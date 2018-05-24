Бирюзовый – новый черный. В погоне за модой Порошенко ссорится с военными

Весна – время обновлений: пора красить заборы и бордюры, прятать в шкаф пальто и менять тоскливые черные береты на кокетливые, цвета морской волны.
На Украине новые модные тенденции дошли и до морской пехоты, которая как раз должна была обновить головные уборы – избавиться от советского черного в пользу европейского бирюзового. Посмотреть на военных в новом облике приехал сам президент. Но церемония омрачилась черным пятном – некоторые морпехи отказались от изменений и остались верны своим традициям.
Натовские модные веяния распространились и на десантников – Петр Порошенко предложил отказаться от "советско-российской" аббревиатуры ВДВ и назвать их десантно-штурмовыми войсками, а береты выдать малиновые вместо голубых. Наверное, чтобы с морпехами не путать. Лучше бы караульным фуражки заменили, а то время от времени им так давит на голову, что они без чувств падают к ногам президента.
Эти странные реформы, наряду с заменой звезд на погонах полицейских ромашками, должны, наверное, показать, что Порошенко серьезно занимается военной сферой и делает Украину лучше. А патриотичные граждане, вероятно, должны, по мнению президента, радоваться, что декоммунизация вторглась во все сферы жизни страны. Но, судя по реакции морпехов, рады далеко не все.
А как может выразить свое отношение к происходящему президент? Уволить нелояльных военных или, например, заменить их береты на кепочки цвета фуксии, чтобы неповадно было? Это был бы эффектный ход, к тому же авторитету Порошенко в военной среде, наверное, уже ничто не навредит – вредить, похоже, уже нечему.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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