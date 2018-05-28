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Парадоксы наших любимых песен: "Вечерний звон" и "Der "Warjag""

07:0028.05.2018
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вроде бы всем известно, что "Вечерний звон" – это вольный перевод И.И. Козловым стихотворения английского поэта. А зачем тогда Томас Мур сделал подзаголовок: "Русская мелодия"?..

В этот день, … лет назад

Двадцать восьмого мая 1779 года в Дублине родился английский поэт Томас Мур. У нас он известен в основном только по стихотворению "Вечерний звон", переведенному Иваном Ивановичем Козловым и ставшему известной песней. Вольный перевод впервые был опубликован в альманахе "Северные цветы" на 1828 год.

Казалось бы, все просто. Но на самом деле история с этой песней весьма и весьма запутанная… 

© РИА Новости
Русский композитор Александр Алябьев
Считается, что музыку написал Александр Александрович Алябьев. Но многие говорят, что это не так. Есть версия, что впервые песню написал в XI веке преподобный Георгий Святогорец, святой Грузинской православной церкви, живший в Иверском монастыре на горе Афон. И первоначально это был духовный гимн. А много столетий спустя он стал известен Томасу Муру, который и перевел гимн на английский язык. Из Англии стихи уже попали в Россию. Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что все было наоборот: песня монаха сначала стала известна в России, а уже потом на Туманном Альбионе.

Но дальше загадок и вопросов еще больше. Стихотворение Томаса Мура было издано в его сборнике "Песни народов мира" с подзаголовком "Русская мелодия". Какая же мелодия со словами "Вечернего звона" могла существовать до этого? Далее. Иван Иванович Козлов всегда указывал имя автора, чьи стихи он использовал в своих вольных переводах. А у "Вечернего звона" нет фамилии Мура…

И еще. На стихи Мура песню написал композитор ирландец Джон Эндрю Стивенсон. Но его мелодия не имеет ничего общего со знакомым нам "Вечерним звоном"…

В общем, повторюсь: вопросов гораздо больше, чем ответов. Причем, я тут привел не все версии. И непонятно даже, сколько песне лет – 200 или 1000… И какой был у Томаса Мура первоисточник. Можно сказать только одно: песня популярна по всему миру, и переведена на очень многие языки.

Вечерний звон, вечерний звон!

Как много дум наводит он

О юных днях в краю родном,

Где я любил, где отчий дом,

И как я, с ним навек простясь,

Там слушал звон в последний раз!..

Таких парадоксов в истории немало: песня возникла из перевода, и стала одной из самых популярных в России. Или наоборот: русский романс "Дорогой длинною", написанный композитором Борисом Фоминым и поэтом Константином Подревским, исполняется на десятках языков мира и считается во многих странах "своей" песней.

А "Врагу не сдается наш гордый "Варяг""? Это же первоначально стихотворение австро-венгерского поэта Рудольфа Грейнца! И название-то у его опуса как-то выглядит не совсем русским:"Der "Warjag"". А поди ж ты! Нам известен не Грейнц, а поэтесса Евгения Студенская, которая перевела эти иностранные стихи. А безвестный тогда молодой музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка Алексей Сергеевич Турищев написал на ее слова марш. И в итоге "Варяг" стал одной из самых популярных российских песен.

© Фото : public domain
Линкор "Новороссийск"
29 октября 1955 года в Севастопольской бухте взорвался и перевернулся линкор "Новороссийск". Погибли сотни моряков. Один из очевидцев тех событий вспоминал: "Внизу, в бронированной утробе линкора, замурованные и обреченные на смерть моряки пели, они пели "Варяга". На днище это не было слышно, но, приблизившись к динамику, можно было разобрать чуть слышные звуки песни. Это было ошеломляющее впечатление, такого состояния я никогда не испытывал. Никто не замечал слез, все смотрели вниз на днище, как бы стараясь увидеть поющих внизу моряков. Все стояли без головных уборов, слов не было".

Седьмого апреля 1989 года подводная лодка К-278 "Комсомолец" затонула вследствие пожара на борту. Моряки, находящиеся в ледяной воде Норвежского моря, простились со своим командиром и кораблем исполнением песни "Варяг"…

И кто после этого будет вспоминать, что изначально это была не песня "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"", а стихотворение "Der "Warjag""?..

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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