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Политический фортель экстра-класса: Трамп сорвал встречу с лидером КНДР

18:5524.05.2018
(обновлено: 18:56 24.05.2018)
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© REUTERS / Yuri GripaПрезидент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне перед отъездом в МичиганПрезидент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне перед отъездом в Мичиган
© REUTERS / Yuri Gripa
Американский слон может записать себе в актив еще пару обрушенных шкафов в посудной лавке. В ответ на совершенно стандартное заявление КНДР по поводу военных учений США и Южной Кореи Вашингтон вдруг необычайно разгневался. Или только сделал вид?

Так и хочется воскликнуть: господа, так дела не делаются! Это большая политика или балаган? Вам шашечки или ехать? На кону безопасность региона или даже всего мира. Речь-то не о бирюльках, а о ядерном оружии. Но нет, сближение Вашингтона и Пхеньяна из серьезной многосторонней инициативы мгновенно превратилось в глобальное шоу без хеппи-энда. Да еще и с отсутствующим сценарием. Так сказать, свободная драматургия свободных художников. Точнее, художника. Дональд Трамп уведомил Ким Чен Ына, что принял решение отказаться от участия в запланированной на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Переговоров, которых с придыханием ждал чуть ли не весь мир – не будет. Тушите свет. 

Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018
© AP Photo / Ahn Young-joon
"Орлы" и "решка": монетка Белого дома к переговорам с Ким Чен Ыном
Объяснения из Вашингтона, как всегда, велеречивы и пафосны. Мол, Пхеньян в последнее время демонстрировал сильный гнев, ужасную злость и открытую враждебность. А потому и встреча в таких обстоятельствах – дело для Белого дома неподобающее. Не обошлось и без привычного бахвальства: "Вы заявляете о своем ядерном потенциале, но наш потенциал настолько массивный и мощный, что я молю Бога, чтобы нам никогда не пришлось его использовать", – веско и прямолинейно отметил Трамп в своем обращении Ким Чен Ыну.

Впрочем, он оставил и толику надежды, заявив, что однажды лидеры все-таки увидятся. И лично он ожидает этого момента "с нетерпением". В общем, Дональд Трамп решил отложить всеобщее счастье на потом. Чтобы оно напоминало линию горизонта и стало категорией, к которой надо перманентно стремиться и никогда не достигать. Кстати, разговоры о счастье – отнюдь не фигура речи. Ведь тот же Трамп еще на днях обещал Северной Корее и ее лидеру большое человеческое счастье и процветание, а также крайне беспокоился за исход предстоящих переговоров, которые в самом же Вашингтоне называли историческими. Как утверждают источники, чуть ли ночей не спал и все время справлялся у помощников: мудро ли он поступает, своевременно ли? Видимо, те ему и насоветовали от души. В результате американский президент и срыв встречи преподнес как событие эпохальное. Он заявил: "Мир и в особенности КНДР потеряли уникальную возможность для установления прочного мира и благополучия. Эта упущенная возможность – по-настоящему грустный исторический момент". Вот это настоящий эпатаж. Со знаком качества!

А что же по существу дела? А вот что. В момент подготовки второй за последнее время и уже не состоявшейся по факту встречи президентов Южной и Северной Кореи, а также саммита КНДР-США стало известно об очередных американо-южнокорейских учениях. Эти маневры, как прекрасно известно, годами были причиной крайней напряженности в регионе и вызывали в Пхеньяне справедливые опасения, а местами и гнев. Ну вот зачем было заводить эту "шарманку" в столь ответственный момент и начинать новые военные тренировки? Нельзя было подождать? Или тем самым Вашингтон намеренно решил продемонстрировать Ким Чем Ыну свое превосходство и, одновременно, пренебрежение интересами КНДР? Но это прямой путь к провалу. По сути, этими учениями американская сторона продемонстрировала, что переговоры не будут равноправными, а давление на Пхеньян продолжится вне зависимости от любых инициатив. Но тогда ни о каком успехе саммита можно было не заикаться вообще. Да, Северная Корея хочет отмены санкции и потепления отношений с внешним миром, но не ценой капитуляции или публичного политического унижения. 

Митингующие активисты выступают против сближения с КНДР рядом с демилитаризованной зоной. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Ed Jones
"Закон джунглей". Эксперт о словах Трампа про "ливийский сценарий" в КНДР
Кстати, со своей стороны КНДР сделала немало для движения к денуклеаризации полуострова. Например, полностью демонтировала главный ядерный полигон в Пхунгери. Это серьезный шаг, что уж тут говорить. Вместе с тем  на эти самые учения Пхеньян среагировал довольно жестко. Как и всегда. Но на уровне заявлений. А разве могло и должно было быть иначе? И тут вопрос не к Северной Корее и ее реакции, а к тем, кто решил начать злосчастные маневры, больше напоминавшие провокацию, в столь ответственный момент. Но ведь и это не все. Масла в огонь подлил вице-президент США Майк Пенс. Плеснул от всего сердца. Второй человек в американском государстве заявил: если КНДР не пойдет на отказ от ядерной программы, нельзя исключать в этой стране реализации ливийского сценария. И это дипломатия? Скорее грубый шантаж и деградировавшая политика. Да и не политика вовсе, а какая-то причудливая, топорная ее имитация. Не секрет, и об этом постоянно заявляют в Пхеньяне, что именно пример Ливии заставил КНДР укреплять свою обороноспособность. В общем, "потепление" откладывается. А американский политический слон может записать себе в актив еще пару обрушенных шкафов в мировой посудной лавке. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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