РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Болеть опасно. Британские фанаты страдают не за футбол

12:5725.05.2018
080
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comФутбольные болельщикиФутбольные болельщики
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Британские болельщики пострадали от рук "хулиганов в масках". Причем произошло это вовсе не в России, а на Украине. Да уж, к такому их газеты не готовили.

Британские болельщики продолжают активно готовиться к Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России. Кто-то смотрит прогнозы погоды в раздумьях, что сложить в чемодан, кто-то разминается в мечтах устроить тут "третью мировую".

Болельщики футбольного клуба Ливерпуль. Архив
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
"Пьяный в баре". Глава ВОБ об угрозе британцев "устроить ад" на ЧМ-2018
Газеты регулярно печатают памятки для фанатов: как вести себя в России, как не попасть в "медовую ловушку", о чем нельзя говорить, чтобы не быть избитым.

Сосредоточившись на страхе перед российскими болельщиками, британцы просмотрели опасность с тыла – пока они читали газеты и, расслабившись, пили пиво во время Лиги чемпионов в Киеве, на них вероломно напали украинские болельщики.

Говорят, пьющего человека даже змея не жалит. К футбольным фанатам, которые ходят по Киеву, это видимо, не относится. Они набросились на гостей, когда те сидели в ресторане недалеко от стадиона.

Возможно, именно в тот момент добропорядочные поклонники футбола из Британии обсуждали, как страшно им ехать во "враждебную" Россию, и как же хорошо на Украине, почти в европейской стране. Или, наоборот, готовились дать бой россиянам в ходе предстоящего чемпионата. Поэтому и оказались застигнутыми врасплох.

Интересно пишут об этом британские СМИ, которые внезапно растеряли свой запас красноречия. Нападавших называют "хулиганами в масках", а один из пострадавших называет их "сворой собак".

Символ чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В преддверии ЧМ: британцы готовят желудки — на Украине кричат "не пущать!"
Наверное, пока просто не придумали, как обвинить в этом Кремль, иначе новость была бы уже на первых полосах всех газет с громкими заголовками о том, как "жестокие ультрас" якобы по приказу Путина покусились на британскую демократию в лице болельщиков.

И это еще хорошо, что на финал Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" сыграет с "Реалом", смогли приехать не все британцы. Предусмотрительные украинцы не закрепили места для посадки британских чартеров в киевском аэропорту, из-за чего были отменены несколько рейсов, и около тысячи фанатов остались дома

Правильно, а то ходят тут, в ресторанах сидят, агрессивных хулиганов провоцируют.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена