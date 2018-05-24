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Бирюзовый – новый черный. В погоне за модой Порошенко ссорится с военными

16:1024.05.2018
(обновлено: 16:11 24.05.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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На Украине черные береты уже не в моде, даже если ты морпех. Пришло время менять их на новые, европейские. Впрочем, не все готовы отказаться от традиций, и президент им в этом – не указ.

Весна – время обновлений: пора красить заборы и бордюры, прятать в шкаф пальто и менять тоскливые черные береты на кокетливые, цвета морской волны.

На Украине новые модные тенденции дошли и до морской пехоты, которая как раз должна была обновить головные уборы – избавиться от советского черного в пользу европейского бирюзового. Посмотреть на военных в новом облике приехал сам президент.  Но церемония омрачилась черным пятном – некоторые морпехи отказались от изменений и остались верны своим традициям.

Президент Украины Петр Порошенко в Николаевской области. 23 мая 2018
© Фото : администрация президента Украины
Политолог: отказ украинских морпехов менять береты – открытое неповиновение
Демарш объяснили тем, что не хотят изменять присяге, и вообще с действиями власти они не согласны, и "фасадная реформа" вооруженных сил совершенно ни к чему.

Натовские модные веяния распространились и на десантников – Петр Порошенко предложил отказаться от "советско-российской" аббревиатуры ВДВ и назвать их десантно-штурмовыми войсками, а береты выдать малиновые вместо голубых. Наверное, чтобы с морпехами не путать. Лучше бы караульным фуражки заменили, а то время от времени им так давит на голову, что они без чувств падают к ногам президента.

Эти странные реформы, наряду с заменой звезд на погонах полицейских ромашками, должны, наверное, показать, что Порошенко серьезно занимается военной сферой и делает Украину лучше. А патриотичные граждане, вероятно, должны, по мнению президента, радоваться, что декоммунизация вторглась во все сферы жизни страны. Но, судя по реакции морпехов, рады далеко не все.

Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© Фото : администрация Президента Украины
Мнение: переименовав ВДВ, Киев показал, что ориентируется на проигравших
Порошенко явно что-то делает не так, потому что его авторитет в глазах военных падает со свистом. Вот даже боец "Азова" считает возможным не подать руку главнокомандующему. Так он выразил свое отношение к выступлению Порошенко на церемонии награждения военнослужащих.

А как может выразить свое отношение к происходящему президент? Уволить нелояльных военных или, например, заменить их береты на кепочки цвета фуксии, чтобы неповадно было? Это был бы эффектный ход, к тому же  авторитету Порошенко в военной среде, наверное, уже ничто не навредит – вредить, похоже, уже нечему. 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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tvell
Военные скоро сами вынесут порошенко "Модный приговор" !!!
16:28
24.05.2018
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