РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Шах и Маттарелла. Как президент Италии предпочел Джузеппе папу Карло

17:2228.05.2018
(обновлено: 17:45 28.05.2018)
0280
© AFP 2018 / TIZIANA FABIПрезидент Италии Серджо МаттареллаПрезидент Италии Серджо Маттарелла
© AFP 2018 / TIZIANA FABI
Глава итальянского государства сравнительно легитимным способом – все-таки юрист и в прошлом конституционный судья – отнял у несистемной оппозиции победу на выборах.

Шах и Маттарелла. Как президент Италии предпочел Джузеппе папу Карло
"Мы странно встретились и странно разойдемся". "Роман" Джузеппе Конте с Италией закончился на этапе знакомства. Страна так и не успела понять, что он собой представляет. Он ушел из ее поля зрения так же внезапно, как и появился. 23 мая 53-летний профессор юриспруденции в качестве кандидата в премьеры получил от президента мандат на формирование правительства. А через четыре дня вернул этот мандат обратно. И это значит, что альянс "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо и партии "Лига" Маттео Сальвини придется отложить до следующих, видимо, досрочных выборов. 

Заседание Палаты депутатов итальянского парламента в Риме
© AFP 2018 / Andreas Solaro
Равнение на право. Премьером Италии станет профессиональный юрист
А все потому, что глава государства Серджо Маттарелла забраковал предложенный Джузеппе Конте состав кабинета. Не весь – одну, но крайне принципиальную его позицию. Ну не мог он – старый сторонник единой Европы – принять в качестве министра экономики и финансов такого же 80-летнего, но до мозга костей "евроскептического" экономиста Паоло Савону. Креатура лично Маттео Сальвини – он еще в 90-х выступал против Маастрихтского договора, от которого пошел есть Евросоюз, и теперь остается жестким противником общей европейской дисциплины. 

По словам Маттареллы, он не захотел, чтобы фигура министра экономики угрожала присутствию Италии в зоне евро. А она бы угрожала. Другое дело, что не она одна. И Сальвини, и его несостоявшийся партнер Ди Майо питают к диктату Брюсселя недобрые чувства. Савона лишь профессионально превращал бы эти чувства в отношения. Маттарелле поэтому хватило и его, чтобы придраться. Конте спорить не стал – взял самоотвод. И все коалиционные усилия двух партий длиною в 80 дней пошли прахом. 

Зато сразу стало понятно, почему три года назад тогда еще премьер и лидер Демпартии Маттео Ренци так настойчиво двигал в президенты Маттареллу. Хотя и тогда было понятно – патриарх итальянской политики, он еще стоял у истоков и писал манифест этой самой Демпартии. Но сейчас та "инвестиция" Ренци в Маттареллу сработала на все сто. И не потому, что глава государства предпочел Джузеппе папу Карло: поручил формировать кабинет Карло Коттарелли – представителю вдрызг проигравших выборы демократов. Он сравнительно легитимным способом – все-таки юрист и в прошлом конституционный судья – отнял у несистемной оппозиции победу. 

Лидер движения Пять звезд(Д5З) Луиджи ди Майо
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
"Звезды" сошлись. В Италии определились контуры правящей коалиции
"Никто не может утверждать, что я помешал образованию правительства", – опытный политик не стал дожидаться обвинений, а сразу в прямом эфире попытался обеспечить себе алиби. Не помогло. Президенту "шьют" госизмену и готовят ему импичмент. В его решении усмотрели влияние извне. Прежде всего Франции и Германии, что на самом деле струхнули от перспективы прихода к итальянской власти откровенных "евроскептиков". Теперь в Париже и Берлине могут выдохнуть. Ди Майо и Сальвини остаются там, где были. В оппозиции. Но, как минимум, один раз в этом созыве они все-таки проголосуют вместе. За низложение Маттареллы. 

Пустая затея. Но она закалит их союз. А значит, он не уйдет, он лишь затаится на время. Досрочные выборы могут состояться осенью. Тогда "цыплята" и посчитаются.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена