствует Национальной оборонной доктрине США, которая определяет агрессию России как основную угрозу Соединенным Штатам".
Во как завернули. Попробуй откажи. Особенно, если еще и приплачивают. Собственно, они, в смысле вооруженные до зубов янки, и так уже здесь, давно и везде. Но, так сказать, с обязательной ротацией. Вот они и ротируют по всей стране. Ротой туда – ротой сюда. А Варшава-то предлагает им ПМЖ. Голубая мечта правящей шляхты. Ей непременно и постоянно надо чувствовать у себя в тылу грозное орудие. Без этого не уснет. Все, что требуется от американцев – служить в свое удовольствие. Можно просто "ваньку валять". Главное, чтобы их было видно и слышно.
Поляки даже выложили в общий доступ приложением к документу Минобороны карту с указанием возможных мест дислокации базы, транспортных развязок и уже существующих объектов. Вообще, в военных делах так не принято. Но им же надо, чтобы все знали, кто в их теремочке живет. А Варшава так хочет, чтоб американцам понравилось. Чтобы, утюжа своей бронетехникой Польшу вдоль и поперек, они не уставали повторять: ну, здесь и шляхи. Единственное, чего они так и не смогут понять – в чем подвох? Им же на всякий случай не скажут: если что, они лягут первыми.
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