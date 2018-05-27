Латвийское министерство инициатив в образовании, или Кому мешает буква "Ё"

Иногда бывает так везет, что отказываешься верить в происходящее. Поджилки сразу чувствуют подвох – ну не может же быть так все гладко, что-то где-то обязательно должно убыть. Нельзя же быть с таким счастьем и на свободе.на языке Кремля.
Давно, давно пора было взяться за эти рассадники ватниковских пропаганд. Мешала только природная стыдливость и привычка озираться по сторонам. Но теперь мы стали смелее, увереннее и напористей. Раз руку с коленки не одергивают, можно перейти и поближе к сути. Теперь можно смело заявить: пора искоренить вообще все образование на языках, в которых есть буква "ё". Она как лакмусовая бумажка. Местные ватники именно с нее начинают выражать свое отношение к замечательным демократическим инициативам латвийского министерства образования.
Конечно, есть и недовольные среди странных латышей, которых, к несчастью, в республике тоже хватает. Они все время на что-то сетуют. Все время одергивают. Мол, не торопитесь вы в светлое патриотическое будущее, дайте еще пожить, поработать. И на эту инициативу давай сетовать: мол, студенты, которые в частных вузах учатся – не местные. И они почему-то предпочитают получать образование на негосударственном. Может, потому, что государству особо образованные на государственном не очень-то и нужны – предложить все равно нечего. И вообще, мол, ваша любовь к стране подозрительно напоминает фразу "так не доставайся же ты никому".
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
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