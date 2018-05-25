Болеть опасно. Британские фанаты страдают не за футбол

Британские болельщики продолжают активно готовиться к Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России. Кто-то смотрит прогнозы погоды в раздумьях, что сложить в чемодан, кто-то разминается в мечтах устроить тут "третью мировую".
Сосредоточившись на страхе перед российскими болельщиками, британцы просмотрели опасность с тыла – пока они читали газеты и, расслабившись, пили пиво во время Лиги чемпионов в Киеве, на них вероломно напали украинские болельщики.
Говорят, пьющего человека даже змея не жалит. К футбольным фанатам, которые ходят по Киеву, это видимо, не относится. Они набросились на гостей, когда те сидели в ресторане недалеко от стадиона.
Возможно, именно в тот момент добропорядочные поклонники футбола из Британии обсуждали, как страшно им ехать во "враждебную" Россию, и как же хорошо на Украине, почти в европейской стране. Или, наоборот, готовились дать бой россиянам в ходе предстоящего чемпионата. Поэтому и оказались застигнутыми врасплох.
Интересно пишут об этом британские СМИ, которые внезапно растеряли свой запас красноречия. Нападавших называют "хулиганами в масках", а один из пострадавших называет их "сворой собак".
И это еще хорошо, что на финал Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" сыграет с "Реалом", смогли приехать не все британцы. Предусмотрительные украинцы не закрепили места для посадки британских чартеров в киевском аэропорту, из-за чего были отменены несколько рейсов, и около тысячи фанатов остались дома.
Правильно, а то ходят тут, в ресторанах сидят, агрессивных хулиганов провоцируют.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!