"Мой дом – моя крепость". В Европе оценили безопасность Крыма

Пока европейцы констатируют, что Крым неприступен, украинцы не могут определиться: то ли нападать, то ли сделать вид, что и нападать уже незачем. Некоторые дошли до того, что снова стали отрицать Крымский мост.

Крым стал неприступной крепостью, уверены в Германии. Немецкие СМИ пишут о том, что Россия не перестает наращивать военную мощь в регионе. Не очень ясно: то ли с удивлением они это констатируют, то ли с огорчением.

В русском языке пословица "мой дом – моя крепость" не вызывает никаких негативных ассоциаций. И всем кажется очевидным, что границы государства должны быть неприступными, особенно с таким соседством, как у нас. Ну, то есть, это нормально, когда рубежи неприступны – почему же немецкие СМИ отдельно на этом останавливаются?

Когда об этом пишут украинцы, никому не странно – там это регулярная рубрика. Бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко подтвердил эту тенденцию, заявив, что сильна российская "гибридная угроза" в Азовском море, и Украина должна "дать отпор". Например, начать патрулировать прибрежную зону и создать мобильные группировки военно-морских сил. Ну и, конечно, привлекать НАТО. Хотя, как отметил тот же адмирал, это будет непросто, потому что Украина уже сделала все необходимое, чтобы испортить отношения с Венгрией, которая, в свою очередь, осложняет отношения Киева с альянсом.

Хотя, это, наверное, не единственная неприятность в "подготовке отпора" – интересно было бы посмотреть, как украинцы будут патрулировать зону, которую вроде считают своей, но которую, по мнению немцев, Россия превратила в неприступную крепость. Или попробуют взять эту крепость штурмом, что было бы нелогично и крайне рискованно, или признают, что Крым – не их территория.

Впрочем, замминистра – на то и бывший, что нынешнее руководство ведомства может не обратить внимания на его точку зрения. И сделать вид, что все идет как надо. Угрозу России они, конечно, отрицать не будут, на этом строится вся их политика, но, вероятно, сделают вид, что она сама собой сойдет на нет.

Почва для этого уже готовится. Те, кто сначала вопил, что Крымский мост невозможно построить, потом – что он развалится, сделав небольшую передышку после жесточайшего удара в виде открытия того самого моста, снова взялись за свое. Теперь они утверждают , что мост закрылся быстрее, чем открылся. К аргументации не придраться: переправа через Керченский пролив снова заработала, а значит – мост работать перестал. Неизвестно, почему один вид передвижения автоматически должен исключать другой. Украинские СМИ не пишут, что переправа временно не работала из-за погодных условий, и не упоминают, что она перевозит, в основном, грузовой транспорт, которому на мост пока нельзя. Но тут же пишут, что байкеры на мосту нарушают ПДД. Так, значит, все-таки работает?

В общем, как всегда, получилась "утка по-украински". Причем, что интересно, в украинских СМИ мост и Крым живут насыщенной жизнью – там якобы постоянно что-то случается, какие-то катаклизмы, проблемы вселенского масштаба, массовые фальсификации. При этом сам Крым, к счастью, ничего такого не замечает, пока не узнает об этом из украинских же СМИ.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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