Глава итальянского государства сравнительно легитимным способом – все-таки юрист и в прошлом конституционный судья – отнял у несистемной оппозиции победу на выборах.

Шах и Маттарелла. Как президент Италии предпочел Джузеппе папу Карло Your browser does not support HTML5 audio

"Мы странно встретились и странно разойдемся". "Роман" Джузеппе Конте с Италией закончился на этапе знакомства. Страна так и не успела понять, что он собой представляет. Он ушел из ее поля зрения так же внезапно, как и появился. 23 мая 53-летний профессор юриспруденции в качестве кандидата в премьеры получил от президента мандат на формирование правительства. А через четыре дня вернул этот мандат обратно. И это значит, что альянс "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо и партии "Лига" Маттео Сальвини придется отложить до следующих, видимо, досрочных выборов.

А все потому, что глава государства Серджо Маттарелла забраковал предложенный Джузеппе Конте состав кабинета. Не весь – одну, но крайне принципиальную его позицию. Ну не мог он – старый сторонник единой Европы – принять в качестве министра экономики и финансов такого же 80-летнего, но до мозга костей "евроскептического" экономиста Паоло Савону. Креатура лично Маттео Сальвини – он еще в 90-х выступал против Маастрихтского договора, от которого пошел есть Евросоюз, и теперь остается жестким противником общей европейской дисциплины.

По словам Маттареллы, он не захотел, чтобы фигура министра экономики угрожала присутствию Италии в зоне евро. А она бы угрожала. Другое дело, что не она одна. И Сальвини, и его несостоявшийся партнер Ди Майо питают к диктату Брюсселя недобрые чувства. Савона лишь профессионально превращал бы эти чувства в отношения. Маттарелле поэтому хватило и его, чтобы придраться. Конте спорить не стал – взял самоотвод. И все коалиционные усилия двух партий длиною в 80 дней пошли прахом.

Зато сразу стало понятно, почему три года назад тогда еще премьер и лидер Демпартии Маттео Ренци так настойчиво двигал в президенты Маттареллу. Хотя и тогда было понятно – патриарх итальянской политики, он еще стоял у истоков и писал манифест этой самой Демпартии. Но сейчас та "инвестиция" Ренци в Маттареллу сработала на все сто. И не потому, что глава государства предпочел Джузеппе папу Карло: поручил формировать кабинет Карло Коттарелли – представителю вдрызг проигравших выборы демократов. Он сравнительно легитимным способом – все-таки юрист и в прошлом конституционный судья – отнял у несистемной оппозиции победу.

"Никто не может утверждать, что я помешал образованию правительства", – опытный политик не стал дожидаться обвинений, а сразу в прямом эфире попытался обеспечить себе алиби. Не помогло. Президенту "шьют" госизмену и готовят ему импичмент. В его решении усмотрели влияние извне. Прежде всего Франции и Германии, что на самом деле струхнули от перспективы прихода к итальянской власти откровенных "евроскептиков". Теперь в Париже и Берлине могут выдохнуть. Ди Майо и Сальвини остаются там, где были. В оппозиции. Но, как минимум, один раз в этом созыве они все-таки проголосуют вместе. За низложение Маттареллы.

Пустая затея. Но она закалит их союз. А значит, он не уйдет, он лишь затаится на время. Досрочные выборы могут состояться осенью. Тогда "цыплята" и посчитаются.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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