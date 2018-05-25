Болеть опасно. Британские фанаты страдают не за футбол

Британские болельщики пострадали от рук "хулиганов в масках". Причем произошло это вовсе не в России, а на Украине. Да уж, к такому их газеты не готовили.

Британские болельщики продолжают активно готовиться к Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России. Кто-то смотрит прогнозы погоды в раздумьях, что сложить в чемодан, кто-то разминается в мечтах устроить тут "третью мировую".

Газеты регулярно печатают памятки для фанатов: как вести себя в России, как не попасть в "медовую ловушку", о чем нельзя говорить, чтобы не быть избитым.

Сосредоточившись на страхе перед российскими болельщиками, британцы просмотрели опасность с тыла – пока они читали газеты и, расслабившись, пили пиво во время Лиги чемпионов в Киеве, на них вероломно напали украинские болельщики.

Говорят, пьющего человека даже змея не жалит. К футбольным фанатам, которые ходят по Киеву, это видимо, не относится. Они набросились на гостей, когда те сидели в ресторане недалеко от стадиона.

Возможно, именно в тот момент добропорядочные поклонники футбола из Британии обсуждали, как страшно им ехать во "враждебную" Россию, и как же хорошо на Украине, почти в европейской стране. Или, наоборот, готовились дать бой россиянам в ходе предстоящего чемпионата. Поэтому и оказались застигнутыми врасплох.

Интересно пишут об этом британские СМИ, которые внезапно растеряли свой запас красноречия. Нападавших называют "хулиганами в масках", а один из пострадавших называет их "сворой собак".

Наверное, пока просто не придумали, как обвинить в этом Кремль, иначе новость была бы уже на первых полосах всех газет с громкими заголовками о том, как "жестокие ультрас" якобы по приказу Путина покусились на британскую демократию в лице болельщиков.

И это еще хорошо, что на финал Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" сыграет с "Реалом", смогли приехать не все британцы. Предусмотрительные украинцы не закрепили места для посадки британских чартеров в киевском аэропорту, из-за чего были отменены несколько рейсов, и около тысячи фанатов остались дома.

Правильно, а то ходят тут, в ресторанах сидят, агрессивных хулиганов провоцируют.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!