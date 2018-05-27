РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Латвийское министерство инициатив в образовании, или Кому мешает буква "Ё"

10:0027.05.2018
(обновлено: 10:01 27.05.2018)
01340
© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкАкция протеста против решения президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обученияАкция протеста против решения президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Не успело министерство образования Латвии отпраздновать победу над русскими школьниками, как в его недрах зародилась новая инициатива. На этот раз решили "осчастливить" студентов.

Иногда бывает так везет, что отказываешься верить в происходящее. Поджилки сразу чувствуют подвох – ну не может же быть так все гладко, что-то где-то обязательно должно убыть. Нельзя же быть с таким счастьем и на свободе.

Заставка телепередачи Наша Столица производства Первого Балтийского канала
© Sputnik Эстония
А дитя чуть не выплеснули: будни борьбы с российской пропагандой в Латвии
Мы – латвийские патриоты это ощущение невероятного везения и сопутствующей эйфории чувствуем на своей шкуре. Точнее, поскольку мы в Европе, на своей коже. Только выветрился крепкий запах крепких напитков, открытых по случаю окончательной победы над русскими школьниками, которые теперь не смогут учиться на своем родном, а наше золотое министерство образования снова нанесло разящий колющий удар этому вашему отвратительному русскому миру. Оно теперь требует запретить частным вузам обучение на языке Кремля

Давно, давно пора было взяться за эти рассадники ватниковских пропаганд. Мешала только природная стыдливость и привычка озираться по сторонам. Но теперь мы стали смелее, увереннее и напористей. Раз руку с коленки не одергивают, можно перейти и поближе к сути. Теперь можно смело заявить: пора искоренить вообще все образование на языках, в которых есть буква "ё". Она как лакмусовая бумажка. Местные ватники именно с нее начинают выражать свое отношение к замечательным демократическим инициативам латвийского министерства образования.

Конечно, есть и недовольные среди странных латышей, которых, к несчастью, в республике тоже хватает. Они все время на что-то сетуют. Все время одергивают. Мол, не торопитесь вы в светлое патриотическое будущее, дайте еще пожить, поработать. И на эту инициативу давай сетовать: мол, студенты, которые в частных вузах учатся – не местные. И они почему-то предпочитают получать образование на негосударственном. Может, потому, что государству особо образованные на государственном не очень-то и нужны – предложить все равно нечего. И вообще, мол, ваша любовь к стране подозрительно напоминает фразу "так не доставайся же ты никому". 

Площадь Ливов в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Кто тут в Латвии национально не гордится? Стыдитесь, товарищ, вам штраф!
Кстати, мы, патриоты, никакого противоречия даже в этой фразе не видим. Ведь по-настоящему свободной страна может стать, избавившись от большого или даже большего количества людей. Тем более от всяких там студентишков с сомнительной репутацией. Видимо, это осознают и в нашем министерстве инициативы с образованием, раз каждый раз придают такое хорошее ускорение на пути к светлому будущему. Вперед – мы хотим всем хорошим реформам наши громкие дать имена. Тем более, пока инициатива не наказуема, чего ж не попробовать. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена