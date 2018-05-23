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Дуда и дудки, или Почему Трамп не принял президента Польши

17:5023.05.2018
(обновлено: 17:57 23.05.2018)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Если полякам и стоит обижаться на Трампа, то не за Дуду. А кое за что поважнее. Хотя что на него обижаться, если сами повод дают.

Дуда и дудки, или Почему Трамп не принял президента Польши
Польское начальство – в трауре. Флаги не приспускает и черными лентами их не подвязывает. Но черные кошки на душе скребут. Те самые, что сначала пробежали между Варшавой и Вашингтоном. Неделю президент Дуда гостил в США. Причем на самом видном месте. Принимал председательство своей страны в Совбезе ООН. Повод для аудиенции в Белом доме и заверений в преданности его хозяину – лучше и пафосней не придумаешь. Но не то что Трамп, даже его советники не сочли возможным снизойти до внимания к лидеру, между прочим, их главного союзника как минимум в Восточной Европе. Иными словами, получил Дуда дудки и вернулся восвояси ни с чем.

А так надеялся. Местным СМИ перед поездкой все уши прожужжал о том, что переговоры о переговорах ведутся. Но теперь те же СМИ, посыпая пусть и не голову пеплом, но рану солью, только и твердят, что Дональд Трамп вместо Дуды очень даже неплохо принимал главу Узбекистана Шавката Мирзиеева. А Дуда на что рассчитывал? Еще в январе, когда сейм принял, а он утвердил изменения в законе об Институте национальной памяти, которые тут же окрестили "поправками к Холокосту", в Госдепе сразу сказали: ждите ухудшения отношений, а о контактах на высшем уровне и вовсе можете забыть.

Американский ракетный комплекс Patriot в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Все дело в том, что в этой польской редактуре явно просматривается стремление официальной Варшавы "отмазаться" от соучастия поляков в массовых убийствах. Они же еще и уголовную статью ввели за термин "польские концлагеря". Израилю эта полька-бабочка на Холокосте очень не понравилась. А Израиль Соединенным Штатам полезней Польши. Если не сказать роднее. Как ты ее ни крути, ни в Сирии, ни с Ираном она не помощник.

Хотя вряд ли Качиньского и компанию это бы остановило. У них слишком завышенная самооценка своей геополитической значимости, чтобы решить, что Вашингтон из-за такого пустяка может на своего первого вассала в ЕС обидеться. В конце концов, правящая шляхта только концлагеря называет исключительно фашистскими, а американские военные базы считает своими родненькими. Охраняют же они Польшу. Берегут ее как зеницу ока. Или даже как зенитку. К тому же Америка "Пэтриоты" ей поставляет со скидкой. То есть Польша американцев принимает. А Трамп Дуду – нет.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Когнитивный диссонанс, не иначе, – могут решить поляки. И ошибутся. Потому что все в порядке вещей. Им привыкать бы к несовпаденью. Ведь Польша для США – что? Правильно – расходный материал. Они ее и берегут как склад, на котором этот материал хранится, пока не пришло время пустить его в расход. Стало быть, глава Польши для них в лучшем случае кладовщик. А с чего бы это президенту сверхдержавы уделять внимание "кладовщику". Так что, может, Варшаве все-таки стоит приспустить флаги по поводу безвременной кончины ее амбиций.

А лучше снять их к чертовой матери и водрузить американские знамена. Тем паче что они здесь местами и так встречаются даже чаще, чем красно-белые полоски. Что же касается Трампа, то на него полякам если и стоит обижаться, то не за Дуду. А за то, что он, вероятно, до сих пор уверен, что лях пишется через "о". Хотя что на него обижаться, если сами повод дают.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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