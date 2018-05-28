Парадоксы наших любимых песен: "Вечерний звон" и "Der "Warjag""

В этот день, … лет назад
Двадцать восьмого мая 1779 года в Дублине родился английский поэт Томас Мур. У нас он известен в основном только по стихотворению "Вечерний звон", переведенному Иваном Ивановичем Козловым и ставшему известной песней. Вольный перевод впервые был опубликован в альманахе "Северные цветы" на 1828 год.
Казалось бы, все просто. Но на самом деле история с этой песней весьма и весьма запутанная…
Но дальше загадок и вопросов еще больше. Стихотворение Томаса Мура было издано в его сборнике "Песни народов мира" с подзаголовком "Русская мелодия". Какая же мелодия со словами "Вечернего звона" могла существовать до этого? Далее. Иван Иванович Козлов всегда указывал имя автора, чьи стихи он использовал в своих вольных переводах. А у "Вечернего звона" нет фамилии Мура…
И еще. На стихи Мура песню написал композитор ирландец Джон Эндрю Стивенсон. Но его мелодия не имеет ничего общего со знакомым нам "Вечерним звоном"…
В общем, повторюсь: вопросов гораздо больше, чем ответов. Причем, я тут привел не все версии. И непонятно даже, сколько песне лет – 200 или 1000… И какой был у Томаса Мура первоисточник. Можно сказать только одно: песня популярна по всему миру, и переведена на очень многие языки.
Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!..
Таких парадоксов в истории немало: песня возникла из перевода, и стала одной из самых популярных в России. Или наоборот: русский романс "Дорогой длинною", написанный композитором Борисом Фоминым и поэтом Константином Подревским, исполняется на десятках языков мира и считается во многих странах "своей" песней.
А "Врагу не сдается наш гордый "Варяг""? Это же первоначально стихотворение австро-венгерского поэта Рудольфа Грейнца! И название-то у его опуса как-то выглядит не совсем русским:"Der "Warjag"". А поди ж ты! Нам известен не Грейнц, а поэтесса Евгения Студенская, которая перевела эти иностранные стихи. А безвестный тогда молодой музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка Алексей Сергеевич Турищев написал на ее слова марш. И в итоге "Варяг" стал одной из самых популярных российских песен.
Седьмого апреля 1989 года подводная лодка К-278 "Комсомолец" затонула вследствие пожара на борту. Моряки, находящиеся в ледяной воде Норвежского моря, простились со своим командиром и кораблем исполнением песни "Варяг"…
И кто после этого будет вспоминать, что изначально это была не песня "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"", а стихотворение "Der "Warjag""?..
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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