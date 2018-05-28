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Деньги – на базу. Польша хочет купить себе военное присутствие США

17:4028.05.2018
(обновлено: 17:56 28.05.2018)
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© AFP 2018 / Natalia DobryszyckaАмериканский военный во время учений Атлантическая решимость в Жагани, ПольшаАмериканский военный во время учений Атлантическая решимость в Жагани, Польша
© AFP 2018 / Natalia Dobryszycka
Варшава рвет шаблон. Она готова плясать за свои, но под чужую дудку. Польша не то что может предоставить американцам площадку для военной базы, но готова даже заплатить за нее.

Деньги – на базу. Польша хочет купить себе военное присутствие США
Танковая бригада США, что в начале мая как бы для учений высадилась в Европе для переброски в Польшу, вероятно, останется в этой стране очень надолго. Ее власти так и вовсе хотят, чтобы навсегда. Страшно им, потому что  рядом с Россией. А всего-то стоило Дональду Трампу не принять у себя Анджея Дуду. Президент Польши неделю гостил в Штатах, но так и не дождался приглашения в Белый дом. Ну а если "бугор" не позвал, то нужно сделать все, чтобы расположить "бугра". И к себе, и у себя. 

Флаг США на военной базе в Польше
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
Политолог рассказал, как антироссийский проект Польши стал антиевропейским
Как сообщает Politico, Варшава не то что может предоставить американцам площадку для военной базы, но готова даже заплатить за нее. До двух миллиардов долларов. Для "создания совместных военных объектов и более гибкого перемещения американских войск", ссылаются СМИ на документ польского Минобороны. Принимающая сторона намерена "разделить бремя расходов и сделать решение более рентабельным" для Вашингтона. То есть, берет на себя размещение, проживание, инфраструктуру, школы, госпиталь, спортзалы. Иными словами, и ключ, и квартиры, и деньги лежат. 

Обычно как бы наоборот. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Но Варшава рвет шаблон. Она готова плясать за свои, но под чужую дудку, а не под Дуду. Потому что он – президент Польши, а не какой-нибудь Украины. Это пусть Порошенко платит 400 тысяч у.е. (как говорят) за аудиенцию в Белом доме. А верному союзнику США в Европе это не подобает. Он в состоянии отстегнуть и в пять раз больше. Потому что знает, чем Трампа купить. "Создание военной базы отвечает интересам не только польской стороны, но и соответствует Национальной оборонной доктрине США, которая определяет агрессию России как основную угрозу Соединенным Штатам". 

Во как завернули. Попробуй откажи. Особенно, если еще и приплачивают. Собственно, они, в смысле вооруженные до зубов янки, и так уже здесь, давно и везде. Но, так сказать, с обязательной ротацией. Вот они и ротируют по всей стране. Ротой туда – ротой сюда. А Варшава-то предлагает им ПМЖ. Голубая мечта правящей шляхты. Ей непременно и постоянно надо чувствовать у себя в тылу грозное орудие. Без этого не уснет. Все, что требуется от американцев – служить в свое удовольствие. Можно просто "ваньку валять". Главное, чтобы их было видно и слышно. 

Американские военные в Польше
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: желание Польши разместить базу США вызвано не только русофобией
Поляки даже выложили в общий доступ приложением к документу Минобороны карту с указанием возможных мест дислокации базы, транспортных развязок и уже существующих объектов. Вообще, в военных делах так не принято. Но им же надо, чтобы все знали, кто в их теремочке живет. А Варшава так хочет, чтоб американцам понравилось. Чтобы, утюжа своей бронетехникой Польшу вдоль и поперек, они не уставали повторять: ну, здесь и шляхи. Единственное, чего они так и не смогут понять –  в чем подвох? Им же на всякий случай не скажут: если что, они лягут первыми.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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