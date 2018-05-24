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Киев в запретительном угаре – борьба с информресурсами России крепчает

18:1224.05.2018
(обновлено: 18:13 24.05.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетители на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018Посетители на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Украина занимает глухую оборону – санкционный список российских СМИ расширен так, чтобы ни одно словечко, неприятное уху украинских лидеров, не просочилось на территорию незалежной.

Киев снова обезьянничает. Раз им там, на "просвещенном Западе", можно нападать на RT – давить, вытеснять, урезать в правах и блокировать активы, то и мы будем смелыми. Только не с RT, а с МИА "Россия сегодня" и, конечно, РИА Новости Украина, тем более что главу его, Кирилла Вышинского, уже арестовали, а нет главы – не будет и агентства. 

Стенд Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Политолог: беспредел Киева в отношении СМИ – проблема международного уровня
Обновленный на Украине санкционный антироссийский список демонстрирует, разумеется, не смелость, а страх до слабости в ногах. Петру Порошенко предстоит включаться в президентскую гонку: человек, понятно, волнуется, рейтинг-то у него, как у покойника, про которого "…или ничего". Самое время зачищать медиапространство, как выразился генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев: Петру Порошенко "ничего другого не остается, как преследовать свободу слова, запрещать уважаемые издания и, вероятно, вести дело к зачистке медиапространства".

"Чистота" наводится на значительном пространстве. Провайдерам незалежной приказано ограничить доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua. Ничего не скажешь – весомое дополнение к 21 российскому ресурсу, где не только сайты вроде vesti.ru или vgtrk.com: там и канал "Культура", и "Планета", и даже "Мульткино" с "Телекафе". Эти-то все чем провинились

Стенд МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Политик: Киев может привести в чувство только "сильнодействующее лекарство"
Логику запрещения информационных агентств понять можно: ну не способны на Украине противопоставить что-либо серьезное той правде и той обоснованной критике в собственный адрес, которую транслирует российская сторона! Ну нет у нее ни интеллектуальных сил для такой борьбы, ни достижений, которые можно выставить как прочный защитный щит. При этом есть масса граждан, недовольных ситуацией в стране и ищущих внятных объяснений происходящему взамен украинской информационной невнятицы. 

Однако ищущий обязательно найдет. И как это часто бывает, когда на сайты закрываются доступы, у них волшебным образом вырастает аудитория!

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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