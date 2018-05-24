Политический фортель экстра-класса: Трамп сорвал встречу с лидером КНДР

Так и хочется воскликнуть: господа, так дела не делаются! Это большая политика или балаган? Вам шашечки или ехать? На кону безопасность региона или даже всего мира. Речь-то не о бирюльках, а о ядерном оружии. Но нет, сближение Вашингтона и Пхеньяна из серьезной многосторонней инициативы мгновенно превратилось в глобальное шоу без хеппи-энда. Да еще и с отсутствующим сценарием. Так сказать, свободная драматургия свободных художников. Точнее, художника. Дональд Трамп уведомил Ким Чен Ына, что принял решение отказаться от участия в запланированной на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Переговоров, которых с придыханием ждал чуть ли не весь мир – не будет. Тушите свет.
Впрочем, он оставил и толику надежды, заявив, что однажды лидеры все-таки увидятся. И лично он ожидает этого момента "с нетерпением". В общем, Дональд Трамп решил отложить всеобщее счастье на потом. Чтобы оно напоминало линию горизонта и стало категорией, к которой надо перманентно стремиться и никогда не достигать. Кстати, разговоры о счастье – отнюдь не фигура речи. Ведь тот же Трамп еще на днях обещал Северной Корее и ее лидеру большое человеческое счастье и процветание, а также крайне беспокоился за исход предстоящих переговоров, которые в самом же Вашингтоне называли историческими. Как утверждают источники, чуть ли ночей не спал и все время справлялся у помощников: мудро ли он поступает, своевременно ли? Видимо, те ему и насоветовали от души. В результате американский президент и срыв встречи преподнес как событие эпохальное. Он заявил: "Мир и в особенности КНДР потеряли уникальную возможность для установления прочного мира и благополучия. Эта упущенная возможность – по-настоящему грустный исторический момент". Вот это настоящий эпатаж. Со знаком качества!
А что же по существу дела? А вот что. В момент подготовки второй за последнее время и уже не состоявшейся по факту встречи президентов Южной и Северной Кореи, а также саммита КНДР-США стало известно об очередных американо-южнокорейских учениях. Эти маневры, как прекрасно известно, годами были причиной крайней напряженности в регионе и вызывали в Пхеньяне справедливые опасения, а местами и гнев. Ну вот зачем было заводить эту "шарманку" в столь ответственный момент и начинать новые военные тренировки? Нельзя было подождать? Или тем самым Вашингтон намеренно решил продемонстрировать Ким Чем Ыну свое превосходство и, одновременно, пренебрежение интересами КНДР? Но это прямой путь к провалу. По сути, этими учениями американская сторона продемонстрировала, что переговоры не будут равноправными, а давление на Пхеньян продолжится вне зависимости от любых инициатив. Но тогда ни о каком успехе саммита можно было не заикаться вообще. Да, Северная Корея хочет отмены санкции и потепления отношений с внешним миром, но не ценой капитуляции или публичного политического унижения.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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