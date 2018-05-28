Глава итальянского государства сравнительно легитимным способом – все-таки юрист и в прошлом конституционный судья – отнял у несистемной оппозиции победу на выборах.
Шах и Маттарелла. Как президент Италии предпочел Джузеппе папу Карло
"Мы странно встретились и странно разойдемся". "Роман" Джузеппе Конте с Италией закончился на этапе знакомства. Страна так и не успела понять, что он собой представляет. Он ушел из ее поля зрения так же внезапно, как и появился. 23 мая 53-летний профессор юриспруденции в качестве кандидата в премьеры получил от президента мандат на формирование правительства. А через четыре дня вернул этот мандат обратно. И это значит, что альянс "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо и партии "Лига" Маттео Сальвини придется отложить до следующих, видимо, досрочных выборов.
А все потому, что глава государства Серджо Маттарелла забраковал предложенный Джузеппе Конте состав кабинета. Не весь – одну, но крайне принципиальную его позицию. Ну не мог он – старый сторонник единой Европы – принять в качестве министра экономики и финансов такого же 80-летнего, но до мозга костей "евроскептического" экономиста Паоло Савону. Креатура лично Маттео Сальвини – он еще в 90-х выступал против Маастрихтского договора, от которого пошел есть Евросоюз, и теперь остается жестким противником общей европейской дисциплины.
По словам Маттареллы, он не захотел, чтобы фигура министра экономики угрожала присутствию Италии в зоне евро. А она бы угрожала. Другое дело, что не она одна. И Сальвини, и его несостоявшийся партнер Ди Майо питают к диктату Брюсселя недобрые чувства. Савона лишь профессионально превращал бы эти чувства в отношения. Маттарелле поэтому хватило и его, чтобы придраться. Конте спорить не стал – взял самоотвод. И все коалиционные усилия двух партий длиною в 80 дней пошли прахом.
Зато сразу стало понятно, почему три года назад тогда еще премьер и лидер Демпартии Маттео Ренци так настойчиво двигал в президенты Маттареллу. Хотя и тогда было понятно – патриарх итальянской политики, он еще стоял у истоков и писал манифест этой самой Демпартии. Но сейчас та "инвестиция" Ренци в Маттареллу сработала на все сто. И не потому, что глава государства предпочел Джузеппе папу Карло: поручил формировать кабинет Карло Коттарелли – представителю вдрызг проигравших выборы демократов. Он сравнительно легитимным способом – все-таки юрист и в прошлом конституционный судья – отнял у несистемной оппозиции победу.
"Никто не может утверждать, что я помешал образованию правительства", – опытный политик не стал дожидаться обвинений, а сразу в прямом эфире попытался обеспечить себе алиби. Не помогло. Президенту "шьют" госизмену и готовят ему импичмент. В его решении усмотрели влияние извне. Прежде всего Франции и Германии, что на самом деле струхнули от перспективы прихода к итальянской власти откровенных "евроскептиков". Теперь в Париже и Берлине могут выдохнуть. Ди Майо и Сальвини остаются там, где были. В оппозиции. Но, как минимум, один раз в этом созыве они все-таки проголосуют вместе. За низложение Маттареллы.
Пустая затея. Но она закалит их союз. А значит, он не уйдет, он лишь затаится на время. Досрочные выборы могут состояться осенью. Тогда "цыплята" и посчитаются.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.